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    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    La nueva edición de la Copa del Mundo arranca este jueves con su primera ceremonia inaugural y el partido de México contra Sudáfrica.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming. Foto: captura.

    Termina la ansiada espera para los fanáticos del fútbol a nivel global con el inicio de la Copa del Mundo 2026, que arranca este jueves 11 de junio.

    Para este evento deportivo se presentó una serie de novedades, como la participación de 48 selecciones y tener sede conjunta por primera vez en tres países, correspondientes a México, Estados Unidos y Canadá.

    A qué hora empieza el Mundial 2026

    El Mundial de Fútbol 2026 empieza a las 13:00 horas de Chile de este jueves, 11 de junio, con la ceremonia inaugural.

    Dicha propuesta combinará arte, música y cultura en el Estadio Azteca de Ciudad de México, previo al primer partido que enfrentará al anfitrión con Sudáfrica a las 15:00 horas.

    En la puesta en escena se espera la participación de Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná.

    Además, Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional de México y Tyla estará a cargo del equivalente de Sudáfrica.

    También estará Shakira junto a Burna Boy, quienes interpretarán la canción mundialera Dai Dai.

    Dicho evento inaugural será el primero de una trilogía de espectáculos que darán la bienvenida al público, uno por cada país sede de la Copa del Mundo.

    Dónde ver el Mundial 2026

    El Mundial de Fútbol 2026 tiene transmisión exclusiva en televisión abierta por las pantallas de Chilevisión, donde se confirmó la cobertura de 52 partidos en vivo.

    Además, la totalidad de 104 partidos de la Copa del Mundo se pueden ver en el canal DSports de DirecTV.

    En tanto, la cobertura online del evento va por las plataformas DGO, Disney+ en su Plan Premium y Paramount+.

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