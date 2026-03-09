SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El duro testimonio de Michael Ballack tras la muerte de su hijo: “Apenas puedo hablar de él, me abruma emocionalmente”

    La leyenda del fútbol alemán se refirió por primera vez al fallecimiento de Emilio, quien perdió la vida en 2021 a los 18 años tras un accidente en quad ocurrido durante unas vacaciones familiares en Portugal.

    Por 
    Madelynne Alegría
    Michael Ballack

    Cinco años después de la tragedia que golpeó a su familia, el exfutbolista alemán Michael Ballack (49) decidió hablar públicamente sobre la muerte de su hijo Emilio. En entrevista con Sky Sports, el exmediocampista abrió por primera vez el doloroso capítulo que marcó su vida y reflexionó sobre cómo ha enfrentado el duelo y la vida después de la pérdida.

    Un duelo difícil de expresar

    Durante la entrevista, el exvolante de equipos como Chelsea F.C. y Bayern Munich reconoció que hablar de lo ocurrido continúa siendo complejo. De hecho, antes de comenzar su relato hizo una breve pausa para encontrar las palabras adecuadas.

    “Difícil”, respondió en un inicio. Luego de una pausa continuo: “No lo puedes imaginar. Ni siquiera puedes describirlo con palabras. Es un proceso de represión; cada uno lo vive de una forma diferente”.

    Ballack confesó que, pese al paso del tiempo, aún le cuesta referirse a su hijo y que la emoción sigue apareciendo cada vez que intenta hacerlo: “Apenas puedo hablar de él, me gustaría decir mucho más, pero me abruma emocionalmente”, expresó.

    El exfutbolista también explicó que parte de ese proceso ha sido intentar continuar con la rutina diaria y encontrar motivaciones que le permitan seguir adelante. En ese sentido, mencionó que el trabajo, la familia y la responsabilidad de acompañar a sus otros hijos ha sido parte fundamental para sobrellevar el duelo.

    La tragedia que marcó a la familia

    El fallecimiento de Emilio Ballack ocurrió en agosto de 2021, mientras la familia se encontraba de vacaciones en Portugal. El joven de 18 años estaba recorriendo la urbanización de la península de Tróia, lugar donde los Ballack tienen una vivienda, cuando el quad que conducía se volcó hacia atrás en un terreno irregular y terminó cayendo sobre él, provocando el fatal accidente.

    De acuerdo con la información entregada en ese momento por las autoridades locales, los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y el joven fue rescatado por bomberos, mientras que personal médico intentó reanimarlo en repetidas ocasiones. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no lograron salvarle la vida.

    El impacto en su vida como padre

    En su relato, Ballack señaló que la tragedia intensificó aún más la necesidad de protección hacia sus hijos y la preocupación por su bienestar: “Por supuesto, amas a tus hijos más que nada en el mundo y deseas brindarles estabilidad, calidez y seguridad. Es tu responsabilidad como padre”, afirmó.

    Además reconoció que una experiencia de este tipo deja una marca difícil de superar y genera nuevos temores: “Una pérdida así intensifica aún más ese sentimiento. Claro que entonces tienes mayores miedos. ¿Qué más podría pasar?”, comentó durante la conversación.

    Una reflexión de vida

    A pesar del dolor, el alemán señaló que la tragedia también le dejó una reflexión sobre el valor de la vida y la fragilidad de las circunstancias que la rodean: “La vida es preciosa. La vida que llevamos es absolutamente privilegiada, puedes llamarlo destino o como quieras, pero las cosas simplemente suceden”, señaló.

    Finalmente, Ballack aseguró que aceptar esa realidad ha sido una de las claves para seguir adelante. “Quiero afrontarlo. Eso me da fuerzas de nuevo y, al mismo tiempo, la certeza de que la vida continúa”, concluyó.

    Lee también:

    Más sobre:Michael BallackEmilio BallackFútbolFútbol internacionalFútbol alemán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Índice de precios al consumidor de China sube 1,3% en febrero

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    Masivo corte de luz en Valparaíso: se efectuó para resguardar la seguridad de Bomberos que combaten incendio en Rodelillo

    Nueva gerenta general de Chile Data Centers: “Tenemos que ser efectivamente competitivos en la región como un hub digital”

    Cómo Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán en medio de la guerra con EEUU, según reportes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Lo más leído

    1.
    Everton elige al reemplazante de Javier Torrente

    Everton elige al reemplazante de Javier Torrente

    2.
    A un paso de los playoffs: Ben Brereton vuelve a anotar y comanda el triunfo del Derby County en la Championship

    A un paso de los playoffs: Ben Brereton vuelve a anotar y comanda el triunfo del Derby County en la Championship

    3.
    Repasa la histórica victoria de las Diablas en la final de Qualifiers Santiago 2026

    Repasa la histórica victoria de las Diablas en la final de Qualifiers Santiago 2026

    4.
    El nuevo aire albo: Mosa reactiva la ilusión del nuevo estadio para Colo Colo y respalda a Fernando Ortiz

    El nuevo aire albo: Mosa reactiva la ilusión del nuevo estadio para Colo Colo y respalda a Fernando Ortiz

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 9 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 9 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”
    Chile

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    Masivo corte de luz en Valparaíso: se efectuó para resguardar la seguridad de Bomberos que combaten incendio en Rodelillo

    Discusión familiar termina con una persona fallecida en Recoleta: atacante fue detenido

    Índice de precios al consumidor de China sube 1,3% en febrero
    Negocios

    Índice de precios al consumidor de China sube 1,3% en febrero

    El mayor escándalo de gobierno corporativo en la historia de Chile

    Nueva gerenta general de Chile Data Centers: “Tenemos que ser efectivamente competitivos en la región como un hub digital”

    Cómo Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán en medio de la guerra con EEUU, según reportes
    Tendencias

    Cómo Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán en medio de la guerra con EEUU, según reportes

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    El duro testimonio de Michael Ballack tras la muerte de su hijo: “Apenas puedo hablar de él, me abruma emocionalmente”
    El Deportivo

    El duro testimonio de Michael Ballack tras la muerte de su hijo: “Apenas puedo hablar de él, me abruma emocionalmente”

    “Un Betis vulgar; una imagen pobrísima”: la prensa española arremete contra Manuel Pellegrini por la caída del Betis

    LaLiga les dobla la mano al Barcelona y al Real Madrid y sorprende con jornada especial de camisetas retro

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Silvana Estrada a fondo: “Es especialmente doloroso lo que está pasando en Estados Unidos”
    Cultura y entretención

    Silvana Estrada a fondo: “Es especialmente doloroso lo que está pasando en Estados Unidos”

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Irán nombra a hijo de Jamenei nuevo líder supremo y aumentan golpes a la infraestructura crítica
    Mundo

    Irán nombra a hijo de Jamenei nuevo líder supremo y aumentan golpes a la infraestructura crítica

    Israel asegura haber lanzado “otra oleada de ataques” contra “infraestructura del régimen terrorista de Irán”

    Elecciones Colombia 2026: Quiénes son los candidatos elegidos para la carrera a la presidencia

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso