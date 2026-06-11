SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El dardo de la joya de Argelia previo al debut con Argentina: “Les ganaremos si Alá quiere; ellos provocan mucho”

    Ibrahim Maza, mediapunta del Bayer Leverkusen, anticipó su estreno en el Mundial y envió un potente mensaje a la Albiceleste. Riyad Mahrez y Aissa Mandi también se refirieron a su primer partido en la Copa del Mundo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    La selección de Argelia en un entrenamiento previo al debut con Argentina. Foto: @LesVerts (X).

    Argentina se prepara para defender el título. De la mano de Lionel Messi, la selección transandina buscará su cuarta estrella en el Mundial 2026. La Albiceleste debutará el martes 16 de junio ante Argelia, un equipo que se prepara para dar la sorpresa. Ambos comparten grupo con Austria y Jordania.

    El conjunto africano será el primer escollo de los sudamericanos. En ese contexto es que Ibrahim Maza, la joya de los Zorros del Desierto, envió un picante mensaje.

    El mediapunta del Bayer Leverkusen apuntó duramente contra la Albiceleste y aseguró que el enfrentamiento entre sí será clave para ellos: “Si Alá quiere, jugaremos un buen Mundial”, comenzó señalando.

    “El primer partido contra Argentina es muy importante. Ellos provocan mucho, pero hay que mantener la calma en el partido, pensar con la cabeza y ver qué tal están las piernas y todo lo demás”, añadió el futbolista de 20 años. “Le ganaremos a Messi si Alá quiere”, sentenció.

    Otras figuras analizan el estreno mundialista

    Riyad Mahrez, el capitán y la gran figura de Argelia, también anticipó el estreno ante Argentina: “cano, también se refirió al cruce frente a los dirigidos por Lionel Scaloni: “Lo afrontaremos como a cualquier otro partido. Todavía tenemos tiempo para prepararnos adecuadamente, pero ya estamos listos”, indicó. “La verdad no sé si hay tantas expectativas, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera para que en nuestro país estén orgullosos”, continuó.

    En tanto, el central Aissa Mandi señaló: “Argentina es la campeona del mundo vigente, por lo que sabemos que será un partido muy complicado. Llegamos con mucha humildad, pero también con muchas ambiciones. Vamos a darlo todo en cada partido para obtener un resultado”.

    Espero que los aficionados estén orgullosos de nosotros a nuestro regreso a Argelia después de la Copa del Mundo. Queremos lograr un resultado y representar los valores de Argelia a través de la solidaridad y el estado de ánimo”, completó.

    Todos analizaron el debut mundialista previo a su último amistoso preparativo. Argelia se midió ante Bolivia este miércoles 10 de junio, en un partido a puertas cerradas. Fue un contundente 4-0 para los africanos.

    El resultado, sumado a la sorprendente victoria previa sobre Países Bajos, por 1-0, eleva a los Zorros del Desierto como un duro escollo.

    Más sobre:Mundial 2026MundialFútbolFútbol InternacionalCopa del MundoNorteamérica 2026Selección de ArgeliaSelección ArgentinaIbrahim MazaRiyad MahrezAissa Mandi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz

    “No modifica las decisiones que se han tomado”: canciller Pérez Mackenna por investigación a Zaliasnik en caso Hermosilla

    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    Mercados resisten tensiones por nuevas amenazas de Trump contra Irán, pero el petróleo no

    Enap presenta proyecto por casi US$100 millones para mantener abastecimiento de gas en la Región de Magallanes

    Lo más leído

    1.
    Problema menos para el Brasil de Ancelotti: Marruecos pierde a dos de sus figuras para el Mundial 2026

    Problema menos para el Brasil de Ancelotti: Marruecos pierde a dos de sus figuras para el Mundial 2026

    2.
    Eduardo Vargas arremete contra Nicolás Córdova: “La Selección tiene buenos jugadores, les falta un técnico con carácter”

    Eduardo Vargas arremete contra Nicolás Córdova: “La Selección tiene buenos jugadores, les falta un técnico con carácter”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz
    Chile

    Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz

    “No modifica las decisiones que se han tomado”: canciller Pérez Mackenna por investigación a Zaliasnik en caso Hermosilla

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras
    Negocios

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    Mercados resisten tensiones por nuevas amenazas de Trump contra Irán, pero el petróleo no

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia
    Tendencias

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia

    NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”

    El examen de sangre que predice el cáncer de pulmón con más de cinco años de antelación al diagnóstico

    En vivo: sigue la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca
    El Deportivo

    En vivo: sigue la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca

    Euforia en plena concentración: la locura de la selección de Estados Unidos por las Finales de la NBA

    La UEFA se desmarca de Estados Unidos y la FIFA: premia con importante final al árbitro somalí deportado del Mundial

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”
    Cultura y entretención

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”

    Un’estate italiana: secretos y adicciones detrás de la mejor canción de la historia de los mundiales

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”

    Irán rechaza que los últimos ataques de Estados Unidos sean en “legítima defensa”
    Mundo

    Irán rechaza que los últimos ataques de Estados Unidos sean en “legítima defensa”

    Evacúan y cierran pisos del Pentágono tras un “incidente con materiales peligrosos”

    Informe anual de la ACNUR: siete de cada 10 refugiados viven en “desplazamiento prolongado”

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor