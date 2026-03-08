SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El copero O’Higgins se hace fuerte en Rancagua y derrota a una desenfocada UC

    Los celestes, que lanzaron un equipo mixto pensando en la revancha con Tolima, vencieron por 1-0 con tanto de Bastián Yáñez. Los cruzados hicieron una opaca presentación. En el complemento, la entrada de Palavecino mejoró el rostro, pero no fue suficiente.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Futbol, O’Higgins vs Universidad Catolica Fecha 6, Liga de primera 2026. El jugador de O’Higgins Bastian Yanez, fuera de la foto, convierte su gol contra Universidad Catolica durante el partido de la liga de primera disputado en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, Chile. 7/3/2026 Jorge Loyola/Photosport Football, O’Higgins vs Universidad Catolica 6th turn, 2026 First division league. O’Higgins player Bastian Yanez, out of photo, scores his goal against Universidad Catolica during a first division league match at the Codelco El Teniente stadium in Rancagua, Chile. 7/3/2026 Jorge Loyola/Photosport JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    En medio de su importante serie de fase 3 de la Copa Libertadores, O’Higgins tenía que recibir a Universidad Católica. Los celestes no podían ceder más puntos en la Liga de Primera, porque desde que empezaron con la doble competencia tenían solo derrotas en el torneo local. En El Teniente, ganaron un duro cotejo por 1-0.

    La UC, sin el castigado Daniel Garnero, tenía la oportunidad de subirse a la cima del campeonato, sabiendo de la derrota de Limache, desbancando a Colo Colo, que le ganó a Audax Italiano. La principal novedad en la oncena fue la presencia del juvenil Vicente Cárcamo, zurdo cargado por la derecha. Montes y Palavecino iniciaron en el banco. Mientras que el local lanzó un equipo mixto (pero no tan suplente). Del once copero, repitieron siete jugadores.

    El primer tiempo, intenso y áspero, se desarrolló bajo los intereses de O’Higgins. Católica nunca logró imponer sus términos ni ejercer dominio. Los movimientos de Francisco González eran un dolor de cabeza para la defensa estudiantil. De hecho, en los 8′, el transandino tuvo un mano a mano que falló ante Bernedo, y luego Asta-buruaga sacó el balón en la línea.

    La espalda de Cristián Cuevas fue el sitio predilecto por donde los celestes se entrometían. El Cimbi zafó de una eventual tarjeta roja, por un codazo sobre González que el juez Juan Lara no sancionó. O’Higgins se imponía en las bandas, pillando más de una vez mal parada a la zaga cruzada. En una de aquellas, llegó el 1-0. En los 38′, Bastián Yáñez anotó, conectando un centro tres dedos del omnipresente Francisco González.

    Por cierto, una vez más la UC comenzó en desventaja. Ya es una tónica. En el complemento, ingresaron Palavecino y Montes, para cambiar el desarrollo del juego. Arriesgó y dejó espacios atrás, lo que parecía un suicidio porque el local no cesaba en intensidad. Católica se apuraba y no era precisa. Se creó chances esporádicas, en los chispazos del 10.

    En los 71′, se generó la más clara, con un cabezazo de Palavecino que da en el travesaño. Ya no estaba González, el mejor de los rancagüinos. A estas alturas, O’Higgins apostó por defender. La UC no sabía cómo entrar en el área. La posesión era insulsa. Fernando Zampedri, quien buscaba su gol 150 en Católica, no era asistido. Nada.

    Los celestes volvieron al triunfo y toman confianza de cara a la revancha contra Tolima, en Colombia. Mientras que los cruzados suman su segunda derrota en la Liga, la segunda como visitante.

    Ficha del partido

    O’Higgins: O. Carabalí; B. Rojas, N. Garrido, M. Brizuela, L. Pavez (75′, L. Díaz); J. Tapia (75′, F. Faúndez), F. Ogaz, J. Leiva (62′, M. Sarrafiore), B. Yáñez; F. González (62′, B. Schamine) y A. Castillo (46′, T. Vecino). DT: L. Bovaglio.

