Los secretos de Fernando Zampedri para perpetuarse en la UC

“Estoy esperando al Toro, ojalá aparezca... quiero que me firme una camiseta”. Las palabras son de un fanático de Universidad Católica que está en el portón del Complejo Raimundo Tupper, a la espera de que arriben los jugadores. Su predilecto es Fernando Zampedri. Y la imagen es repetida. El goleador histórico de la UC suele concentrar los aplausos y peticiones de los hinchas, que año a año renuevan su idolatría por el delantero.

El arranque de temporada de Zampedri vuelve a instalar una pregunta que se repite cada año en San Carlos de Apoquindo: cómo logra mantenerse vigente con 38 años. Hoy, el capitán cruzado vive su mejor inicio desde que llegó a Chile. En la actual Liga de Primera suma ocho goles en cinco partidos, una cifra que se eleva a diez en siete encuentros si se agregan los duelos disputados por la Supercopa.

Detrás de ese rendimiento hay una combinación de factores. En ese sentido, uno de los rasgos más visibles del ciclo de Zampedri en Católica es la escasa cantidad de lesiones que ha sufrido desde su llegada. A diferencia de muchos delanteros de su edad, el atacante mantiene una presencia regular en los entrenamientos y en los partidos. En el día a día trabaja a la par del plantel. No realiza planes diferenciados ni cargas especiales. Esa continuidad ha permitido que se mantenga siempre disponible.

“El hecho de ser hexagoleador en cualquier liga del mundo es casi imposible. Es un chico que se prepara mucho para eso y el resultado es consecuencia de su entrenamiento”, dijo Daniel Garnero hace algunas semanas.

La rutina

Fuera de la cancha, la familia cumple un rol clave en la organización de la rutina de Zampedri. Fernanda Benavidez, su esposa, describe un día habitual del delantero. “Es muy normal. Ahora que los niños volvieron a clases es el encargado de llevarlos al colegio, luego entrena en el club y después si queda algo por hacer aprovechamos la tarde... tomamos mates, vemos fútbol y descanso. A veces algún juego de mesa, o jugar a la pelota con Donato (su hijo menor)”, revela a El Deportivo.

Durante el último receso la familia optó por un descanso tranquilo. “Siempre decimos que cada año va a ser mejor que el anterior. Pero nos esforzamos porque así sea. Las vacaciones las pasamos en Argentina, decidimos no irnos a otro lado, porque sabíamos que este año iba a ser con nada de parones. Aprovechamos para estar con los nuestros”, explica Benavidez.

La familia Zampedri Benavidez en la cancha del Claro Arena. Foto: @ferbenavidez

Alimentación y hábitos

La alimentación es un aspecto clave. “Es algo que tenemos muy incorporado. Siempre la cocción de la comida es al horno o en freidora de aire. Las pastas o algo frito son más bien un permitido”, comenta.

En la casa, cuando el resto de la familia decide romper el régimen, la preparación para el delantero se mantiene. “Cuando los niños quieren algo menos sano lo hacemos, pero se cocina diferente para Fernando”, explica.

La lógica es mantener una dieta estable durante toda la temporada, evitando cambios bruscos que alteren la rutina o que signifiquen cambios en el peso del ariete.

Enfocado en el fútbol

La organización familiar también busca reducir al máximo las preocupaciones del futbolista. “Más que aconsejar, le hablo de cómo se lo ve en la cancha. Trato de bajar sus revoluciones”, dice Benavidez.

“Sin dudas que para mí la clave de todo tiene 100% que ver con la casa. Él sabe que acá todo funciona, todo marcha bien, entonces su foco es en el trabajo. En poder seguir haciéndolo de la mejor manera”, agrega.

Fuera de la cancha

Su aporte a Universidad Católica va más allá de su presencia en el campo de juego. Juan Tagle, el presidente de Cruzados, valora cómo el transandino ha logrado tomar un rol en diferentes áreas de la institución.

“Fernando sin duda ha entrado a la historia grande de la UC. Creemos que seguirá marcando nuevos hitos en nuestra institución. Además como capitán, y junto con los otros capitanes como Gary y Branco, cumple un rol fundamental en la relación del plantel con los dirigentes”, comienza diciendo.

“La relación con él siempre ha sido muy positiva, muy franca y directa. Además uno observa cómo cumple un rol muy importante en mantener la competitividad y cohesión del plantel, porque quiere ganar todo. Y también se le ve preocupado de apoyar y aconsejar a los más jóvenes”, cierra el abogado.