Estafa con supuesto explosivo en banco: Fiscalía investiga si banda concretó más engaños e imputados quedan en prisión

En prisión preventiva quedaron tres integrantes de la banda que intentó cobrar más de 770 millones de pesos con documentación falseada, montando un show de distracciones con desmayos fingidos y un supuesto artefacto explosivo en un banco.

El fraude se concretó el 22 de enero. Ese día, parte de la banda llegó al BancoEstado ubicado en avenida Pedro de Valdivia, en la comuna de Ñuñoa, mientras otros integrantes esperaban en sucursales de San Miguel y Huechuraba.

La banda usó un cheque falso y logró el retiro de $45 millones en otra sucursal.

Carabineros detuvo a los supuestos responsables, esta semana, en allanamientos en San Ramón, Recoleta y Peñalolén.

La policía uniformada incautó municiones, más de dos millones en efectivo, 17 tarjetas bancarias y 29 trozos de papel con datos de tarjetas, número, vencimiento y código de seguridad.

Tras la formalización, la fiscal de Ñuñoa-Providencia, Teresa Muñoz Becker, informó que se imputaron delitos de estafa y falsificación de instrumento privado mercantil.

La persecutora explicó que el grupo logró “una organización para causar conmoción o alboroto dentro de un banco, hacer que algunos de los funcionarios descuiden algunos protocolos que existen y con eso en otra sucursal bancaria obtener el provecho de esta acción emitiendo vales vistas que fueron cobrados”.

“La Fiscalía considera que hay, una asociación delictual detrás de estos delitos. Tenemos los antecedentes para estimar que no es el primer acto exitoso de esta asociación delictiva y trataremos de obtener más antecedentes para descartar o confirmar esa hipótesis", señaló Muñoz Becker.

La fiscal indicó que se informó al tribunal que el banco BCI también fue afectado por una estafa de esta índole.

“El antecedente que vincula esa estafa con esta es que la empresa de la imputada también en ese otro caso percibió gran parte de ese dinero”, mencionó.

Habría una decena de personas más implicadas en el montaje.

“Vamos a tener que seguir realizando diligencias investigativas, hacer cotejos para ver si es que personas relacionadas con quienes están en esta causa formalizados participaron como las personas que distrajeron en el banco, plantaron este artefacto supuestamente explosivo y colaboraron en la huida del menos dos de los imputados. Tenemos las imágenes, no tenemos los nombres”, explicó la fiscal.