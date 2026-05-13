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    Una fortuna y años ligado a los merengues: qué se necesita para presentarse como presidente de Real Madrid

    Florentino Pérez anunció este martes elecciones en el club, movida que los medios españoles califican como "una moción de confianza para reforzarse".

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: FIFE / AFP FRANCK FIFE

    En una tensa conferencia de prensa de Florentino Pérez este martes, en la que interpeló a la prensa y encaró a sus detractores, lanzó: “Lamento decirles, que no voy a dimitir. He pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la Junta Directiva a la que nos vamos a presentar”. La noticia llegó justo al final de una de las temporadas más paupérrimas de Real Madrid en las últimas décadas, sin ningún título y con su archirrival, Barcelona, festejándoles LaLiga en la cara.

    Pérez fue elegido por primera vez como presidente Merengue en el año 2.000, cuando se impuso al entonces mandamás Lorenzo Sanz. Luego de eso, fue electo en otras seis ocasiones más.

    Sin embargo, los medios españoles son mesurados al momento de hablar de las votaciones en el club. De hecho, califican esta maniobra como una manera de reforzarse ante las amenazas. “Se trata, en realidad, de un plebiscito, de una moción de confianza convocada por Florentino Pérez para reforzarse como la persona que defiende los intereses de los socios madridistas", escribió el sitio El Periódico.

    Foto: FRANCK FIFE / AFP. FRANCK FIFE

    Los protocolos oficiales del club establecen que habrá 10 días para presentar candidaturas. En caso de que no exista otra que compita con la de Florentino Pérez, como es muy probable que suceda, se le reelegirá de manera inmediata; pero si aparece al menos un aspirante, la junta electoral deberá convocar las elecciones en los 15 días posteriores. Quien resulte ganador dirigirá la institución hasta mayo o junio de 2030.

    Cuáles son los requisitos para presentarse como candidato

    Postularse a la presidencia de Real Madrid es algo bastante difícil, ya que existen filtros dentro de la institución y también económicos. Por ejemplo, un candidato debe tener obligatoriamente la nacionalidad española y ostentar la condición de socio durante 20 años ininterrumpidos.

    En esa misma línea, todos los miembros de una lista deben ser socios al menos desde hace 10 años, y en el caso de la persona que aspira a la vicepresidencia son 15 años.

    Aunque el mayor filtro parece ser el económico, ya que se debe avalar el equivalente al 15% del presupuesto anual del club, una cifra que, ahora mismo, está alrededor de 187 millones de euros (casi 220 millones de dólares). Esta medida es porque la institución de la capital española no permite a quien quiera ser su presidente acudir al apoyo de terceros.

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    Más sobre:FútbolReal MadridFlorentino Pérez

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