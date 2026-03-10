La UC toma medidas para enfrentar los arranques de furia que tienen en la mira a Clemente Montes

Universidad Católica no pudo celebrar este fin de semana. La escuadra precordillerana visitó a O’Higgins por la sexta fecha de la Liga de Primera y acabó cayendo por la cuenta mínima. Además de la caída que los dejó en la cuarta posición de la tabla, las miradas también se centraron en Clemente Montes, quien ha protagonizado dos hechos que han generado molestia y preocupación al interior del club.

El primer incidente del jugador franjeado se remonta a la segunda fecha de la competencia, cuando la UC consiguió su primer triunfo en el campeonato como local contra Deportes Concepción.

Tras las anotaciones de Fernando Zampedri y Justo Giani, Montes vio la tarjeta roja.

En el minuto 73 el delantero universitario una conducta violenta contra Fausto Grillo. El juez Cristián Garay consignó que la acción se produjo cuando el adversario se encontraba en el suelo y antes de que se reanudara el juego, sin relación con una disputa del balón.

En el informe, el juez explicó que Montes fue culpable de “conducta violenta; tras una disputa con un adversario que se encontraba en el suelo, y antes de reincorporarse al juego, el jugador lanza una patada con uso de fuerza excesiva, utilizando la planta del pie, impactando de forma directa en la pierna del rival. La acción se desarrolla sin intención ni posibilidad de disputar el balón, el cual se encontraba en un sector distinto del campo de juego al momento de producirse la infracción”, señala el escrito.

Aquella situación le costó a Montes una suspensión de dos partidos aplicada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP y la crítica del técnico Daniel Garnero.

“Veo una paridad muy grande en el torneo, así que todos los partidos tienen su dificultad. El no contar con algunos futbolistas son reglas que suceden lamentablemente y siempre sucederán por suspensión, lesión o lo que sea”, partió señalando en la previa de la tercera jornada.

Más adelante, el estratega aprovechó en su respuesta de dejar un mensaje dentro de plantel cruzado y a Clemente Montes, llamando al equipo a evitar expulsiones en jugadas intrascendentes.

“Lo que sí tendríamos que nosotros ser lo suficientemente inteligentes en participar menos de expulsiones donde nos afectan y realmente no fue una jugada donde en el juego, el cortar un avance, llegar un poco a destiempo en una infracción, puede ser meritorio de tarjeta”, continuó.

“En esta no (la expulsión de Montes), tenemos que seguir mejorando porque quedamos con un jugador menos en un momento del juego que no lo necesitábamos”, cerró Garnero.

Un nuevo caso

Ahora, por la sexta fecha, Universidad Católica debió viajar hasta Rancagua para enfrentar a O’Higgins. En la UC, además de enfrentar la caída por 1-0 contra los celestes, debieron tratar un nuevo conflicto que involucró a Montes.

El delantero comenzó a enfrascarse en una discusión con Matías Palavecino por el lanzamiento de un tiro libre en el final del encuentro. En medio de esto, el formado en la UC alcanzó a darle un cabezazo a su compañero, una situación que bien pudo costarle la tarjeta roja.

En su recorrido al área, además lanzó una serie de insultos que incluso provocó que rivales intentaran calmarlo.

Ante estos dos antecedentes, en la UC ya toman medidas. Desde el equipo de Las Condes aseguran que Montes tiene problemas para manejar la frustración y que van a manejar estos hechos de manera interna para impedir o al menos disminuir las probabilidades de quedar con un futbolista menos en la cancha por situaciones similares.

En conferencia de prensa, Andrés San Martín, el ayudante del suspendido Garnero en la UC, intentó bajarle el perfil. “Fue una discusión, la verdad que no le di mayor importancia,creo que todos entramos en un momento de nerviosismo, sobre todo en los últimos minutos para tratar de empatar el partido”, señaló. "Estoy seguro que fue una situación de partido, una situación de juego y nada más”, cerró..

Por lo pronto, la UC debe alistarse para la sexta fecha de la Liga de primera. Este sábado 14 de marzo tienen que medirse en el Claro Arena contra Everton a partir de las 20.30 horas.