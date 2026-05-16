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    “Todos abrigados a alentar”: el burlesco posteo de Limache contra la UC en la antesala del duelo de la Liga de Primera

    El cuadro tomatero publicó un ácido mensaje dirigido a los cruzados. Minutos después lo borraron desde su cuenta de Instagram.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Limache le dedicó un burlesco posteo a la UC. Foto referencial: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Después de un par de semanas en las que se disputó la Copa de la Liga, vuelve el fútbol de la Liga de Primera. En ese marco, uno de los compromisos que reúne mayor expectación es el de Deportes Limache y Universidad Católica, ya que ambos elencos buscan ocupar puestos de vanguardia.

    De parte de los tomateros, un triunfo los pondría en la misma línea que el líder Colo Colo. Eso sí, los albos tienen que jugar su partido del domingo. Por la vereda de los cruzados, en tanto, una victoria los acercaría a la parte alta y, de pasada, encendería los ánimos de cara al vital choque de Copa Libertadores, ante Barcelona de Ecuador.

    Sin embargo, más allá de los condimentos deportivos que adornar el cruce, la antesala del compromiso estuvo marcada por un burlesco posteo que crispó el ambiente. En la cuenta oficial de Instagram de Limache, se publicó una ácida imagen que carga directamente contra el equipo de Daniel Garnero.

    En la fotografía se percibe al estadio Lucio Fariña de Quillota cubierto de nieve, acompañado de un provocador mensaje. “Nos puede tocar una fría noche hoy. Todos abrigados a alentar”, escribieron, en clara alusión a la UC.

    El burlesco posteo de Limache contra la UC. Foto: captura de pantalla.

    El registro rápidamente se viralizó, generando comentarios y reacciones de todo tipo. Por este motivo, el cuadro de la Quinta Región se vio obligado a borrarlo de sus redes sociales minutos después por la masiva repercusión.

    Tras este polémico mensaje, los limachinos se preparan para afrontar un duelo clave en sus aspiraciones. En Quillota, a las 20.00 horas, se medirán con los cruzados con la misión de alcanzar la punta del Torneo Nacional.

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