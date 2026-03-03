La impresionante cuota goleadora de Fernando Zampedri que acecha un antiguo récord de Nicolás Castillo

A los 38 años, el delantero argentino Fernando Zampedri no se cansa de romper marcas en la Liga de Primera. Tras los dos goles que firmó en el triunfo 2-1 de Universidad Católica en casa de Ñublense, el argentino naturalizado chileno se confirma como el máximo anotador del campeonato local.

En diciembre pasado, el capitán de la UC alcanzó los 16 goles en el torneo de 2025. Suficiente para convirtió en el hexagoleador de la máxima categoría del fútbol nacional. La primera vez en la historia del campeonato que un futbolista es el máximo artillero por seis periodos consecutivos.

El Toro llegó a inicios de 2020 al cuadro de la franja, tras expreso pedido del entrenador transandino Ariel Holan. En su primera campaña en el torneo local hizo 20 goles y, una temporada más tarde, confirmó su mejor cosecha con 23 celebraciones, cifra con la que igualó a Gonzalo Sosa de Melipilla. A esas notables campañas siguieron 18[RFA1] goles en 2022, 17 en 2023, 19 en 2024 y las 16 del año pasado.

“Estoy contento de este año con Católica, también de la manera cómo cerramos el campeonato y volver a ser otra vez el goleador del torneo es algo que me pone muy feliz. En 2026 vamos a pelear por el título en todos los campeonatos, este club es tan grande que te exige eso. Todavía que me quedan algunos goles en la mochila”, decía el atacante el año pasado, tras cerrar otra temporada llena de abrazos.

Va por otra marca

Pero sus números no terminan en esos seis años. Actualmente, el Toro atraviesa el mejor inicio de campeonato desde que llegó a Universidad Católica y, por ende, al fútbol chileno.

En las cinco fechas que van de la Liga de Primera ya suma ocho goles y, lo más importante, es que ha anotado tantos en cada una de esas jornadas. El delantero celebró dos veces en la cuarta fecha, clave en el triunfo estudiantil por 3-1 ante el campeón Coquimbo Unido. Antes de eso, el de Chajarí había convertido una vez ante La Serena (2-2) y Concepción (2-0). Asimismo, marcó otros dos goles en la caída de la UC ante Cobresal (3-2), al margen de los dos que ahora consiguió en la visita a Chillán.

El actual inicio de temporada supera todos sus registros a esta altura del año. En 2020, tras cinco encuentros, sumaba cuatro goles. La temporada siguiente fue la más baja en números, tras acumular solo dos.

Claro que en 2022 volvió a confirmar sus registros y sumó cuatro conquistas en esta misma cantidad de partidos. En 2023 solo pudo celebrar en dos ocasiones y, un año más tarde, registraba dos, mientras que en 2024 y 2025 tuvo un flojo comienzo, años en los que solo contabilizó una conquista.

“Ser hexagoleador en cualquier liga del mundo es casi imposible. Zampedri es un chico que se prepara mucho para eso, el resultado es consecuencia de su entrenamiento, de ponerse de acuerdo con sus compañeros. Estamos contentos y que siga así. Que tenga este promedio, dos goles por partido es muy buen promedio”, señaló el DT de la franja Daniel Garnero.

Pero el Toro baja el perfil a las estadísticas, tal como lo expresaba hace un par de fechas: “Sí, he tenido un buen arranque, pero lo importante es que el equipo continúe con los triunfos”.

Ahora va por más, después de firmar los mejores números goleadores desde que debutó en Universidad Católica, pasadas las primeras cinco jornadas del torneo. Son ocho los goles, los mismos que sumó Nicolás Castillo en 2016, en el mismo tramo de la competición, lejos de los seis que hizo Cristian Chorri Palacios con la U en 2022 o los cinco de Patricio Rubio (2013 y 2014) y Joaquín Larrivey (2020) con la misma camiseta azul, al margen de los mismos cinco de Tobías Figueroa con Unión Española en 2018.

Pero el desafío se pone aún más complicado para Zampedri. Castillo marcó dos más en la sexta fecha, tras la derrota de 4-3 frente a O’Higgins de Rancagua, nuevo incentivo para mejorar los números del actual artillero de los cruzados.