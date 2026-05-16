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    Natalia Duco explica la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales: “No vino de una iniciativa propia”

    Luego del reajuste presupuestario impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast, la titular del Mindep explicó la determinación que afecta a los atletas chilenos.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Natalia Duco enfrenta su primera gran definición. Luis Quinteros/Aton

    Una radical determinación golpea al deporte chileno. Tras el reajuste presupuestario impulsado en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, que obliga a una reducción del 3% en las arcas del Ministerio del Deporte, la cartera comandada por Natalia Duco optó por cancelar los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026.

    La multitudinaria competición de la Región Metropolitana contemplaba la participación de más de 3.000 atletas, que se distribuían en 22 disciplinas diferentes. Con la cancelación del evento, se desperdicia una ventana para seguir preparándose de cara a los Juegos Odesur, los Juegos Olímpicos 2028, entre tantos otros.

    Automáticamente el dictamen de las autoridades causó molestia dentro del deporte chileno, por lo que la secretaria de Estado tuvo que salir al paso y explicar las razones de la medida. “En todos los ministerios hubo un recorte del 3%. Luego de esa orden, nosotros hicimos un estudio exhaustivo para decidir en qué presupuesto íbamos a hacer el recorte para generar el menor impacto al deporte de alto rendimiento. Después de ese análisis, decidimos bajar los Juegos Nacionales y Paranacionales”, partió diciendo Duco.

    Ministra Natalia Duco explica la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales. Foto Max Montecinos/IND

    Al bajar los Juegos Nacionales y Paranacionales, quiere decir que la misión de los Juegos Odesur y los Parasuramericanos, el sueldo de la beca PRODDAR de los deportistas y el dinero que se le da a todas las federaciones deportivas, eso se mantiene intacto”, agregó.

    La exlanzadora de la bala justificó la cancelación del certamen, argumentando que "esta rebaja no vino de una iniciativa propia y es una situación lamentable que tenemos que afrontar con responsabilidad. Pero fue una decisión muy seria y muy estudiada”.

    De igual forma, aseguró que el reajuste no perjudicará la preparación de los atletas nacionales en la antesala de las mencionadas competencias. “Estamos seguros de que el deporte de alto rendimiento en Chile lo mantuvimos cuidado, priorizado y nuestros deportistas no tendrán ningún inconveniente con el rendimiento de este año”, remarcó.

    Finalmente, advirtió que cada disciplina tendrá el espacio necesario para desarrollar su torneo. El Campeonato Nacional Federado de cada deporte se va a mantener y se va a realizar, por lo que todos los deportistas van a tener su campeonato nacional y va a estar financiado”, cerró.

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    Más sobre:Natalia DucoMinisterio del DeporteMindepJuegos Nacionales y Paranacionales 2026Polideportivo

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