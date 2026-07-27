Kast parte este lunes a Perú para asistir al ascenso al poder de Keiko Fujimori

Este lunes, en la tarde, el Presidente José Antonio Kast iniciará una nueva gira internacional. Será su cuarto periplo desde que llegó al poder y se centrará en Lima, Perú, donde asistirá al ascenso al poder de quien, en principio, se proyecta como una de sus principales aliadas en la región: la nueva jefa de Estado, Keiko Fujimori.

La líder de derecha en el país vecino, hija de Alberto Fujimori, ganó las elecciones presidenciales y sucederá en el poder al excongresista José María Balcázar, quien llegó al Ejecutivo hace solo unos meses luego de la censura que se presentó contra el expresidente José Jeri.

Fujimori tendrá la dura misión de estabilizar al país, que ha sufrido una seguidilla de crisis políticas en los últimos años. La presidenta electa puso el centro de su campaña en los temas de seguridad, por lo que también ve a Kast como un aliado en esa línea.

De hecho, ella estuvo presente, el 11 de marzo pasado, cuando José Antonio Kast asumió el poder en la ceremonia de cambio de mando que terminó con el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Hay otras figuras que también proyectan asistir al hito en Perú. Una de ellas es el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien cosechó buenas relaciones con Lima, y en particular con la familia de la nueva presidenta, ya que su mandato fue contemporáneo al de Alberto Fujimori.

También asistirá alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien ha compartido discusiones políticas en el pasado con Keiko Fujimori.

La ceremonia de transmisión de mando iniciará a las 11.00 horas de este martes, en el Congreso Nacional. A las 13.00 habrá un almuerzo de jefes de Estado en el Palacio de gobierno. En el mismo lugar se realizará, a las 18.00, el sauldo protocolar de los Mandatario extranjeros a la Presidenta electa.

En el viaje, Kast, según afirman en el oficialismo, tiene considerado varias reuniones bilaterales.

Cuarta gira, quinto país

Perú se convertirá en el quinto país que visitará el Presidente Kast desde que asumió el poder en La Moneda el pasado 11 de marzo de 2026.

Su primer periplo fue en Argentina, hito habitual de un mandatario chileno. Ahí se reunió con el presidente Javier Milei, pero su debut internacional quedó empañado por el fallido intento de detención del exfrentista Galvarino Apablaza.

A inicios de mayo, en tanto, Kast viajó a Costa Rica para participar del ascenso al poder en ese país de la presidenta Laura Fernández, líder de derecha que sucedió a Rodrigo Chaves.

A fines de junio, en tanto, el Presidente Kast realizó una gira que pasó por Paraguay y Uruguay.

En Asunción, el Mandatario chileno asistió a una nueva cumbre del Mercosur y encabezó un encuentro de Estado, mientras que en Montevideo el Presidente se juntó con su par, Yamandú Orsi, para reafirmar la histórica relación que han tenido Chile y Uruguay.

Tras su paso por Perú, Kast alistará sus maletas para ir a Colombia, donde participará de una nueva ceremonia de cambio de mando, que pondrá fin al Ejecutivo de izquierda de Gustavo Petro y que dará inicio a la administración derechista de Abelardo de la Espriella.