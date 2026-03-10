Clemente Montes explica su conflicto en la cancha con Palavecino: “Querer ganar los partidos te lleva al límite”

Universidad Católica comienza a preparar su próximo duelo contra Everton en la Liga de Primera. Pero antes de centrarse en los trabajos, en la UC buscan dejar atrás el incidente que protagonizó Clemente Montes con Matías Palavecino en el final del duelo contra O’Higgins.

El delantero comenzó a enfrascarse en una discusión con su compañero por el lanzamiento de un tiro libre en el tiempo adicional. En medio de esto, el formado en la UC alcanzó a darle un cabezazo a su compañero, una situación que bien pudo costarle la tarjeta roja.

“Está clarísimo que vengo de una expulsión más o menos con una misma reacción. No corresponde hacerla, pero la emocionalidad de querer ganar los partidos te lleva al límite”, comenzó señalando este martes en conferencia de prensa.

“En ese caso me sentía con mucha confianza para patear los tiros libre. Matías (Palavecino) también tiene una pegada muy linda y al final casi hacemos el gol. Al final uno quiere ganar, los dos queremos ganar. y después en el camarín... como si nada. Al final todos tenemos el objetivo de querer ganar. Se habló en la semana, pero quizás hizo demasiado ruido. Pero en la interna quedó como si nada”, añadió.

Luego, se refirió al próximo choque de los cruzados y los objetivos que se plantean en la lucha por el torneo local, la Copa de la Liga y la Libertadores.

Sobre el cruce con los ruleteros, comentó que “Ellos ganaron el último partido a Limache que venía bien. Llegan con una confianza grande. En el Claro Arena nos hemos hecho fuertes y vamos a entrenar esta semana para hacerlo. Es primordial hacernos fuertes para los partidos que vienen y sumar la mayor cantidad de puntos para alcanzar nuestro objetivo”.

En cuanto a la posibilidad de pelear por títulos en las competencias antes mencionadas, expuso que “hay buenas sensaciones en el grupo de que van a pasar cosas lindas. Me siento con mucha confianza con el equipo de que podemos alcanzar una. Me siento muy motivado por lo que viene”.

“Al plantel lo veo bien. Los que no suman muchos minutos hacemos fútbol y ahí constantemente vamos teniendo un ritmo de semana muy bueno. Los que no vienen jugando tienen que saber, como el profe lo dice, todos vamos a sumar y todos somos importantes. Al final hay que prepararse mentalmente y físicamente y creo que sí lo estamos haciendo. Se viene entretenida la cosa. Con la Copa Libertadores, la Copa de la Liga. Yo lo veo con mucha ambición y ganas de ya jugar y poder demostrar de lo que estamos hechos como grupo”, añadió más adelante.

A su vez, trató el hecho de comenzar abajo en el marcador. “El rival que tuvimos este fin de semana se ha hecho muy fuerte (O’Higgins). Ganó a Bahía, ahora a Tolima y eso habla muy bien de ellos. Quizás eso de partir de atrás no es bueno, pero habla bien de nosotros que sabemos superar esas situaciones como grupo. Ese ímpetu. Pero nosotros queremos dar como se dice el primer cachetazo para ya jugar más tranquilos, que el rival comience a salir y aprovechar los espacios”, dijo.

Por último, habló sobre lo compacto de la clasificación. “Es parte del inicio del torneo. Lo que vivimos el año pasado con Coquimbo creo que no fue muy normal. En Católica tuvimos eso en 2019, pero se pone más entretenido el campeonato. Ojalá podamos escaparnos para lograr el objetivo de salir campeón. Pero es bueno para nosotros, si no ganamos el fin de semana, que todo siga apretado para que ningún equipo se nos escape”.

Universidad Católica se enfrentará a Everton este sábado 14 de marzo a partir de las 20.30 horas en el Claro Arena.