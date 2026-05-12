Suplencia, expulsiones y roces con compañeros: Matías Palavecino, el refuerzo estrella que decepciona en la UC

Matías Palavecino tuvo un 2025 consagratorio. Fue la figura y el líder futbolístico del histórico e inédito campeonato de Coquimbo Unido. El argentino brilló en la primera estrella pirata, lo que llamó la atención de los grandes y terminó desembarcando en Universidad Católica, donde no ha cumplido con las expectativas. Derechamente ha tenido un rendimiento decepcionante.

El volante se fue expulsado en el empate ante Ñublense, que dejó colgando a la UC en la Copa de la Liga. Exageró un supuesto manotazo de Campusano y en la caída le propinó un planchazo en el gemelo. La fuerte infracción provocó la tarjeta roja tras revisión en el VAR.

Católica estaba ganando ante Ñublense, que tenía diez jugadores. Sin embargo, el castigo del argentino equiparó las acciones y rompió el partido, cambiando el trámite por completo. Lo que parecía una victoria encaminada terminó en una durísima igualdad.

“Personalmente estoy destrozado. Era un partido que íbamos ganando con un hombre más. Podríamos haber ganado tranquilamente, lo estábamos manejando completamente”, aseguró Palavecino tras el encuentro.

Lejos de las expectativas

La UC puso sus ojos en él para un año donde se pusieron como objetivo competir en todos los frentes. Los cruzados se hicieron con el volante de 27 años, que fue elegido como el mejor jugador de la Liga de Primera pasada.

El rosarino firmó por tres temporadas y se le dio la responsabilidad de ser el nuevo conductor de la franja. Su llegada apuntó a cubrir una de las principales carencias del conjunto precordillerano: el volante creativo tan pedido por Daniel Garnero.

El propio Palavecino apuntó alto en su llegada: “Es el paso más importante de mi carrera porque vengo de un año con continuidad, con confianza, saliendo campeón. Vengo a uno de los clubes más grandes de Chile, donde la responsabilidad también es la misma: salir campeón. Qué más lindo que tener esos desafío”, señaló en una entrevista con El Deportivo.

“Me gustaría dejar huella acá. Quiero dar lo mejor y poder quedar en la historia de este club, sería lo más lindo”, aseguró en su presentación con la UC.

Sin embargo, Palavecino ha estado lejos de cumplir con las expectativas que estaban depositadas en él. El equipo de Garnero pareciera no estar diseñado para la presencia de un 10. De hecho, cuando mejor se ha visto ha sido con Fernando Zuqui, Jhojan Valencia y Cristian Cuevas en el mediocampo, sin un enlace.

El creativo fue poco a poco perdiendo el puesto debido a su rendimiento opaco e irregular. Quizás el punto más bajo, por el contexto y relevancia, es su nulo aporte en la derrota en el Clásico Universitario ante Universidad de Chile.

Se fue transformando más en una alternativa que una pieza intocable en el esquema. El dibujo táctico no le favorece, pero su desempeño tampoco propicia a la obligación de buscarle un espacio o acomodar las piezas para su presencia.

Comenzó como titular y pasó a ser suplente. De hecho, actualmente ni siquiera es el primer cambio. Por ejemplo, en el triunfo ante Barcelona, Garnero optó por dejarlo en la banca. Ni siquiera sumó minutos en un partido donde la UC se imponía con tranquilidad hasta que comenzó a complicarse, más cercano al cierre. En ese momento, donde se necesitaba cerrar el cotejo, su ingreso era básicamente ilógico. Ante Cruzeiro entró en el 63′, en los únicos tres cambios del partido.

Los numéros, de cierta forma, no lo condenan. Acumula 19 partidos (1.187 minutos), tres goles y seis asistencias en toda la temporada (Liga de Primera, Copa Libertadores, Copa Chile y Supercopa). Sin embargo, ha quedado al margen a nivel continental, sumando apenas 73 minutos y ninguna titularidad, lo que refleja su posición actual en el plantel.

Matías Palavecino ante Ñublense. Foto: Photosport. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Polémicas

Y si bien ha tenido destellos y pinceladas de su talento, como el golazo ante Palestino, también ha protagonizado polémicas, que se suman a su pérdida de terreno.

Por ejemplo, ante Ñublense sufrió la segunda tarjeta roja de la temporada, un ítem a resaltar negativamente para cualquier futbolista, pero aún más para un volante creativo.

El argentino fue expulsado en el debut de la UC en la Copa de la Liga, en la victoria ante Universidad de Concepción, en marzo pasado. En esa oportunidad propinó un innecesario manotazo que fue captado por el VAR.

Una semana antes a ver su primera roja, Palavecino protagonizó otro incidente al tener un enfrentamiento con Clemente Montes en pleno partido, en la derrota con O’Higgins. Ambos se enfrascaron en una airada discusión que escaló a los empujones e insultos.

Al formado en la UC no le gustó que el argentino se hiciera cargo de un tiro libre, por lo que cargó contra él, incluso pegándole un leve cabezazo.

Palavecino, en tanto, rompió el silencio unos días después y dio su versión de los hechos: “El pequeño incidente que tuvimos... en ese momento no me di cuenta, estaba muy concentrado en patear el tiro libre. No me di cuenta en la reacción que tuvo Cleme (Montes). No pasó nada. La interna está muy bien, los dos teníamos ganas de empatar el partido. No pasa nada”, explicó.

Por otra parte, en esa oportunidad dio luces de la incomodidad que ha sentido en la cancha a lo largo de la temporada: “Hoy estoy jugando en una posición nueva. Es algo que no venía haciendo el año pasado. Donde el equipo me necesite voy a brindar lo mejor. La pelea es muy sana y jugará el que mejor esté. Dependiendo de lo que quiera el entrenador, ahí estamos disponibles”, comentó.