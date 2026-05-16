Buenas noticias para Manuel Pellegrini: figura del Betis asegura presencia en la próxima Champions League

Terminados los festejos por el regreso a la Champions League, el Betis ya comienza a delinear el proyecto para una temporada a calendario lleno, curso que le obligará a disputar un mínimo de 47 partidos.

Además de las 38 fechas de LaLiga, la escuadra andaluza disputará como mínimo una ronda de la Copa del Rey. Sin embargo, el plato fuerte está en Europa, ya que los verdiblancos regresarán al máximo torneo continental a nivel de clubes tras 21 años, ahora bajo el mando de Manuel Pellegrini.

“Clasificar a la Champions League dos partidos antes de que acabe la competición es un gran mérito para este equipo, siempre hemos tratado de hacerlo con toda la exigencia que implantamos. Esta escuadra ha hecho una gran campaña, a pesar de los contratiempos, las lesiones y las derrotas dolorosas, siempre supimos levantarnos”, resumió el Ingeniero tras el triunfo 2-1 sobre Elche que depositó a los sevillanos en la fiesta grande.

Los dirigidos del chileno debutarán en la Fase de Liga entre el 8 y el 10 de septiembre próximos. Una instancia de ocho fechas que los tendrá encendidos al menos hasta el 27 de enero del próximo año.

Buenas noticias

En medio de la algarabía, el plantel presenta novedades en lo que se refiere a una de sus máximas figuras. El mediocampista Isco, después de una temporada para el olvido, confirmó su presencia en el proyecto más ambicioso de los béticos en las últimas dos décadas.

“Tenemos que mirar hacia adelante, jugar la Champions League con el Betis. Pero ahora vienen las vacaciones, tengo que prepararme bien y ojalá pueda volver al máximo”, aseguró el costasoleño a los medios oficiales del club de las Trece Barras.

En la misma conversación, el exjugador de Real Madrid y Málaga recordó la promesa que hizo a los hinchas en su presentación, cuando habló de la intención de disputar esta competición con esta camiseta.

“Cuando vine aquí lo hice con el objetivo de intentar jugar la Champions con el Betis. Y aunque todavía no la he jugado, creo que de todas maneras ahí hay que poner un check. Bueno, el siguiente objetivo que me marqué era ganar un título con el club y es de esperar que pueda conseguirlo de aquí a todos los años que me quedan como jugador del Betis”, relató el talentoso volante, quien solo ha disputado 138 minutos esta temporada, tras sufrir una fractura de peroné y una lesión en el tobillo.

Asimismo, el mediapunta envió un mensaje a sus compañeros: “espero que este no sea nuestro techo, ojalá no tengan que pasar tantos años para regresar a esta competición. Espero que hagamos algo para que esto se vuelva cotidiano, que suceda año tras año, que nos asentemos en la máxima categoría del fútbol europeo”.

Con contrato hasta junio de 2028, el oriundo de Benalmádena en la provincia de Málaga aseguró que “todavía tengo cuerda para rato. Confío en recuperarme bien y regresar al máximo nivel, quiero estar a tope al principio de la próxima temporada, porque se vienen cosas ilusionantes”.