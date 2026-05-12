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    Barcelona se indigna con Florentino Pérez tras acusar el “robo” de títulos al Real Madrid y amenaza con demandarlo

    El presidente del Real Madrid recordó el caso Negreira en una incendiaria conferencia de prensa, donde también se enfrascó con los periodistas y anunció elecciones en el cuadro merengue.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Florentino Pérez está en el ojo del huracán.

    Este martes, Florentino Pérez brindó una extensa e incendiaria conferencia de prensa para anunciar elecciones en el Real Madrid y confirmar su candidatura. El timonel merengue se lanzó contra todo el mundo con sus polémicas declaraciones.

    “El que se quiera presentar, que se presente. Y no ir por detrás con los periodistas. La gente me quiere a mí, por eso salgo, porque no puedo admitir esto. Dicen que el Real Madrid es el caos, la ruina. Pero si somos el más prestigioso del mundo. ¿Por qué se quieren meter los periodistas con el club más valorado? Me da vergüenza decir que me han elegido el mejor presidente de la historia, pero lo han hecho. ¿Porque no ganamos al Barcelona el otro día nos quieren matar? Yo convoco ahora elecciones para que haya candidatos. Después de tantos años gloriosos, se meten conmigo“, lamentó,

    El empresario de 79 años disparó contra la prensa. “Es una campaña organizada. Me atacan personalmente. Me voy a dar de baja de ABC. En las asambleas de la Liga preguntamos cuánto dinero dan a los periódicos para que se metan con nosotros. ¿Por qué tienen ese interés si el Madrid es lo más grande que hay en el mundo? Luego están los ultras del Real Madrid. A mí me felicitan del mundo entero por echarlos. Yo tengo el respaldo de los socios, que son los dueños", expresó.

    “Han dicho que tengo cáncer, y yo sin enterarme. Dicen que estoy en la fase terminal. Pero yo no voy a parar. Me voy a presentar para defender que la propiedad es de los socios. Es una orquestación de los malos periodistas contra el Real Madrid y yo tengo que salir. Han sacado hasta un diario, Relevo, pagado por LaLiga y que le han hecho perder a Vocento 25 millones. Hay una confabulación de periodistas que se creen que mandan en el Madrid. Hizo mucho daño José María García. Me tendrán que echar a tiros, porque tengo el apoyo de los socios del Madrid”, indicó.

    El enojo culé

    El dirigente habló sobre el Caso Negreira, donde las autoridades investigan presuntos pagos millonarios del Barcelona durante 17 años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, en uno de los mayores escándalos del último tiempo. Pérez anunció medidas al respecto.

    “Vamos a hacer un dosier importante para la UEFA sobre el Caso Negreira, por el bien del fútbol. Es una corrupción sistémica. Es el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol. Tenemos que escuchar al presidente del Comité de Árbitros diciendo que esas son cosas que tenemos que olvidar. ¿Pero cómo lo vamos a olvidar? He ganado siete Champions y siete Ligas, y tenía que haber ganado 14. Las otras me las han robado. Esta temporada nos han quitado 18 puntos”, expresó.

    Joan Laporta y Florentino Pérez en la Supercopa de España de 2023. Foto: REUTERS/Ahmed Yosri.

    Estas declaraciones irritaron al Barcelona, que anunció posibles acciones. “En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones”, señalaron mediante un comunicado.

    “En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir. Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente sobre las posiciones y decisiones que se adopten”, agregaron.

    La contingencia

    La extensa conferencia de Florentino Pérez también abordó otros temas contingentes, como la eventual llegada de José Mourinho. “No estamos en ese momento procesal”, expresó.

    Mientras que sobre la pelea entre Valverde y Tchouameni, optó por relativizar el grave incidente. “No es la primera vez que se pegan dos jugadores. Lo han hecho casi todas las temporadas, como se pelean los jóvenes. Te das una patada, se la devuelven. Lo que pasa es que lo han contado. Lo peor es la filtración. Sabemos quién lo ha contado. Me parece muy mal que haya pasado y peor que lo hayan sacado. No digan que porque se peguen dos es un caos. Pero si pegan todos los días. Son dos chavales fenomenales y muy buenos”, cerró.

    Más sobre:FútbolLaLigaReal MadridBarcelonaFlorentino Pérez

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