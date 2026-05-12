Borrados por Lionel Scaloni: los seis campeones con Argentina en Qatar que no están considerados para el Mundial 2026

Argentina se prepara para comenzar la defensa del título obtenido en Qatar 2022. El equipo a cargo de Lionel Scaloni será parte del Grupo C del Mundial de Norteamérica 2026, compartiendo con Argelia, Austria y Jordania, por lo que, salvo una sorpresa monumental, la Albiceleste debería ser uno de los integrantes de los dieciseisavos de final del torneo.

A un mes del inicio de la Copa, los técnicos han realizado una prelista de quienes estarán presentes en la competencia. Claro que en el caso de los transandinos hay seis jugadores que triunfaron en Oriente que están marginados.

En la prenómina que entregó la Federación Argentina de Fútbol hay 55 nombres apuntados, dando pistas sobre los 26 que finalmente tendrán el llamado definitivo para competir.

De los ganadores, están ausentes Franco Armani, Alejandro Gómez, Ángel Correa y Paulo Dybala después de que estos no hayan podido mantenerse en un nivel apto para el desafío que la Copa trae consigo.

También hay otra ausencia por una lesión. Se trata de Juan Foyth quien enero se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

Por otro lado, está el caso de Ángel Di María. El exdelantero disputó a mediados de 2024 su último partido con la Albiceleste tras conseguir la Copa América de Estados Unidos.

“Les puedo decir lo mismo que les venía diciendo. Estaba escrito, era de esta manera”, comenzó señalando tras el partido que marcó su cierre como jugador de la Albiceleste. “Se lo dije anoche a los chicos, en la cena. Lo soñé, por eso dije que era la última Copa América y que se terminaba acá”, añadió en la transmisión oficial.

Continuó entregando detalles de su premonición sobre el partido: “Soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera. No sé qué más decirte, la verdad. Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo. Como le dije anoche también a los chicos, estoy eternamente agradecido de esta generación. Me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué. Hoy me voy de esta manera, ¿qué mejor que así, no?”, añadió.

Los otros grandes ausentes

Las últimas semanas también han significado que jugadores de otros países deban quedar descartados por problemas físicos. En el caso de Rodrygo, el brasileño sufrió la rotura de ligamentos cruzados en marzo, en un partido del Real Madrid ante Getafe. En Francia, Ekitike también quedó fuera tras una lesión en el tendón de Aquiles.

Otros elencos europeos que se preocupan son Inglaterra y Países Bajos. Los Tres Leones no tendrán a Jack Grealish, quien sufrió una fractura de estrés en el pie izquierdo.

Por otro lado, los neerlandeses no tienen alcance exacto para una recuperación de la lesión que ha borrado a Jurrien Timber, lateral del Arsenal. Además, sumó otro golpe con Xavi Simons, por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

En Uruguay, Joaquín Piquerez también enfrenta un escenario complejo tras una rotura de ligamentos en el tobillo derecho que requerirá cirugía. Marcelo Bielsa sufre por Giorgian de Arrascaeta, quien fue operado tras una fractura de clavícula del hombro derecho. Los plazos de recuperación no están claros.

Cabe señalar, que el listado definitivo debe ser entregado por cada selección el 30 de mayo.