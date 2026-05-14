Reportan incidentes en manifestación convocada por estudiantes: cortes de tránsito y cierre de estaciones de Metro

En la Alameda, cercano a la estación La Moneda, se reportaron incidentes en el marco de la manifestación convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), y a la que se sumó la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

La instancia comenzó pasadas las 11.00 horas en Plaza Baquedano, con el permiso de las autoridades regionales. El motivo de la movilización es en rechazo a recortes en educación , precarización estudiantil y alza de costos de vida anunciados por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

A raíz de las protestas en el lugar, desde Transporte Informa de la Región Metropolitana reportaron cortes de tránsito en el sector. Según dieron a conocer, la Alameda al poniente fue desviada en Miraflores y Mac Iver. Asimismo, se producirá un “cierre al oriente desde Avenida Manuel Rodríguez”, anunciaron en su cuenta de X.

Junto con ello, desde el servicio también entregaron detalles de los desvíos de buses de Red producto de los cortes de tránsito en la Alameda. Según dieron a conocer, los buses que circulaban por Vicuña Mackenna hacia el norte fueron desviados en Curicó; los particulares, por Rancagua.

Por su parte, desde Metro de Santiago informaron el cierre de las estaciones La Moneda, Los Héroes y República por “manifestaciones al exterior”.