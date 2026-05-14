Del estadio al escritorio: la sesión de Foo Fighters en Tiny Desk que ya es un fenómeno global

“Tengo que decir que cuando vi a Trouble Funk meterse en este diminuto espacio de oficina, pensé: ‘Bueno, no es tan diminuto’”. Con su humor y simpatía habituales, Dave Grohl daba una pausa tras la interpetación de Spit shine, canción con la que Foo Fighters abrió los fuegos de su sesión de Tiny Desk, lanzada este miércoles 13 de mayo, y que de inmediato se volvió viral.

La sesión es una buena oportunidad para ver al grupo tocando su nuevo álbum, Your Favorite Toy, de reciente lanzamiento. Es la segunda placa tras la muerte de su baterista Taylor Hawkins, en marzo de 2022, pero la primera en que ya graban con un sustituto al parecer definitivo, pues en el álbum But Here We Are (2023), la batería fue tocada por Grohl; luego se incorporó el batero Josh Freese, pero este salió del grupo en 2025, lo cual derivó en el fichaje de Ilan Rubin, quien grabó Your favorite toy. Completan la alineación el bajista Nate Mendel, el guitarrista Chris Shiflett, el tecladista Rami Jaffee y el viejo compañero de Grohl en los días de Nirvana, el guitarra Pat Smear.

Para la presentación en el escritorio más famoso del mundo, Foo Fighters combinó canciones de su nuevo disco (Spit Shine y Child Actor) con material más clásico. Así pasaron Learn to Fly, My Hero, y el cierre con la poderosa Everlong. Con guitarras acústicas a partir del segundo tema y un kit de batería reducido y tocado con baquetas hot rods, la sesión tuvo el espesor y el carisma de un MTV Unplugged. Por ello, el comentario más repetido por los usuarios fue “Tiny Desk es el nuevo MTV”.

Los principales medios musicales del mundo coincidieron en destacar la capacidad de Foo Fighters para llevar su energía desbordante al formato íntimo del Tiny Desk. Rolling Stone tituló su nota “Foo Fighters Bring Massive Hits to Their First-Ever Tiny Desk” (“Foo Fighters presentan sus grandes éxitos en su primer Tiny Desk”) y resaltó cómo la banda, acostumbrada a estadios, no se vio afectada por el entorno abarrotado. Destacaron la interpretación feroz de Spit Shine, los coros melódicos y el humor de Grohl. Para la señera revista ancla del rock and roll, fue una prueba de que la banda mantiene intacta su conexión con el público incluso en el espacio más reducido.

“El desorden en el ambiente no pareció afectar a la banda, acostumbrada a tocar en grandes estadios, mientras el vocalista Dave Grohl se inclinaba hacia el micrófono y gruñía: ‘Sabes que realmente me importa un bledo’, antes de que la banda tomara el relevo con coros melódicos. Al terminar, simplemente sonrieron, y Grohl bromeó diciendo que el micrófono es “el instrumento más difícil de tocar”.

Desde su verja, Billboard enfatizó que los Foo Fighters “encogieron su sonido de estadio en los estudios de NPR” manteniendo toda la potencia. Destacaron que incluso interpretaron Spit Shine como si tocaran ante 50 mil personas, y valoraron el set como un equilibrio perfecto entre lo nuevo y los clásicos. “Grohl animó a la multitud reunida en NPR a cantar a gritos el estribillo del clásico de 1997 My Hero, del álbum The Colour and the Shape , así como el otro tema imprescindible de ese mismo álbum, Everlong, mientras los miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll cerraban su actuación".

Por su lado, NME describió la actuación como “íntima y enérgica”, destacando las versiones de los nuevos temas junto a los clásicos. La publicación valoró especialmente cómo Grohl y compañía lograron un sonido “rowdy” (alborotado) dentro de los límites del Tiny Desk.

"Dave Grohl hizo referencia a esa aparición al presentar la canción, bromeando con que accidentalmente se tragó un mechón de pelo durante esa actuación, y celebrando al final de esta que ‘no se atragantó’...Grohl también aprovechó para mencionar dos de sus Tiny Desk Concerts favoritos , de Trouble Funk y Juvenile“.

No podía quedar fuera NPR, la casa del formato, celebró en su descripción oficial que “la banda de estadio encoge su sonido oversized sin perder urgencia ni impacto”. Subrayaron la espontaneidad de la banda, que ensayó las dimensiones del escritorio pero terminó tocando con pura diversión una vez frente al público.

Otros medios como Louder y Consequence coincidieron en elogiar la energía desbordante, el carisma de Grohl y cómo el concierto demostró que Foo Fighters siguen siendo una de las bandas de rock más vitales del momento, capaces de brillar en cualquier contexto.

Los últimos años

El 25 de marzo de 2022, la banda y el mundo del rock sufrieron un golpe devastador con el fallecimiento repentino de Taylor Hawkins el carismático y poderoso baterista que había sido el corazón rítmico y el alma divertida de Foo Fighters durante más de 25 años. Hawkins murió a los 50 años en Bogotá, Colombia, pocos días después de haberse presentado en el Lollapalooza Chile. La pérdida dejó a Dave Grohl y al resto de la banda en un profundo duelo. Inmediatamente cancelaron toda la gira. En 2022 organizaron emotivos tributos en Londres y Los Ángeles.

El regreso discográfico llegó en 2023 con But Here We Are, un álbum crudo y desgarrador que procesaba el duelo. Tras el álbum, incorporaron al baterista Josh Freese y luego, como decíamos, en 2025, dieron la bienvenida a Ilan Rubin como nuevo baterista estable. Este periodo de cambios culminó en 2026 con Your Favorite Toy, un disco más directo y rockero que marca un nuevo capítulo.

Tras esta épica sesión de Tiny Desk, Foo Fighters tiene una presentación en el festival Bottlerock Napa Valley en Napa, California, el 23 de mayo, antes de que comiencen una gira europea el 10 de junio en Oslo; la gira de la banda por estadios norteamericanos en 2026 comenzará el 4 de agosto en el Rogers Stadium de Toronto. Así siguen aprendiendo a volar.

Para ver la sesión de Foo Fighters en el Tiny Desk haz click aquí.