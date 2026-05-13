SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Una época imborrable, sin precedentes”: España aplaude a Manuel Pellegrini tras clasificación del Betis a la Champions

    El equipo del técnico chileno logró clasificar al certamen de clubes más importante del Viejo Continente tras vencer al Elche.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker

    Manuel Pellegrini agiganta su leyenda en el Betis. El Ingeniero, tras la victoria del cuadro verdiblanco frente al Elche, y la derrota del Celta de Vigo frente al Levante, metió al cuadro andaluz en la próxima Champions League tras 21 años de ausencia.

    Por lo mismo, los elogios hacia la figura del entrenador chileno no demoraron en llegar. Y si los fanáticos le dedicaron cánticos al final el duelo jugado en La Cartuja, la prensa de Sevilla destacó su nuevo hito en el fútbol hispano.

    “Otro logro más para un entrenador, Manuel Pellegrini, que ha marcado una época imborrable, sin precedentes, en el club de las trece barras”, publicó el diario de Sevilla.

    “La populosa y fiel hinchada bética lo merecía. Esta vez eran más de 51.000 espectadores los que hicieron el esfuerzo de acudir a La Cartuja un martes a las siete de la tarde, lo que en el fútbol español, y mundial, es una mayúscula afluencia de público”, agrega el mismo medio.

    Estadio Deportivo, en tanto, tituló en su portada “A lo grande”. “El Real Betis se clasifica para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League después de derrotar al Elche CF, gracias a un golazo de Fornals, y tras la derrota del RC Celta, que ya no lo puede alcanzar, frente al Levante por 2-3″.

    El portal ABC recalcó el hito histórico que consiguió Pellegrini con el cuadro bético.

    “El Betis ha sellado su pase a la disputa de la Champions League en la temporada 2026-27 gracias a atar el quinto puesto de LaLiga EA Sports. El conjunto verdiblanco se ha visto beneficiado de los puntos logrados por los equipos españoles en Europa durante la temporada, entre ellos el propio Betis llegando a cuartos de final de la Europa League, y con ello España ha sido premiada con esta plaza extra que ocuparán los de Manuel Pellegrini, que se convierte en el segundo entrenador que ha logrado presencia en la Champions con el Betis.”

    El medio El Desmarque, en tanto, valoró las palabras del Ingeniero tras asegurar la plaza al torneo más importante a nivel de clubes. “Tan merecida y necesaria como esta vez fueron las palabras de Manuel Pellegrini que lejos de golpes en el pecho habló de “momentos duros y derrotas dolorsas” a la vez que dejaba claro que era algo que le “debía” a la afición del Betis. Y tanto que se lo debía".

    Marca valoró el esfuerzo del equipo verdiblanco. “Le ha costado sangre, sudor, lágrimas, varios presidentes, dieciocho entrenadores y cientos de futbolistas, pero el Betis, más de dos décadas después, volverá a jugar la Champions League. Los verdiblancos fueron pioneros entre los equipos andaluces a la hora de disputar la máxima competición de la UEFA. Pero desde su primera presencia, en la temporada 2005-06, no la han vuelto a pisar", señala.

    El Betis festejó su segunda clasificación a la Champions League en su historia. Foto: Real Betis/X.

    “Eso cambiará el próximo curso después de que, con Manuel Pellegrini al frente y tras haber asegurado previamente su sexta clasificación europea consecutiva, se hayan impuesto esta noche en el Estadio de La Cartuja al Elche por 2-1 aprovechando la derrota del Celta en Balaídospara asegurar matemáticamente la quinta plaza liguera, que esta temporada reparte un pasaporte para la Liga de Campeones. Un éxito rotundo que borra de un plumazo las decepciones en la Copay la Europa League que cambia la realidad deportiva y económica del club”, establece.

    Mundo Deportivo no se centró tanto en la figura del entrenador, pero sí cuestionó la actuación de Matías Dituro, el exportero de la UC que hoy defiende al Elche. “El Cucho Hernández había encarrilado muy pronto el triunfo del Betis, con un buen gol desde fuera del área a los ocho minutos, en el que Dituro hizo la estatua, pero ello no sirvió a los de Pellegrini para hacerse con las riendas del partido ni desplegar un buen fútbol, lo que permitió que los ilicitanos se les subieran a las barbas y acabaran empatando antes del descanso con un tanto de Héctor Fort (41’) que rebotó en el reaparecido Junior antes de besar las mallas", acusaron.

    Más sobre:Manuel PellegriniBetisPrensa EspañaElogiosChampions League

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Global Sumud Flotilla anuncia que retomará su misión a Gaza con 54 embarcaciones

    Hacienda se compromete a potenciar crédito al empleo en mujeres y jóvenes, y logra apoyo de la DC y de Carlos Bianchi

    Trump arriba a Beijing para reunión con Xi Jinping

    Diputado Leiva (PS) critica al gobierno por manejo del “tsunami” al megaproyecto: “El Ejecutivo debe tener un estándar mayor”

    Más de 181 kilos de droga han sido decomisados en la Región de La Araucanía durante 2026

    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones

    Lo más leído

    1.
    Con un Cristiano Ronaldo desconsolado: el error que posterga el primer título de liga del portugués en Arabia Saudita

    Con un Cristiano Ronaldo desconsolado: el error que posterga el primer título de liga del portugués en Arabia Saudita

    2.
    Carta a LaLiga: el Sevilla de Alexis y Suazo entra en alerta por duelo entre el Betis de Pellegrini y el Elche de Cepeda

    Carta a LaLiga: el Sevilla de Alexis y Suazo entra en alerta por duelo entre el Betis de Pellegrini y el Elche de Cepeda

    3.
    Manuel Pellegrini deja en el aire su continuidad en el Betis tras histórica clasificación a la Champions: “Ya veremos”

    Manuel Pellegrini deja en el aire su continuidad en el Betis tras histórica clasificación a la Champions: “Ya veremos”

    4.
    El gesto de Lamine Yamal con Palestina que molestó al técnico del Barcelona: “Hablé con él”

    El gesto de Lamine Yamal con Palestina que molestó al técnico del Barcelona: “Hablé con él”

    5.
    El estadio se vino abajo: la sonora ovación a Manuel Pellegrini por la histórica clasificación del Betis a la Champions

    El estadio se vino abajo: la sonora ovación a Manuel Pellegrini por la histórica clasificación del Betis a la Champions

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 13 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 13 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Diputado Leiva (PS) critica al gobierno por manejo del “tsunami” al megaproyecto: “El Ejecutivo debe tener un estándar mayor”
    Chile

    Diputado Leiva (PS) critica al gobierno por manejo del “tsunami” al megaproyecto: “El Ejecutivo debe tener un estándar mayor”

    Más de 181 kilos de droga han sido decomisados en la Región de La Araucanía durante 2026

    Detienen a tres sujetos por intento de estafa en sucursales de BancoEstado: simularon un desmayo y un artefacto explosivo

    Hacienda se compromete a potenciar crédito al empleo en mujeres y jóvenes, y logra apoyo de la DC y de Carlos Bianchi
    Negocios

    Hacienda se compromete a potenciar crédito al empleo en mujeres y jóvenes, y logra apoyo de la DC y de Carlos Bianchi

    AIE advierte que las reservas de petróleo caen “a un ritmo récord” y reafirma shock de oferta “sin precedentes” por la guerra

    Mercado laboral no repunta: ofertas de empleo encadenan seis meses de caídas consecutivas

    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones
    Tendencias

    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones

    Qué es el trastorno dismórfico corporal, síntomas y cómo tratarlo

    El plan del gobierno de Colombia para sacrificar a los hipopótamos de Pablo Escobar

    Con un Cristiano Ronaldo desconsolado: el error que posterga el primer título de liga del portugués en Arabia Saudita
    El Deportivo

    Con un Cristiano Ronaldo desconsolado: el error que posterga el primer título de liga del portugués en Arabia Saudita

    Con un jugador de la U entre los convocados: Paraguay entrega su lista larga para el Mundial

    Una fortuna y años ligado a los merengues: qué se necesita para presentarse como presidente de Real Madrid

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias
    Tecnología

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver

    Dos décadas de confianza: por qué la confiabilidad es la característica premium definitiva en Latinoamérica

    La Quintrala y el Cristo de Mayo: el mito que Benjamín Vicuña Mackenna hizo realidad
    Cultura y entretención

    La Quintrala y el Cristo de Mayo: el mito que Benjamín Vicuña Mackenna hizo realidad

    Cumbia, selva y guitarras: Los Mirlos suman a Los Bunkers en su nuevo disco

    Evento con Los Tres, María José Quintanilla y Los Jaivas: Vendimia del Valle del Maipo 2026 tendrá tarjeta Bip! oficial

    La Global Sumud Flotilla anuncia que retomará su misión a Gaza con 54 embarcaciones
    Mundo

    La Global Sumud Flotilla anuncia que retomará su misión a Gaza con 54 embarcaciones

    Trump arriba a Beijing para reunión con Xi Jinping

    Confinan a 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras muerte de pasajero y sospecha de brote de norovirus

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat
    Paula

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes