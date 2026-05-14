Garnero anuncia rotaciones en la UC: “El calendario nos había permitido consolidar un equipo; ahora será más complicado”

Daniel Garnero compareció ante los medios previo a una semana crucial, llena de definiciones para Universidad Católica. Los cruzados tienen tres duelos clave para sus aspiraciones en la temporada.

Este sábado 16 de mayo se medirán con Deportes Limache, en un partido de dos clubes que buscan no ceder terreno en la pelea por la Liga de Primera. El jueves 21 recibirán a Barcelona en el Claro Arena, en un enfrentamiento crucial en Copa Libertadores. Mientras que el domingo 24 se medirán con Colo Colo por la parte alta del torneo y con todo lo que implica un clásico. El técnico anunció que se verá obligado a realizar rotaciones.

Garnero comenzó refiriéndose a una sensible situación personal que lo aqueja tras el fallecimiento de su madre María Angélica Bourlon: “Yo estoy bien, teniendo en cuenta los episodios que lamentablemente me tocó vivir, pero esto sigue. Mi vieja querría que esté acá, así que acá estoy”, inició.

“De fútbol, la verdad que ya me metí otra vez. Hoy vi el último partido nuestro y me dolió el estómago las oportunidades que desaprovechamos. Tenemos que seguir mejorando y corriendo. Fue un partido que lo podríamos haber resuelto antes y se nos escapó”, añadió sobre el empate con Ñublense que comprometió su clasificación en la Copa de la Liga.

El técnico cruzado también realizó una autocrítica por el momento de la UC: “Perdimos un poco de precisión y eso nos generó una ansiedad y una falta de seguridad, en eso estamos errando. Nos equivocamos en cosas muy sencillas y no podemos salir de esos errores que son parte del juego. En otro momento, si nos equivocábamos lo resolvíamos. Hoy un error nos incomoda y genera esa inseguridad, que para un futbolista, a la hora de tomar determinaciones, es esencial. Sumado a no tener el resultado que quieres, que hicimos un partido para haberlo ganado, si hubiésemos ganado, el estado de animo sería otro. Se hace una sumatoria que golpea anímicamente, pero tenemos que salir. Mayo va a ser un mes de muchas definiciones y que esto nos sirva para aprender. No nos podemos quedar en eso, tenemos que reaccionar”, analizó.

El análisis de Garnero

Garnero anticipó el cotejo ante Limache: “Enfrentamos a uno de los mejores equipos del torneo. Un equipo que tiene una forma de jugar muy clara, que lo esta haciendo muy bien, que le está saliendo bien. Nosotros tenemos que imponer la nuestra, cuando lo hacemos bien marcamos diferencias”, señaló.

También se refirió al presente de Matías Palavecino, que sufrió su segunda expulsión en un año donde no ha cumplido con las expectativas: “Estos días no hablé mucho con Mati, pero los futbolistas salen de situaciones que no son las mejores confiando mucho en uno mismo. Él tiene dentro el futbolista que todos creemos. Tiene que estar tranquilo, dar lo máximo y tomar mejores decisiones. Tiene muy buenas ejecuciones y debe tratar de ponerlas a disposición del equipo, es la única manera de salir de estado de ánimo que no es el ideal. No tiene que bajar los brazos, seguir entrenando, metiéndole y poner a disposición del equipo el futbolista que tiene dentro“, dijo.

“Tenemos un calendario sabiendo que lo íbamos a tener. Preparamos al plantel de la mejor manera y ahí vuelve la parte anímica, que es fundamental en este tramo. Si obtienes buenos resultados y las cosas van bien, la dinámica a alcanzar es mejor y los golpen duelen menos, todo es mejor. Tenemos que salir de este momento, veo que el equipo está en eso de que no nos están saliendo las cosas como queremos, dejamos pasar oportundiades y eso no es bueno. Si hacemos un gran partido, como lo podemos hacer, y si obtenemos un resultado, como el que iremos a buscar el sábado, vamos a llegar mucho mejor al jueves y al domingo, y así sucesivamente”, complementó.

Garnero también explicó que el calendario le ha permitido tener una oncena fija, pero que ahora deberá asumir rotaciones: “El calendario, cuando uno lo organiza, generalmente juega domingo-miércoles-domingo. Tienes pocos días de descanso, pero este se nos fue dando con un día más, con cinco días de descanso. Eso nos dio la posibilidad de consolidar un equipo. Ahora no, tendremos domingo-jueves-domingo, en momentos decisivos, va a ser mucho más complicado. Ni hablar si tienes viaje, pero por suerte esta semana no tendremos viajes. Por eso fue lo que pasó, pero ahora en adelante iremos determinando en función inmediata del juego que tengamos, y sobre todo que también tendremos partidos muy importantes del torneo local”, cerró.