El copero O’Higgins se hace fuerte en Rancagua y derrota a una desenfocada UC

Futbol, O’Higgins vs Universidad Catolica Fecha 6, Liga de primera 2026. El jugador de O’Higgins Bastian Yanez, fuera de la foto, convierte su gol contra Universidad Catolica durante el partido de la liga de primera disputado en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, Chile. 7/3/2026 Jorge Loyola/Photosport Football, O’Higgins vs Universidad Catolica 6th turn, 2026 First division league. O’Higgins player Bastian Yanez, out of photo, scores his goal against Universidad Catolica during a first division league match at the Codelco El Teniente stadium in Rancagua, Chile. 7/3/2026 Jorge Loyola/Photosport

En medio de su importante serie de fase 3 de la Copa Libertadores, O’Higgins tenía que recibir a Universidad Católica. Los celestes no podían ceder más puntos en la Liga de Primera, porque desde que empezaron con la doble competencia tenían solo derrotas en el torneo local. En El Teniente, ganaron un duro cotejo por 1-0.

La UC, sin el castigado Daniel Garnero, tenía la oportunidad de subirse a la cima del campeonato, sabiendo de la derrota de Limache, desbancando a Colo Colo, que le ganó a Audax Italiano. La principal novedad en la oncena fue la presencia del juvenil Vicente Cárcamo, zurdo cargado por la derecha. Montes y Palavecino iniciaron en el banco. Mientras que el local lanzó un equipo mixto (pero no tan suplente). Del once copero, repitieron siete jugadores.

El primer tiempo, intenso y áspero, se desarrolló bajo los intereses de O’Higgins. Católica nunca logró imponer sus términos ni ejercer dominio. Los movimientos de Francisco González eran un dolor de cabeza para la defensa estudiantil. De hecho, en los 8′, el transandino tuvo un mano a mano que falló ante Bernedo, y luego Asta-buruaga sacó el balón en la línea.

La espalda de Cristián Cuevas fue el sitio predilecto por donde los celestes se entrometían. El Cimbi zafó de una eventual tarjeta roja, por un codazo sobre González que el juez Juan Lara no sancionó. O’Higgins se imponía en las bandas, pillando más de una vez mal parada a la zaga cruzada. En una de aquellas, llegó el 1-0. En los 38′, Bastián Yáñez anotó, conectando un centro tres dedos del omnipresente Francisco González.

Por cierto, una vez más la UC comenzó en desventaja. Ya es una tónica. En el complemento, ingresaron Palavecino y Montes, para cambiar el desarrollo del juego. Arriesgó y dejó espacios atrás, lo que parecía un suicidio porque el local no cesaba en intensidad. Católica se apuraba y no era precisa. Se creó chances esporádicas, en los chispazos del 10.

En los 71′, se generó la más clara, con un cabezazo de Palavecino que da en el travesaño. Ya no estaba González, el mejor de los rancagüinos. A estas alturas, O’Higgins apostó por defender. La UC no sabía cómo entrar en el área. La posesión era insulsa. Fernando Zampedri, quien buscaba su gol 150 en Católica, no era asistido. Nada.

Los celestes volvieron al triunfo y toman confianza de cara a la revancha contra Tolima, en Colombia. Mientras que los cruzados suman su segunda derrota en la Liga, la segunda como visitante.

Ficha del partido

O’Higgins: O. Carabalí; B. Rojas, N. Garrido, M. Brizuela, L. Pavez (75′, L. Díaz); J. Tapia (75′, F. Faúndez), F. Ogaz, J. Leiva (62′, M. Sarrafiore), B. Yáñez; F. González (62′, B. Schamine) y A. Castillo (46′, T. Vecino). DT: L. Bovaglio.

U. Católica: V. Bernedo; T. Asta-buruaga (66′, B. Cerezo), B. Ampuero, J. I. Díaz, C. Cuevas; G. Medel; V. Cárcamo (46′, C. Montes), J. Valencia (46′, M. Palavecino), J. Martínez (66′, A. Canales), J. Giani (86′, M. Gómez); y F. Zampedri. DT: A. San Martín.

Goles: 1-0, 38′, Yáñez, conecta con la izquierda tras centro tres dedos de González.

Árbitro: Juan Lara. Amonestó a Pavez, Vecino, Ogaz (OH); Ampuero, Cuevas, Díaz (UC).

Estadio El Teniente. Asistieron 7.438 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.