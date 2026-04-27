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    Una estrella menos: figura de Países Bajos queda fuera del Mundial y se suma a extensa lista de lesionados

    De acuerdo a los reportes que surgen desde Europa, una rotura de ligamentos descarta a Xavi Simons para Norteamérica 2026.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Una estrella menos: figura de Países Bajos queda fuera del Mundial y se suma a extensa lista de lesionados.

    A menos de 50 días para el inicio del Mundial 2026, el nerviosismo crece en las 48 selecciones que dirán presente en Estados Unidos, México y Canadá. Con las ligas de Europa entrando en su recta final, la intensidad y la estrechez del calendario llevan a los jugadores a exigirse al máximo, lo que ha derivado en varias lesiones. Muchas de ellas, incluso, son estrellas a nivel planetario.

    En ese contexto, la baja más reciente fue la de Xavi Simons. De acuerdo a los reportes que surgen desde el Viejo Continente, el delantero no podrá integrar la delegación de Países Bajos tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior. De hecho, queda automáticamente descartado para el resto del año y su retorno recién se espera para mediados de 2027.

    El atacante neerlandés se vio afectado por la dolencia en el vital triunfo del Tottenham ante Wolverhampton, que le dio un poco de aire a los londinenses en la lucha por el descenso en la Premier League. Con su salida rumbo a pabellones, los Spurs se quedaron con una arma menos para afrontar la salvación.

    Una larga lista de bajas

    Simons se incluye en el grupo de futbolistas de renombre que no estarán en Norteamérica 2026. Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, también se vio aquejado por la misma lesión y quedó fuera de la Selección de Brasil.

    Al jugador de los merengues se le suma el francés Hugo Ekitike, que tuvo una rotura en el tendón de Aquiles mientras jugaba los cuartos de final de Champions League con el Liverpool.

    En Alemania, en tanto, sufrieron con la baja de Serge Gnabry, una de las estrellas del Bayern Múnich. El ariete teutón padeció la ruptura en el aductor derecho, una lesión que tarda cerca de dos meses en sanar.

    Por último, en España y Argentina también tienen a múltiples figuras entre algodones. El caso más insigne es el de Lamine Yamal, que se resintió en el isquiotibial y encendió todas las alarmas en el fútbol ibérico. Se espera que llegue a la Copa del Mundo con lo justo. Por el lado de la Albiceleste, Cuti Romero está en proceso de recuperación y también llegará en la fecha límite.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundial 2026MundialNorteamérica 2026Países BajosSelección de Países BajosTottenham HotspursHugo EkitikeRodrygo GoesXavi Simons

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