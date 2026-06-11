SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Felipe Flores se desvincula de San Luis y lanza duro dardo contra Chupete Suazo: “Me decepcionó su actitud”

    El experimentado atacante y excompañero en Colo Colo del ahora DT se lanzó contra el sanantonino por el trato que le dio en la institución canaria.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Humberto Suazo y Felipe Flores no tuvieron una buena relación en San Luis de Quillota. Fotos: Photosport.

    En las últimas horas, Felipe Flores firmó su desvinculación de San Luis de Quillota. El experimentado delantero salió de común acuerdo tras un poco más de un año en la institución canaria, donde tuvo pocos minutos. “Agradecemos a Felipe por su profesionalismo y experiencia, siempre puesta a disposición del equipo. El club le desea éxito en sus futuros proyectos”, informó el equipo a través de un comunicado.

    Tras sellar su salida, el futbolista reveló las razones de su adiós y apuntó directamente contra Humberto Suazo, el entrenador del elenco de la Quinta Región.

    “Hace algunos meses ya tenía en mente poder firmar mi finiquito con San Luis. Desde principios de año sabía que no iba a jugar. Yo tengo una excelente relación con la directiva y la hinchada del club, pero con el cuerpo técnico no había comunicación, con suerte nos saludábamos. Me decepcionó la actitud de Humberto (Suazo), sobre todo porque fuimos compañeros”, afirmó en As.

    Dentro de las teorías sobre el cortocircuito con Chupete, el exdelantero de Colo Colo cree que el problema se dio cuando solicitó salir a préstamo a principios de temporada, para adquirir rodaje.

    “Siempre fue de pocas palabras”

    “Tras ese episodio se cortó la relación”, detalló. Y agregó: “Se pudo haber llevado de mejor forma. Nunca tuve un altercado con él, ni una pelea, menos un cruce de palabras. No había relación, y además, ir a entrenar sabiendo que no vas a jugar, es decepcionante”.

    Asimismo, señala que nunca recibió explicaciones ni de Suazo ni de sus colaboradores para el motivo de su rezago en el plantel: “Nunca me explicaron ‘Felipe, te falta esto o esto otro. No estás jugando por eso o esto otro’. Pensé que él (Suazo) se iba a acercar y tendríamos mejor comunicación, pero bueno, él siempre fue de pocas palabras”.

    “Solo esperaba un poco más de diálogo de su parte. Nunca me llamó a su oficina ni me explicó por qué no jugaba. Mi única comunicación era con el director deportivo y los dueños del club”, cerró.

    Más sobre:FútbolPrimera BHumberto SuazoSan Luis de QuillotaFelipe Flores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bachelet defiende candidatura a la ONU y lanza: “Si alguien me veta porque creo en la democracia, me sentiré honrada”

    “La mañana más fría de junio”: temperaturas mínimas marcan bajo los 0°C en zona central del país

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz

    “No modifica las decisiones que se han tomado”: canciller Pérez Mackenna por investigación a Zaliasnik en caso Hermosilla

    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    Lo más leído

    1.
    Con Shakira, tributos a Pelé y Maradona y presencia de Milad y Yunge: los detalles de las tres inauguraciones del Mundial

    Con Shakira, tributos a Pelé y Maradona y presencia de Milad y Yunge: los detalles de las tres inauguraciones del Mundial

    2.
    “Lo espera Universidad de Chile”: en España publican las condiciones para que Alexis Sánchez siga en el Sevilla

    “Lo espera Universidad de Chile”: en España publican las condiciones para que Alexis Sánchez siga en el Sevilla

    3.
    Día, hora y quién transmite: los 10 partidos imperdibles de la fase de grupos del Mundial 2026

    Día, hora y quién transmite: los 10 partidos imperdibles de la fase de grupos del Mundial 2026

    4.
    La UEFA se desmarca de Estados Unidos y la FIFA: premia con importante final al árbitro somalí deportado del Mundial

    La UEFA se desmarca de Estados Unidos y la FIFA: premia con importante final al árbitro somalí deportado del Mundial

    5.
    Seis preguntas en 38 segundos: la controvertida entrevista que llena de críticas a Marcelo Bielsa

    Seis preguntas en 38 segundos: la controvertida entrevista que llena de críticas a Marcelo Bielsa

    6.
    La postura de la FIFA con Estados Unidos tras la deportación del árbitro africano del Mundial 2026

    La postura de la FIFA con Estados Unidos tras la deportación del árbitro africano del Mundial 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    Bachelet defiende candidatura a la ONU y lanza: “Si alguien me veta porque creo en la democracia, me sentiré honrada”
    Chile

    Bachelet defiende candidatura a la ONU y lanza: “Si alguien me veta porque creo en la democracia, me sentiré honrada”

    “La mañana más fría de junio”: temperaturas mínimas marcan bajo los 0°C en zona central del país

    Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras
    Negocios

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    Mercados resisten tensiones por nuevas amenazas de Trump contra Irán, pero el petróleo no

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia
    Tendencias

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia

    NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”

    El examen de sangre que predice el cáncer de pulmón con más de cinco años de antelación al diagnóstico

    En vivo: sigue la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca
    El Deportivo

    En vivo: sigue la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca

    Euforia en plena concentración: la locura de la selección de Estados Unidos por las Finales de la NBA

    La UEFA se desmarca de Estados Unidos y la FIFA: premia con importante final al árbitro somalí deportado del Mundial

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”
    Cultura y entretención

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”

    Un’estate italiana: secretos y adicciones detrás de la mejor canción de la historia de los mundiales

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”

    Irán rechaza que los últimos ataques de Estados Unidos sean en “legítima defensa”
    Mundo

    Irán rechaza que los últimos ataques de Estados Unidos sean en “legítima defensa”

    Evacúan y cierran pisos del Pentágono tras un “incidente con materiales peligrosos”

    Informe anual de la ACNUR: siete de cada 10 refugiados viven en “desplazamiento prolongado”

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor