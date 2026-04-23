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    ¿Jugará el Mundial? Barcelona confirma los plazos de recuperación para Lamine Yamal

    El talentoso delantero de 18 año sufrió una lesión muscular en la victoria 1-0 de los catalanes sobre Celta de Vigo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Lamine Yamal se perderá la temporada del Barcelona. FOTO: LALIGA.

    El miércoles, Barcelona ganó por la cuenta mínima a Celta de Vigo por LaLiga. Otro día en la oficina. Pero las miradas se enfocaron en la lesión de Lamine Yamal, quien salió poco antes del descanso por una lesión muscular, tras anotar la única cifra del encuentro ante los gallegos.

    El formado en La Masía hizo se detuvo un momento antes de servir el lanzamiento penal, entonces, de golpe impulsó su pierna para disparar. Justo después de anotar, se tiró al suelo de espaldas, consciente de que se había lesionado. El doctor del Barça atendió al jugador sobre el mismo césped para concluir que debía ser sustituido.

    Preocupación que no cundió tanto en las filas del elenco culé, que ya le sacó 9 puntos a Real Madrid en su lucha por el título, sino más bien por la presencia del joven jugador con la selección de España, en el próximo Mundial de 2026.

    Emergencia que fue atendida de forma inmediata por los servicios médicos de la institución catalana. En la mañana del jueves, el juvenil se realizó una resonancia magnética en las instalaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, lugar al que llegó el futbolista.

    Los plazos

    Tras las últimas evaluaciones, la escuadra blaugrana estableció los plazos de recuperación para Yamal. Complicación que tendrá al jugador más de un mes fuera de los campos de juego.

    Dramático en el papel, pero un poco más optimista en la proyección de su presencia en la Copa del Mundo, torneo en el que la Furia Roja participará en el Grupo H en el que se medirá a Cabo Verde, Arabia Saudita y Australia.

    Si bien la institución catalana no especifica las semanas de baja que estará Lamine Yamal. Inicialmente, los medios locales hablan de un mínimo de cinco alejado de los terrenos de juego.

    “Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible por la disputa del Mundial”, advirtió el Barça.

    En ese escenario, Lamine se perderá todo lo que queda en la competición de LaLiga, pero sí estará en el Mundial. Un alivio para los hinchas del equipo nacional, uno de los favoritos el título en tierras norteamericanas.

    De acuerdo con la información oficial transmitida por el club azulgrana, el atacante no podrá ayudar al equipo de Hansi Flick a definir el título de Liga en los seis partidos que restan: Getafe, Osasuna, Deportivo Alavés, Betis y Valencia. Asimismo, tampoco podrá disputar el Derbi ante Real Madrid, el cual está fijado para el domingo 10 de mayo, en la Ciudad Condal.

    Más sobre:FútbolLamine YamalBarcelonaSelección de EspañaMundial 2026

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