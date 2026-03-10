SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Clemente Montes explica su conflicto en la cancha con Palavecino: “Querer ganar los partidos te lleva al límite”

    El atacante de Universidad Católica dio por superada la situación que protagonizó con su compañero de equipo en el duelo contra O'Higgins.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica comienza a preparar su próximo duelo contra Everton en la Liga de Primera. Pero antes de centrarse en los trabajos, en la UC buscan dejar atrás el incidente que protagonizó Clemente Montes con Matías Palavecino en el final del duelo contra O’Higgins.

    El delantero comenzó a enfrascarse en una discusión con su compañero por el lanzamiento de un tiro libre en el tiempo adicional. En medio de esto, el formado en la UC alcanzó a darle un cabezazo a su compañero, una situación que bien pudo costarle la tarjeta roja.

    “Está clarísimo que vengo de una expulsión más o menos con una misma reacción. No corresponde hacerla, pero la emocionalidad de querer ganar los partidos te lleva al límite”, comenzó señalando este martes en conferencia de prensa.

    “En ese caso me sentía con mucha confianza para patear los tiros libre. Matías (Palavecino) también tiene una pegada muy linda y al final casi hacemos el gol. Al final uno quiere ganar, los dos queremos ganar. y después en el camarín... como si nada. Al final todos tenemos el objetivo de querer ganar. Se habló en la semana, pero quizás hizo demasiado ruido. Pero en la interna quedó como si nada”, añadió.

    Luego, se refirió al próximo choque de los cruzados y los objetivos que se plantean en la lucha por el torneo local, la Copa de la Liga y la Libertadores.

    Sobre el cruce con los ruleteros, comentó que “Ellos ganaron el último partido a Limache que venía bien. Llegan con una confianza grande. En el Claro Arena nos hemos hecho fuertes y vamos a entrenar esta semana para hacerlo. Es primordial hacernos fuertes para los partidos que vienen y sumar la mayor cantidad de puntos para alcanzar nuestro objetivo”.

    En cuanto a la posibilidad de pelear por títulos en las competencias antes mencionadas, expuso que “hay buenas sensaciones en el grupo de que van a pasar cosas lindas. Me siento con mucha confianza con el equipo de que podemos alcanzar una. Me siento muy motivado por lo que viene”.

    “Al plantel lo veo bien. Los que no suman muchos minutos hacemos fútbol y ahí constantemente vamos teniendo un ritmo de semana muy bueno. Los que no vienen jugando tienen que saber, como el profe lo dice, todos vamos a sumar y todos somos importantes. Al final hay que prepararse mentalmente y físicamente y creo que sí lo estamos haciendo. Se viene entretenida la cosa. Con la Copa Libertadores, la Copa de la Liga. Yo lo veo con mucha ambición y ganas de ya jugar y poder demostrar de lo que estamos hechos como grupo”, añadió más adelante.

    A su vez, trató el hecho de comenzar abajo en el marcador. “El rival que tuvimos este fin de semana se ha hecho muy fuerte (O’Higgins). Ganó a Bahía, ahora a Tolima y eso habla muy bien de ellos. Quizás eso de partir de atrás no es bueno, pero habla bien de nosotros que sabemos superar esas situaciones como grupo. Ese ímpetu. Pero nosotros queremos dar como se dice el primer cachetazo para ya jugar más tranquilos, que el rival comience a salir y aprovechar los espacios”, dijo.

    Por último, habló sobre lo compacto de la clasificación. “Es parte del inicio del torneo. Lo que vivimos el año pasado con Coquimbo creo que no fue muy normal. En Católica tuvimos eso en 2019, pero se pone más entretenido el campeonato. Ojalá podamos escaparnos para lograr el objetivo de salir campeón. Pero es bueno para nosotros, si no ganamos el fin de semana, que todo siga apretado para que ningún equipo se nos escape”.

    Universidad Católica se enfrentará a Everton este sábado 14 de marzo a partir de las 20.30 horas en el Claro Arena.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLa UCClemente MontesUniversidad Católica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia

    Desde la tensión entre Desbordes y Bellolio al fracaso de una gran foto: el lado B del regreso de Baquedano a Plaza Italia

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    El último día de Boric y la antesala de Kast: las horas previas al cambio de mando

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español

    Defensas de imputados por caída del Hércules C-130 descartan responsabilidad en la tragedia y acusan investigación sesgada de la Fiscalía

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia
    Chile

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia

    Desde la tensión entre Desbordes y Bellolio al fracaso de una gran foto: el lado B del regreso de Baquedano a Plaza Italia

    El último día de Boric y la antesala de Kast: las horas previas al cambio de mando

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia
    Negocios

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia

    La economía del acceso: una ventaja competitiva sostenible

    El balance y lamentos del ministro Grau tras su paso por el gobierno

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Las inyecciones de GLP-1 pueden aumentar el riesgo de lesiones en huesos, según un reciente estudio

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U
    El Deportivo

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U

    No solo piensa en F1: Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring

    Clemente Montes explica su conflicto en la cancha con Palavecino: “Querer ganar los partidos te lleva al límite”

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español
    Cultura y entretención

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español

    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX

    Fallece el destacado escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año
    Mundo

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Irán rechaza las “amenazas vacías” de Trump y le recomienda que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo