Argentina se prepara para defender el título. De la mano de Lionel Messi, la selección transandina buscará su cuarta estrella en el Mundial 2026. La Albiceleste debutará el martes 16 de junio ante Argelia, un equipo que se prepara para dar la sorpresa. Ambos comparten grupo con Austria y Jordania.

El conjunto africano será el primer escollo de los sudamericanos. En ese contexto es que Ibrahim Maza, la joya de los Zorros del Desierto, envió un picante mensaje.

El mediapunta del Bayer Leverkusen apuntó duramente contra la Albiceleste y aseguró que el enfrentamiento entre sí será clave para ellos: “Si Alá quiere, jugaremos un buen Mundial”, comenzó señalando.

“El primer partido contra Argentina es muy importante. Ellos provocan mucho, pero hay que mantener la calma en el partido, pensar con la cabeza y ver qué tal están las piernas y todo lo demás”, añadió el futbolista de 20 años. “Le ganaremos a Messi si Alá quiere”, sentenció.

Otras figuras analizan el estreno mundialista

Riyad Mahrez, el capitán y la gran figura de Argelia, también anticipó el estreno ante Argentina: “cano, también se refirió al cruce frente a los dirigidos por Lionel Scaloni: “Lo afrontaremos como a cualquier otro partido. Todavía tenemos tiempo para prepararnos adecuadamente, pero ya estamos listos”, indicó. “La verdad no sé si hay tantas expectativas, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera para que en nuestro país estén orgullosos”, continuó.

En tanto, el central Aissa Mandi señaló: “Argentina es la campeona del mundo vigente, por lo que sabemos que será un partido muy complicado. Llegamos con mucha humildad, pero también con muchas ambiciones. Vamos a darlo todo en cada partido para obtener un resultado”.

“Espero que los aficionados estén orgullosos de nosotros a nuestro regreso a Argelia después de la Copa del Mundo. Queremos lograr un resultado y representar los valores de Argelia a través de la solidaridad y el estado de ánimo”, completó.

Todos analizaron el debut mundialista previo a su último amistoso preparativo. Argelia se midió ante Bolivia este miércoles 10 de junio, en un partido a puertas cerradas. Fue un contundente 4-0 para los africanos.

El resultado, sumado a la sorprendente victoria previa sobre Países Bajos, por 1-0, eleva a los Zorros del Desierto como un duro escollo.