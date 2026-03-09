SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Combos, patadas y 23 expulsados: la batalla campal que se desató en la final entre cruzeiro y Atlético Mineiro

    Un escandaloso final tuvo la final del Campeonato Mineiro que se disputó este domingo en Brasil.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Captura de video.

    Un escandaloso cierre tuvo la final del Campeonato Mineiro en el que se enfrentaban Atlético Mineiro y Cruzeiro.

    En el cierre del partido, cuando ya se jugaba el tiempo adicional, el volante Christian del conjunto albiazul intentó pinchar un balón cuando el arquero Everson se disponía a tomar el balón.

    Ante el golpe, el guardameta reaccionó de mala manera y comenzó a agredir a su rival, aplastándolo con las rodillas. Esta situación condujo a que los demás compañeros reaccionaran con empujones, golpes de puño y patadas ente los jugadores.

    Uno de los cruces que fueron captados por las cámaras de la transmisión oficial se dio entre el defensor argentino Lucas Villalba y el delantero Hulk. Allí se aprecia como el transandino lanza patadas y golpes con la mano a sus rivales, siendo alcanzado por detrás por el goleador brasileño con un golpe de puño por detrás.

    Después de algunos minutos, Cruzeiro pudo celebrar el título gracias al gol que había marcado Kaio Jorge en el minuto 60 del encuentro.

    Claro que en medio de las celebraciones, el árbitro Matheus Candançan preparaba un duro informe que reflejaba 23 expulsiones.

    De todas ellas, 21 fueron justificadas de la siguiente manera: “Expulsado por, durante la reyerta general tras la finalización del partido, golpear y dar puñetazos y patadas a sus adversarios, no siendo posible mostrar la tarjeta roja debido al tumulto”.

    En el caso de las dos restantes, que originaron el conflicto, Christian fue expulsado por golpear a Everson “en la cabeza con fuerza excesiva e intensidad alta”, mientras que al golero fue por “agredir al rival con brutalidad, golpeándole con la rodilla en la cara".

    Los restantes expulsados en Cruzeiro son Casio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge, mientras que en Atlético Mineiro son Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.

    Este último, ofreció disculpas por su comportamiento. “¿Qué pasó? Le dije al árbitro desde el principio del partido que las cosas iban a salir mal. Le faltó carácter. Si tiene que expulsar a uno, dos o tres jugadores, ¡que los expulse! Tenía miedo de arbitrar la final. Pero no tiene personalidad”, declaró tras el partido.

    “No recuerdo haber participado en ningún acto de violencia durante un partido de fútbol. Nunca me cansaré de disculparme. Intentamos calmar los ánimos, pero cuando uno está acalorado, ve que atacan a un compañero y reacciona automáticamente. Pero se pudo haber evitado”, complementó Hulk.

