Las figuras que se olvidan del Mundial.

A un mes y medio del Mundial 2026, las selecciones comienzan a preocuparse. La serie de lesiones que han sufrido varios jugadores en las principales ligas europeas enciende las alarmas en algunos combinados que dirán presente en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Los ajustados tiempos de recuperación se convierten en un factor determinante en la cuenta regresiva hacia el torneo. El calendario cargado, la acumulación de partidos y la alta exigencia aumentan el riesgo de sufrir bajas en el tramo decisivo.

Hace algunas semanas ya estaban descartados Joaquín Panichelli (Argentina), Rodrygo (Brasil) y Hugo Ekitike (Francia). La lista sumó nuevos nombres. En Alemania, por ejemplo, recibieron un baldazo de agua fría tras enterarse de la rotura en los aductores del muslo derecho que sufrió Serge Gnabry, uno de los delanteros estelares del Bayern Múnich. El propio atacante confirmó su ausencia en el Mundial.

En el caso de Rodrygo, el brasileño sufrió la rotura de ligamentos cruzados en marzo, en un partido del Real Madrid ante Getafe. En Francia, Ekitike también quedó fuera tras una lesión en el tendón de Aquiles.

Otros elencos europeos que se preocupan son Inglaterra y Países Bajos. Los Tres Leones no tendrán a Jack Grealish, quien sufrió una fractura de estrés en el pie izquierdo. Claro que el jugador del Everton ha tenido una temporada irregular y su presencia estaba en duda incluso sin lesión. A sus 30 años, el ex Manchester City ha estado lejos del nivel que lo llevó a jugar el Mundial de Qatar 2022.

Por otro lado, los neerlandeses no tienen alcance exacto para una recuperación de la lesión que ha borrado a Jurrien Timber, lateral del Arsenal. Además, sumó otro golpe con Xavi Simons, por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Restan 40 días para el inicio del Mundial. Lee Smith

Alarma en Paraguay y Argentina

Si en las selecciones de Europa se lamentan por las dolencias de ciertos jugadores, en Sudamérica el caso no es muy distinto. Más bien, es motivo de mayor preocupación porque las plantillas no son tan amplias.

En Argentina, varios campeones del mundo corren riesgo. Cristian Romero, central del Tottenham, se perderá lo que resta de la temporada. El zaguero hizo pensar lo peor al otro lado de la cordillera, pero su diagnóstico es un esguince de ligamento colateral, que supone una recuperación de ocho semanas. Si llega a Norteamérica 2026, lo hará al límite. Para Lionel Scaloni, ha sido titular a lo largo del exitoso período de títulos de la Albiceleste.

Cabe recordar que el mencionado Panichelli ya está completamente descartado por la rotura de ligamentos; al igual que Juan Foyth, que se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda en enero.

A estas bajas se suman otros casos que complican a distintas selecciones. En Brasil, Éder Militao sufrió una recaída muscular que lo obligó a pasar por el quirófano y lo mantendrá varios meses fuera, dejando en duda su presencia. En Uruguay, Joaquín Piquerez también enfrenta un escenario complejo tras una rotura de ligamentos en el tobillo derecho que requerirá cirugía. Marcelo Bielsa sufre por Giorgian de Arrascaeta, quien fue operado tras una fractura de clavícula del hombro derecho. Los plazos de recuperación no están claros.

Otros nombres se mantienen en evaluación. Estevao, en Brasil, arrastra una lesión muscular que pone en riesgo su presencia. En Chelsea quieren operarlo, pero el jugador se resiste. En España, Lamine Yamal no jugará más en LaLiga esta temporada, pero el Barcelona confirmó que dirá presente en el Mundial.