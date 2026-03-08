Con un golpe e insultos: el feroz enfado de Clemente Montes con Matías Palavecino en la derrota de la UC en Rancagua

La derrota por 1-0 ante O’Higgins, en El Teniente de Rancagua, dejó los ánimos crispados al interior de Universidad Católica. Una muestra de aquello fue lo que sucedió en los minutos finales del duelo entre los cruzados y el Capo de Provincia, cuando dos jugadores de la Franja se enfrascaron en una airada discusión que escaló a los empujones y los insultos.

Los protagonistas de esta escena fueron Clemente Montes y Matías Palavecino, aunque el jugador formado en la UC fue el que estaba más descontrolado. En un comentado momento que fue captado por la transmisión oficial del partido, se puede ver cómo el delantero encara con duras palabras al ex Coquimbo Unido en la ejecución de un tiro libre.

Según se percibe en el registro, a Montes no le gustó nada que Palavecino tomara la pelota, por lo que procedió a tirarle un empujón y un cabezazo, seguido de múltiples insultos en su recorrido rumbo al área rancagüina. Su molestia fue de tal magnitud que, incluso, tuvo que ser contenido por un jugador de O’Higgins.

La explicación de la UC

Al término del compromiso, en la UC no quedó otra opción que aclarar la situación que llenó de polémica el desenlace en El Teniente. El ayudante Andrés San Martín, que cumple labores de vocero tras la suspensión del entrenador Daniel Garnero, explicó el entuerto de sus dirigidos en conferencia de prensa.

“Fue una discusión, la verdad que no le di mayor importancia, creo que todos entramos en un momento de nerviosismo,sobre todo en los últimos minutos para tratar de empatar el partido”, partió diciendo.

En esa misma línea, el colaborador optó por restarle importancia y aseguró que el problema no trascendió al vestuario. “Estoy seguro que fue una situación de partido, una situación de juego y nada más”, cerró.

Tras esta aclaración, en los cruzados no queda otra que resarcirse de esta derrota y pensar en el duelo del próximo sábado, ante Everton, en el Claro Arena. El elenco de la precordillera quedó en la cuarta posición de la Liga de Primera, con 10 puntos.