Su segundo título en Europa: Darío Osorio se consagra como campeón de la Copa de Dinamarca con el Midtjylland

Darío Osorio vuelve a consagrarse en el fútbol danés. El chileno se coronó como campeón de la Copa de Dinamarca luego de que el Midtjylland se impusiera sobre el Copenhagen en la definición, por 1-0. Se trata del segundo título del zurdo en Europa tras obtener la Superliga en 2024.

El oriundo de Hijuelas fue titular en la victoria de su escuadra y disputó 86 minutos, teniendo un rol clave para los Ulvene.

Osorio sufrió una infracción que terminó en el único tanto del encuentro. El defensor surcoreano Lee Han-beom anotó de cabeza para la algarabía del conjunto visitante, en el 81′.

Minutos después, tras la eufórica celebración del Midtjylland, el formado en Universidad de Chile, fue reemplazado por el técnico Mike Tullberg. El chileno, que había recibido tarjeta amarilla en el primer tiempo, fue sustituido por Kevin Mbabu.

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El segundo título de Osorio

Se trata del segundo título de Osorio en Europa y específicamente territorio danés. El chileno se había consagrado como monarca de la Superliga en la temporada 2023/2024, en su primer año en el club.

El equipo del chileno logró cerrar un positivo curso con un trofeo, pese a los duros tropiezos en la liga y a nivel internacional.

El AGF Aarhus se coronó anticipadamente con la Superliga. A falta de una jornada para el final del playoff por el título, el Midtjylland se medirá con el Brondby. Los Ulvene tienen 60 unidades, pero están a cuatro del monarca, haciendo imposible alcanzar la cima.