    U. Católica: V. Bernedo; T. Asta-buruaga (66′, B. Cerezo), B. Ampuero, J. I. Díaz, C. Cuevas; G. Medel; V. Cárcamo (46′, C. Montes), J. Valencia (46′, M. Palavecino), J. Martínez (66′, A. Canales), J. Giani (86′, M. Gómez); y F. Zampedri. DT: A. San Martín.

    Goles: 1-0, 38′, Yáñez, conecta con la izquierda tras centro tres dedos de González.

    Árbitro: Juan Lara. Amonestó a Pavez, Vecino, Ogaz (OH); Ampuero, Cuevas, Díaz (UC).

    Estadio El Teniente. Asistieron 7.438 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalO'HigginsLa UCLiga de PrimeraUniversidad CatólicaCopa Libertadores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reportan explosión e incendio en depósitos de combustible del aeropuerto internacional de Kuwait tras ataque con drones iraníes

    Trump culpa a Irán del mortal ataque a una escuela de niñas en Minab: “Son muy imprecisos con sus municiones”

    Canciller iraní responsabiliza a Trump por frustrar oferta de desescalada dirigida a sus países vecinos

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    Lo más leído

    1.
    Las Diablas hacen historia: vencen en penales a Japón, van por el título y clasifican al Mundial de Hockey Césped

    Las Diablas hacen historia: vencen en penales a Japón, van por el título y clasifican al Mundial de Hockey Césped

    2.
    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    3.
    Unión La Calera celebra otra vez en el TAS: cementeros le ganan millonaria demanda a Williams Alarcón

    Unión La Calera celebra otra vez en el TAS: cementeros le ganan millonaria demanda a Williams Alarcón

    4.
    Chile va por el Mundial: cuándo, a qué hora y dónde ver a las Diablas ante Japón en las Qualifiers Santiago 2026

    Chile va por el Mundial: cuándo, a qué hora y dónde ver a las Diablas ante Japón en las Qualifiers Santiago 2026

    5.
    Con Brasil 70 y el Barcelona de Messi: ubican a la Roja bicampeona de América entre los mejores equipos de la historia

    Con Brasil 70 y el Barcelona de Messi: ubican a la Roja bicampeona de América entre los mejores equipos de la historia

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Ascienden a nueve los casos confirmados de dengue en Rapa Nui
    Chile

    Ascienden a nueve los casos confirmados de dengue en Rapa Nui

    Kast valora coordinación internacional contra el crimen organizado tras cumbre en EE.UU.

    Kast sostiene reunión bilateral con el presidente de Bolivia en cumbre convocada por Trump en Miami

    Cómo convertir el ahorro en menor gasto: una propuesta institucional
    Negocios

    Cómo convertir el ahorro en menor gasto: una propuesta institucional

    Abrir la puerta, reubicar la vergüenza

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    El copero O’Higgins se hace fuerte en Rancagua y derrota a una desenfocada UC
    El Deportivo

    El copero O’Higgins se hace fuerte en Rancagua y derrota a una desenfocada UC

    Las Diablas hacen historia: vencen en penales a Japón, van por el título y clasifican al Mundial de Hockey Césped

    Super Rugby Américas: un sólido Peñarol barre con Selknam y se queda con el Clásico Sudamericano

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”
    Cultura y entretención

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    Reportan explosión e incendio en depósitos de combustible del aeropuerto internacional de Kuwait tras ataque con drones iraníes
    Mundo

    Reportan explosión e incendio en depósitos de combustible del aeropuerto internacional de Kuwait tras ataque con drones iraníes

    Trump culpa a Irán del mortal ataque a una escuela de niñas en Minab: “Son muy imprecisos con sus municiones”

    Canciller iraní responsabiliza a Trump por frustrar oferta de desescalada dirigida a sus países vecinos

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso
    Paula

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual