SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Los secretos de Fernando Zampedri para perpetuarse en la UC

    El Toro vive su mejor arranque de temporada. A sus 38 años, la vigencia del delantero sorprende tanto como su escasa cantidad de lesiones para su edad. Fernanda Benavidez, su esposa, entrega las claves de la rutina del goleador histórico de Universidad Católica.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Los secretos de Fernando Zampedri para perpetuarse en la UC. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    “Estoy esperando al Toro, ojalá aparezca... quiero que me firme una camiseta”. Las palabras son de un fanático de Universidad Católica que está en el portón del Complejo Raimundo Tupper, a la espera de que arriben los jugadores. Su predilecto es Fernando Zampedri. Y la imagen es repetida. El goleador histórico de la UC suele concentrar los aplausos y peticiones de los hinchas, que año a año renuevan su idolatría por el delantero.

    El arranque de temporada de Zampedri vuelve a instalar una pregunta que se repite cada año en San Carlos de Apoquindo: cómo logra mantenerse vigente con 38 años. Hoy, el capitán cruzado vive su mejor inicio desde que llegó a Chile. En la actual Liga de Primera suma ocho goles en cinco partidos, una cifra que se eleva a diez en siete encuentros si se agregan los duelos disputados por la Supercopa.

    Detrás de ese rendimiento hay una combinación de factores. En ese sentido, uno de los rasgos más visibles del ciclo de Zampedri en Católica es la escasa cantidad de lesiones que ha sufrido desde su llegada. A diferencia de muchos delanteros de su edad, el atacante mantiene una presencia regular en los entrenamientos y en los partidos. En el día a día trabaja a la par del plantel. No realiza planes diferenciados ni cargas especiales. Esa continuidad ha permitido que se mantenga siempre disponible.

    El hecho de ser hexagoleador en cualquier liga del mundo es casi imposible. Es un chico que se prepara mucho para eso y el resultado es consecuencia de su entrenamiento”, dijo Daniel Garnero hace algunas semanas.

    La rutina

    Fuera de la cancha, la familia cumple un rol clave en la organización de la rutina de Zampedri. Fernanda Benavidez, su esposa, describe un día habitual del delantero. “Es muy normal. Ahora que los niños volvieron a clases es el encargado de llevarlos al colegio, luego entrena en el club y después si queda algo por hacer aprovechamos la tarde... tomamos mates, vemos fútbol y descanso. A veces algún juego de mesa, o jugar a la pelota con Donato (su hijo menor)”, revela a El Deportivo.

    Durante el último receso la familia optó por un descanso tranquilo. “Siempre decimos que cada año va a ser mejor que el anterior. Pero nos esforzamos porque así sea. Las vacaciones las pasamos en Argentina, decidimos no irnos a otro lado, porque sabíamos que este año iba a ser con nada de parones. Aprovechamos para estar con los nuestros”, explica Benavidez.

    La familia Zampedri Benavidez en la cancha del Claro Arena. Foto: @ferbenavidez

    Alimentación y hábitos

    La alimentación es un aspecto clave. “Es algo que tenemos muy incorporado. Siempre la cocción de la comida es al horno o en freidora de aire. Las pastas o algo frito son más bien un permitido”, comenta.

    En la casa, cuando el resto de la familia decide romper el régimen, la preparación para el delantero se mantiene. “Cuando los niños quieren algo menos sano lo hacemos, pero se cocina diferente para Fernando”, explica.

    La lógica es mantener una dieta estable durante toda la temporada, evitando cambios bruscos que alteren la rutina o que signifiquen cambios en el peso del ariete.

    Enfocado en el fútbol

    La organización familiar también busca reducir al máximo las preocupaciones del futbolista. “Más que aconsejar, le hablo de cómo se lo ve en la cancha. Trato de bajar sus revoluciones”, dice Benavidez.

    “Sin dudas que para mí la clave de todo tiene 100% que ver con la casa. Él sabe que acá todo funciona, todo marcha bien, entonces su foco es en el trabajo. En poder seguir haciéndolo de la mejor manera”, agrega.

    Fuera de la cancha

    Su aporte a Universidad Católica va más allá de su presencia en el campo de juego. Juan Tagle, el presidente de Cruzados, valora cómo el transandino ha logrado tomar un rol en diferentes áreas de la institución.

    “Fernando sin duda ha entrado a la historia grande de la UC. Creemos que seguirá marcando nuevos hitos en nuestra institución. Además como capitán, y junto con los otros capitanes como Gary y Branco, cumple un rol fundamental en la relación del plantel con los dirigentes”, comienza diciendo.

    “La relación con él siempre ha sido muy positiva, muy franca y directa. Además uno observa cómo cumple un rol muy importante en mantener la competitividad y cohesión del plantel, porque quiere ganar todo. Y también se le ve preocupado de apoyar y aconsejar a los más jóvenes”, cierra el abogado.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLT SábadoFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UCUniversidad CatólicaCruzadosJuan TagleFernanda BenavidezFernando Zampedri

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. confirma “más de 3.000 objetivos” alcanzados en la primera semana de la operación Furia Épica contra Irán

    Putin insta a poner fin a las hostilidades en Medio Oriente en una llamada con el presidente iraní

    Boric destaca realización de comité político ampliado y asegura que fue un llamado de unidad para “volver a ser mayoría en Chile”

    Israel refuerza la seguridad en embajadas de todo el mundo ante “amenazas concretas”

    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso

    Irán acusa a EE.UU. e Israel de ataques “indiscriminados” contra civiles, incluidos hospitales y zonas residenciales

    Lo más leído

    1.
    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    2.
    Unión La Calera celebra otra vez en el TAS: cementeros le ganan millonaria demanda a Williams Alarcón

    Unión La Calera celebra otra vez en el TAS: cementeros le ganan millonaria demanda a Williams Alarcón

    3.
    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    4.
    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

    5.
    Con una cláusula a favor de dirigir a la Roja: los detalles del último contrato de Manuel Pellegrini con el Betis

    Con una cláusula a favor de dirigir a la Roja: los detalles del último contrato de Manuel Pellegrini con el Betis

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Boric destaca realización de comité político ampliado y asegura que fue un llamado de unidad para “volver a ser mayoría en Chile”
    Chile

    Boric destaca realización de comité político ampliado y asegura que fue un llamado de unidad para “volver a ser mayoría en Chile”

    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso

    Presidentes de partidos revelan autocrítica de Boric tras fin de último cónclave oficialista

    Grupo Hartree se convierte en el controlador de Empresas Iansa
    Negocios

    Grupo Hartree se convierte en el controlador de Empresas Iansa

    Bice reporta su ejercicio del 2025 marcado por el efecto de la absorción del Grupo Security

    Presidente de Banco de Chile por crecimiento: “Existen razones que justifican una preocupación estructural”

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos
    Tendencias

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Ñublense hace historia ante Deportes Concepción y La Calera sufre un doble golpe en la apertura de la fecha
    El Deportivo

    Ñublense hace historia ante Deportes Concepción y La Calera sufre un doble golpe en la apertura de la fecha

    Cristóbal del Solar brilla en la segunda jornada del Chile Classic, pasa el corte y se ubica en el top 20

    Mazazo para Unión La Calera: Tribunal de Disciplina acoge denuncias de Everton y Cobresal y le resta seis puntos

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Julio César Rodríguez renuncia a todas sus funciones en Chilevisión y se va del canal
    Cultura y entretención

    Julio César Rodríguez renuncia a todas sus funciones en Chilevisión y se va del canal

    El final de Tommy Shelby con la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Guerra en Irán: El nuevo mapa de poder que se configura en Medio Oriente
    Mundo

    Guerra en Irán: El nuevo mapa de poder que se configura en Medio Oriente

    Ucrania: El arte y la cultura se vuelven resistencia en tiempos de guerra

    EE.UU. confirma “más de 3.000 objetivos” alcanzados en la primera semana de la operación Furia Épica contra Irán

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana