SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Borrados por Lionel Scaloni: los seis campeones con Argentina en Qatar que no están considerados para el Mundial 2026

    El técnico de la Albiceleste entregó una primera reserva de jugadores en la que no aparecen seis jugadores que levantaron el trofeo en 2022.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    KAI PFAFFENBACH

    Argentina se prepara para comenzar la defensa del título obtenido en Qatar 2022. El equipo a cargo de Lionel Scaloni será parte del Grupo C del Mundial de Norteamérica 2026, compartiendo con Argelia, Austria y Jordania, por lo que, salvo una sorpresa monumental, la Albiceleste debería ser uno de los integrantes de los dieciseisavos de final del torneo.

    A un mes del inicio de la Copa, los técnicos han realizado una prelista de quienes estarán presentes en la competencia. Claro que en el caso de los transandinos hay seis jugadores que triunfaron en Oriente que están marginados.

    En la prenómina que entregó la Federación Argentina de Fútbol hay 55 nombres apuntados, dando pistas sobre los 26 que finalmente tendrán el llamado definitivo para competir.

    De los ganadores, están ausentes Franco Armani, Alejandro Gómez, Ángel Correa y Paulo Dybala después de que estos no hayan podido mantenerse en un nivel apto para el desafío que la Copa trae consigo.

    También hay otra ausencia por una lesión. Se trata de Juan Foyth quien enero se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

    Por otro lado, está el caso de Ángel Di María. El exdelantero disputó a mediados de 2024 su último partido con la Albiceleste tras conseguir la Copa América de Estados Unidos.

    “Les puedo decir lo mismo que les venía diciendo. Estaba escrito, era de esta manera”, comenzó señalando tras el partido que marcó su cierre como jugador de la Albiceleste. “Se lo dije anoche a los chicos, en la cena. Lo soñé, por eso dije que era la última Copa América y que se terminaba acá”, añadió en la transmisión oficial.

    Continuó entregando detalles de su premonición sobre el partido: “Soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera. No sé qué más decirte, la verdad. Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo. Como le dije anoche también a los chicos, estoy eternamente agradecido de esta generación. Me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué. Hoy me voy de esta manera, ¿qué mejor que así, no?”, añadió.

    Los otros grandes ausentes

    Las últimas semanas también han significado que jugadores de otros países deban quedar descartados por problemas físicos. En el caso de Rodrygo, el brasileño sufrió la rotura de ligamentos cruzados en marzo, en un partido del Real Madrid ante Getafe. En Francia, Ekitike también quedó fuera tras una lesión en el tendón de Aquiles.

    Otros elencos europeos que se preocupan son Inglaterra y Países Bajos. Los Tres Leones no tendrán a Jack Grealish, quien sufrió una fractura de estrés en el pie izquierdo.

    Por otro lado, los neerlandeses no tienen alcance exacto para una recuperación de la lesión que ha borrado a Jurrien Timber, lateral del Arsenal. Además, sumó otro golpe con Xavi Simons, por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

    En Uruguay, Joaquín Piquerez también enfrenta un escenario complejo tras una rotura de ligamentos en el tobillo derecho que requerirá cirugía. Marcelo Bielsa sufre por Giorgian de Arrascaeta, quien fue operado tras una fractura de clavícula del hombro derecho. Los plazos de recuperación no están claros.

    Cabe señalar, que el listado definitivo debe ser entregado por cada selección el 30 de mayo.

    Más sobre:FútbolArgentinaLionel ScaloniMundialNorteamérica 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La OMS advierte que Gaza sigue sin contar con “acceso total” a la ayuda humanitaria pese a “cierta mejoría”

    Cuáles son riesgos para la salud de estar sentado todo el día y qué hacer al respecto, según especialistas

    México modificó su horario escolar por el Mundial de Fútbol: cuál fue la reacción de los profesores

    Qué es la apnea del sueño, el trastorno que impide dormir bien y que afecta a millones de personas en el mundo

    “Hay un talento enorme de guionistas y directores”: Netflix detalla su estrategia en Chile (y blinda a Alguien Tiene que Saber)

    Deudas, drogas y rock & roll: Exile on Main St. o cuando los Rolling Stones se inspiraron en el caos

    Lo más leído

    1.
    Rival de Coquimbo en la Copa Libertadores ficha a extécnico del Inter de Milán y dos veces finalista de la Champions

    Rival de Coquimbo en la Copa Libertadores ficha a extécnico del Inter de Milán y dos veces finalista de la Champions

    2.
    Marie-Louise Eta se transforma en la primera entrenadora en ganar un partido en las cinco grandes ligas de Europa

    Marie-Louise Eta se transforma en la primera entrenadora en ganar un partido en las cinco grandes ligas de Europa

    3.
    Tras una larga y complicada negociación: los detalles del nuevo contrato de Lucas Assadi con la U

    Tras una larga y complicada negociación: los detalles del nuevo contrato de Lucas Assadi con la U

    4.
    Palestino logra agónica remontada ante Limache y convierte a O’Higgins en el primer semifinalista de la Copa de la Liga

    Palestino logra agónica remontada ante Limache y convierte a O’Higgins en el primer semifinalista de la Copa de la Liga

    5.
    Tomás Barrios se estrena con una accidentada victoria en el Challenger de Oeiras

    Tomás Barrios se estrena con una accidentada victoria en el Challenger de Oeiras

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Servicios

    Temblor hoy, martes 12 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 12 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de mayo con el RUT

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de mayo con el RUT

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Temblor hoy, martes 12 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 12 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revelan que llamado al 133 que originó fatal procedimiento en Puerto Varas estaría vinculado a teléfono de carabinero fallecido

    “Les decían de la banda de los cuchillos”: Javier Olivares afirma que le entregó a Fiscalía información sobre sujetos que fueron detenidos

    CMF multa a aseguradora por comercializar pólizas con agentes no habilitados
    Negocios

    CMF multa a aseguradora por comercializar pólizas con agentes no habilitados

    Hacienda incluye cambios acotados en indicaciones a la megarreforma: evaluación ambiental, invariabilidad tributaria y donaciones

    Récord de inversión en el SEIA: los primeros dos meses de Kast registran la mayor cifra desde la vuelta a la democracia

    Cuáles son riesgos para la salud de estar sentado todo el día y qué hacer al respecto, según especialistas
    Tendencias

    Cuáles son riesgos para la salud de estar sentado todo el día y qué hacer al respecto, según especialistas

    México modificó su horario escolar por el Mundial de Fútbol: cuál fue la reacción de los profesores

    Qué es la apnea del sueño, el trastorno que impide dormir bien y que afecta a millones de personas en el mundo

    Israel Castro llega a Olimpiadas Especiales tras dirigir al IND: “Esperamos seguir el mismo camino del deporte paralímpico”
    El Deportivo

    Israel Castro llega a Olimpiadas Especiales tras dirigir al IND: “Esperamos seguir el mismo camino del deporte paralímpico”

    Peleas, polémicas y tensión en el plantel: la semana más caliente de un Real Madrid que mira a Mourinho en el horizonte

    Año histórico para la categoría (en damas y varones): los rostros que emergen del éxito de la Roja Sub 17 femenina que va al Mundial

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    “Hay un talento enorme de guionistas y directores”: Netflix detalla su estrategia en Chile (y blinda a Alguien Tiene que Saber)
    Cultura y entretención

    “Hay un talento enorme de guionistas y directores”: Netflix detalla su estrategia en Chile (y blinda a Alguien Tiene que Saber)

    Deudas, drogas y rock & roll: Exile on Main St. o cuando los Rolling Stones se inspiraron en el caos

    Sauron y la forja del Anillo Único: confirman estreno de la tercera temporada de Los Anillos de Poder

    La OMS advierte que Gaza sigue sin contar con “acceso total” a la ayuda humanitaria pese a “cierta mejoría”
    Mundo

    La OMS advierte que Gaza sigue sin contar con “acceso total” a la ayuda humanitaria pese a “cierta mejoría”

    Irán afirma que “no hay alternativa” a su plan para poner fin a la guerra en Medio Oriente

    Zelenski acusa a Rusia de “poner fin” al alto al fuego con nuevos ataques contra Ucrania

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?