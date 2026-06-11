Felipe Flores se desvincula de San Luis y lanza duro dardo contra Chupete Suazo: “Me decepcionó su actitud”

En las últimas horas, Felipe Flores firmó su desvinculación de San Luis de Quillota. El experimentado delantero salió de común acuerdo tras un poco más de un año en la institución canaria, donde tuvo pocos minutos. “Agradecemos a Felipe por su profesionalismo y experiencia, siempre puesta a disposición del equipo. El club le desea éxito en sus futuros proyectos”, informó el equipo a través de un comunicado.

Tras sellar su salida, el futbolista reveló las razones de su adiós y apuntó directamente contra Humberto Suazo, el entrenador del elenco de la Quinta Región.

“Hace algunos meses ya tenía en mente poder firmar mi finiquito con San Luis. Desde principios de año sabía que no iba a jugar. Yo tengo una excelente relación con la directiva y la hinchada del club, pero con el cuerpo técnico no había comunicación, con suerte nos saludábamos. Me decepcionó la actitud de Humberto (Suazo), sobre todo porque fuimos compañeros”, afirmó en As.

Dentro de las teorías sobre el cortocircuito con Chupete, el exdelantero de Colo Colo cree que el problema se dio cuando solicitó salir a préstamo a principios de temporada, para adquirir rodaje.

“Siempre fue de pocas palabras”

“Tras ese episodio se cortó la relación”, detalló. Y agregó: “Se pudo haber llevado de mejor forma. Nunca tuve un altercado con él, ni una pelea, menos un cruce de palabras. No había relación, y además, ir a entrenar sabiendo que no vas a jugar, es decepcionante”.

Asimismo, señala que nunca recibió explicaciones ni de Suazo ni de sus colaboradores para el motivo de su rezago en el plantel: “Nunca me explicaron ‘Felipe, te falta esto o esto otro. No estás jugando por eso o esto otro’. Pensé que él (Suazo) se iba a acercar y tendríamos mejor comunicación, pero bueno, él siempre fue de pocas palabras”.

“Solo esperaba un poco más de diálogo de su parte. Nunca me llamó a su oficina ni me explicó por qué no jugaba. Mi única comunicación era con el director deportivo y los dueños del club”, cerró.