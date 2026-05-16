SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Buenas noticias para Manuel Pellegrini: figura del Betis asegura presencia en la próxima Champions League

    A dos fechas del final de la presente temporada, la institución andaluza ya proyecta su regreso al torneo tras 21 años. Su debut será entre el 8 y 10 de septiembre próximos

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Betis debuta en la Champions entre el 8 y 10 de septiembre. Foto: @RealBetis / X.

    Terminados los festejos por el regreso a la Champions League, el Betis ya comienza a delinear el proyecto para una temporada a calendario lleno, curso que le obligará a disputar un mínimo de 47 partidos.

    Además de las 38 fechas de LaLiga, la escuadra andaluza disputará como mínimo una ronda de la Copa del Rey. Sin embargo, el plato fuerte está en Europa, ya que los verdiblancos regresarán al máximo torneo continental a nivel de clubes tras 21 años, ahora bajo el mando de Manuel Pellegrini.

    “Clasificar a la Champions League dos partidos antes de que acabe la competición es un gran mérito para este equipo, siempre hemos tratado de hacerlo con toda la exigencia que implantamos. Esta escuadra ha hecho una gran campaña, a pesar de los contratiempos, las lesiones y las derrotas dolorosas, siempre supimos levantarnos”, resumió el Ingeniero tras el triunfo 2-1 sobre Elche que depositó a los sevillanos en la fiesta grande.

    Los dirigidos del chileno debutarán en la Fase de Liga entre el 8 y el 10 de septiembre próximos. Una instancia de ocho fechas que los tendrá encendidos al menos hasta el 27 de enero del próximo año.

    Buenas noticias

    En medio de la algarabía, el plantel presenta novedades en lo que se refiere a una de sus máximas figuras. El mediocampista Isco, después de una temporada para el olvido, confirmó su presencia en el proyecto más ambicioso de los béticos en las últimas dos décadas.

    “Tenemos que mirar hacia adelante, jugar la Champions League con el Betis. Pero ahora vienen las vacaciones, tengo que prepararme bien y ojalá pueda volver al máximo”, aseguró el costasoleño a los medios oficiales del club de las Trece Barras.

    En la misma conversación, el exjugador de Real Madrid y Málaga recordó la promesa que hizo a los hinchas en su presentación, cuando habló de la intención de disputar esta competición con esta camiseta.

    “Cuando vine aquí lo hice con el objetivo de intentar jugar la Champions con el Betis. Y aunque todavía no la he jugado, creo que de todas maneras ahí hay que poner un check. Bueno, el siguiente objetivo que me marqué era ganar un título con el club y es de esperar que pueda conseguirlo de aquí a todos los años que me quedan como jugador del Betis”, relató el talentoso volante, quien solo ha disputado 138 minutos esta temporada, tras sufrir una fractura de peroné y una lesión en el tobillo.

    Asimismo, el mediapunta envió un mensaje a sus compañeros: “espero que este no sea nuestro techo, ojalá no tengan que pasar tantos años para regresar a esta competición. Espero que hagamos algo para que esto se vuelva cotidiano, que suceda año tras año, que nos asentemos en la máxima categoría del fútbol europeo”.

    Con contrato hasta junio de 2028, el oriundo de Benalmádena en la provincia de Málaga aseguró que “todavía tengo cuerda para rato. Confío en recuperarme bien y regresar al máximo nivel, quiero estar a tope al principio de la próxima temporada, porque se vienen cosas ilusionantes”.

    Más sobre:FútbolBetisManuel PellegriniIsco AlarcónChampions League

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios

    Michelle Bachelet agradece apoyo de Claudia Sheinbaum a su candidatura para liderar la ONU

    Los Jaivas rescatan música inédita en el arranque de la gira nacional Alturas de Macchu Picchu

    PDI detiene a imputado por homicidio con arma de fuego ocurrido en Hualpén

    Papa León XIV viajará a Francia en septiembre y visitará sede de la Unesco

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Lo más leído

    1.
    Pesar en el fútbol chileno: fallece Marcos Kaplún, histórico dirigente de la U y exdirector de la ANFP

    Pesar en el fútbol chileno: fallece Marcos Kaplún, histórico dirigente de la U y exdirector de la ANFP

    2.
    El recado de Fernando Gago a Lucas Assadi: “Los futbolistas tienen que crecer, tienen que aprovechar sus oportunidades”

    El recado de Fernando Gago a Lucas Assadi: “Los futbolistas tienen que crecer, tienen que aprovechar sus oportunidades”

    3.
    “Su físico ya es el que es, pero siempre guarda algo muy bueno para ofrecer”: en España aplauden a Alexis Sánchez

    “Su físico ya es el que es, pero siempre guarda algo muy bueno para ofrecer”: en España aplauden a Alexis Sánchez

    4.
    Chile e Italia, de la mano: cuáles son las ausencias más prolongadas en Mundiales

    Chile e Italia, de la mano: cuáles son las ausencias más prolongadas en Mundiales

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Michelle Bachelet agradece apoyo de Claudia Sheinbaum a su candidatura para liderar la ONU
    Chile

    Michelle Bachelet agradece apoyo de Claudia Sheinbaum a su candidatura para liderar la ONU

    PDI detiene a imputado por homicidio con arma de fuego ocurrido en Hualpén

    Detienen a dos adolescentes acusados de participar en tour delictual en La Florida y Peñalolén

    Temporada de nieve: centros de esquí esperan estreno para primeras semanas de junio
    Negocios

    Temporada de nieve: centros de esquí esperan estreno para primeras semanas de junio

    El rol de Chile en un millonario conflicto entre una tribu apache, el gobierno de EE.UU y las mineras BHP y Río Tinto

    Los planes de Vantrust en 2026: llegar a España y explora Panamá y Paraguay

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Qué se sabe de la alerta por ciervos “borrachos” en Francia: “Pueden mostrar un comportamiento impredecible”

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio

    Un cierre de Bundesliga al rojo: tres candidatos por un puesto en la Champions y un mano a mano por evitar el descenso
    El Deportivo

    Un cierre de Bundesliga al rojo: tres candidatos por un puesto en la Champions y un mano a mano por evitar el descenso

    Enfrenta al Real Madrid: cómo el Sevilla de Sánchez y Suazo puede asegurar su permanencia en LaLiga en esta fecha

    Miran de reojo: el inesperado objetivo del Sevilla en medio de su lucha por la salvación

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Los Jaivas rescatan música inédita en el arranque de la gira nacional Alturas de Macchu Picchu
    Cultura y entretención

    Los Jaivas rescatan música inédita en el arranque de la gira nacional Alturas de Macchu Picchu

    Reseña de libros: de Pierre Lemaitre a Cécile Berly

    Archivo inédito: viaje a la mente de Jorge Edwards

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios
    Mundo

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios

    Papa León XIV viajará a Francia en septiembre y visitará sede de la Unesco

    Irán advierte que países que respalden resolución sobre Ormuz asumirán responsabilidad por nueva escalada

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada