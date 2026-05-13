“Una época imborrable, sin precedentes”: España aplaude a Manuel Pellegrini tras clasificación del Betis a la Champions

Manuel Pellegrini agiganta su leyenda en el Betis. El Ingeniero, tras la victoria del cuadro verdiblanco frente al Elche, y la derrota del Celta de Vigo frente al Levante, metió al cuadro andaluz en la próxima Champions League tras 21 años de ausencia.

Por lo mismo, los elogios hacia la figura del entrenador chileno no demoraron en llegar. Y si los fanáticos le dedicaron cánticos al final el duelo jugado en La Cartuja, la prensa de Sevilla destacó su nuevo hito en el fútbol hispano.

“Otro logro más para un entrenador, Manuel Pellegrini, que ha marcado una época imborrable, sin precedentes, en el club de las trece barras”, publicó el diario de Sevilla.

“La populosa y fiel hinchada bética lo merecía. Esta vez eran más de 51.000 espectadores los que hicieron el esfuerzo de acudir a La Cartuja un martes a las siete de la tarde, lo que en el fútbol español, y mundial, es una mayúscula afluencia de público”, agrega el mismo medio.

Estadio Deportivo, en tanto, tituló en su portada “A lo grande”. “El Real Betis se clasifica para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League después de derrotar al Elche CF, gracias a un golazo de Fornals, y tras la derrota del RC Celta, que ya no lo puede alcanzar, frente al Levante por 2-3″.

El portal ABC recalcó el hito histórico que consiguió Pellegrini con el cuadro bético.

“El Betis ha sellado su pase a la disputa de la Champions League en la temporada 2026-27 gracias a atar el quinto puesto de LaLiga EA Sports. El conjunto verdiblanco se ha visto beneficiado de los puntos logrados por los equipos españoles en Europa durante la temporada, entre ellos el propio Betis llegando a cuartos de final de la Europa League, y con ello España ha sido premiada con esta plaza extra que ocuparán los de Manuel Pellegrini, que se convierte en el segundo entrenador que ha logrado presencia en la Champions con el Betis.”

El medio El Desmarque, en tanto, valoró las palabras del Ingeniero tras asegurar la plaza al torneo más importante a nivel de clubes. “Tan merecida y necesaria como esta vez fueron las palabras de Manuel Pellegrini que lejos de golpes en el pecho habló de “momentos duros y derrotas dolorsas” a la vez que dejaba claro que era algo que le “debía” a la afición del Betis. Y tanto que se lo debía".

Marca valoró el esfuerzo del equipo verdiblanco. “Le ha costado sangre, sudor, lágrimas, varios presidentes, dieciocho entrenadores y cientos de futbolistas, pero el Betis, más de dos décadas después, volverá a jugar la Champions League. Los verdiblancos fueron pioneros entre los equipos andaluces a la hora de disputar la máxima competición de la UEFA. Pero desde su primera presencia, en la temporada 2005-06, no la han vuelto a pisar", señala.

El Betis festejó su segunda clasificación a la Champions League en su historia. Foto: Real Betis/X.

“Eso cambiará el próximo curso después de que, con Manuel Pellegrini al frente y tras haber asegurado previamente su sexta clasificación europea consecutiva, se hayan impuesto esta noche en el Estadio de La Cartuja al Elche por 2-1 aprovechando la derrota del Celta en Balaídospara asegurar matemáticamente la quinta plaza liguera, que esta temporada reparte un pasaporte para la Liga de Campeones. Un éxito rotundo que borra de un plumazo las decepciones en la Copay la Europa League que cambia la realidad deportiva y económica del club”, establece.

Mundo Deportivo no se centró tanto en la figura del entrenador, pero sí cuestionó la actuación de Matías Dituro, el exportero de la UC que hoy defiende al Elche. “El Cucho Hernández había encarrilado muy pronto el triunfo del Betis, con un buen gol desde fuera del área a los ocho minutos, en el que Dituro hizo la estatua, pero ello no sirvió a los de Pellegrini para hacerse con las riendas del partido ni desplegar un buen fútbol, lo que permitió que los ilicitanos se les subieran a las barbas y acabaran empatando antes del descanso con un tanto de Héctor Fort (41’) que rebotó en el reaparecido Junior antes de besar las mallas", acusaron.