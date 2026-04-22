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    Peleas con compañeros y expulsiones: la molestia de Daniel Garnero con Clemente Montes en la UC

    El entrenador de Universidad Católica manifestó su descontento después de la derrota de los cruzados contra Unión La Calera.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica llegará golpeada al clásico universitario. Este lunes el conjunto precordillerano sufrió una derrota como local a manos de Unión La Calera en el cierre de la décima fecha de la Liga de Primera.

    El duelo estuvo marcado por la expulsión de Clemente montes en el minuto 67′ cuando el partido se encontraba empatado 1-1. La diferencia numérica en la cancha permitió que los cementeros generaran situaciones de riesgo hasta que Sebastián Sáez colocó el 1-2 definitivo que dejó a los cruzados en el cuarto puesto de la clasificación.

    Una vez finalizado el partido, Daniel Garnero tomó la palabra para referirse a la situación que terminó siendo determinante en el compromiso.

    “El análisis es negativo en todo sentido. Nos costó controlar el juego, en los primeros minutos parecíamos visitantes, teníamos problemas de control y desperdiciamos un montón de posibles ataques”, señaló de entrada el adiestrador.

    Luego, tuvo palabras para Clemente Montes: “Después conseguimos el gol y creí que en el segundo tiempo íbamos a dominarlo, pero llegó la expulsión. En el fútbol de hoy, tener uno más ayuda si lo sabes aprovechar”, lanzó.

    La expulsión termina perjudicándonos mucho, sobre todo en una acción donde intervenimos nosotros. Esas son las cosas que exigimos: todo lo que venga de afuera, si se equivoca el árbitro o el rival, no podemos hacer nada, pero no podemos pegarnos tiros en los pies”, profundizó el DT.

    Un hecho que se repite

    Esta molestia de Garnero con Montes se explica, porque no es la primera vez que el jugador se va expulsado de un duelo. El primer incidente del jugador franjeado se remonta a la segunda fecha de la competencia, cuando la UC consiguió su primer triunfo en el campeonato como local contra Deportes Concepción.

    Tras las anotaciones de Fernando Zampedri y Justo Giani, Montes vio la tarjeta roja.

    En el minuto 73 el delantero universitario tuvo una conducta violenta contra Fausto Grillo. El juez Cristián Garay consignó que la acción se produjo cuando el adversario se encontraba en el suelo y antes de que se reanudara el juego, sin relación con una disputa del balón.

    En el informe, el juez explicó que Montes fue culpable de “conducta violenta; tras una disputa con un adversario que se encontraba en el suelo, y antes de reincorporarse al juego, el jugador lanza una patada con uso de fuerza excesiva, utilizando la planta del pie, impactando de forma directa en la pierna del rival. La acción se desarrolla sin intención ni posibilidad de disputar el balón, el cual se encontraba en un sector distinto del campo de juego al momento de producirse la infracción”, señaló el escrito.

    Aquella situación le costó a Montes una suspensión de dos partidos aplicada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP y la crítica del técnico Daniel Garnero.

    Tendríamos que nosotros ser lo suficientemente inteligentes en participar menos de expulsiones donde nos afectan y realmente no fue una jugada donde en el juego, el cortar un avance, llegar un poco a destiempo en una infracción, puede ser meritorio de tarjeta”, continuó.

    “En esta no (la expulsión de Montes), tenemos que seguir mejorando porque quedamos con un jugador menos en un momento del juego que no lo necesitábamos”, cerró Garnero

    ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La pelea entre Montes y Palavecino

    Clemente Montes también ha protagonizado incidentes con sus compañeros. Durante el duelo de la UC contra O’Higgins, el atacante se enfrascó en una discusión con Matías Palavecino que incluyó empujones e insultos.

    En un comentado momento que fue captado por la transmisión oficial del partido, se puede ver cómo el delantero encara con duras palabras al ex Coquimbo Unido en la ejecución de un tiro libre.

    Según se percibe en el registro, a Montes no le gustó nada que Palavecino tomara la pelota, por lo que procedió a tirarle un empujón y un cabezazo, seguido de múltiples insultos en su recorrido rumbo al área rancagüina. Su molestia fue de tal magnitud que, incluso, tuvo que ser contenido por un jugador de O’Higgins.

    “Está clarísimo que vengo de una expulsión más o menos con una misma reacción. No corresponde hacerla, pero la emocionalidad de querer ganar los partidos te lleva al límite”, explicó Montes días después en conferencia de prensa.

    En ese caso me sentía con mucha confianza para patear los tiros libre. Matías (Palavecino) también tiene una pegada muy linda y al final casi hacemos el gol. Al final uno quiere ganar, los dos queremos ganar. Y después en el camarín... como si nada. Al final todos tenemos el objetivo de querer ganar. Se habló en la semana, pero quizás hizo demasiado ruido. Pero en la interna quedó como si nada”, añadió.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolUniversidad CatólicaClemente MontesDaniel GarneroLa UCLiga de Primera

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