El duro testimonio de Michael Ballack tras la muerte de su hijo: “Apenas puedo hablar de él, me abruma emocionalmente”

Cinco años después de la tragedia que golpeó a su familia, el exfutbolista alemán Michael Ballack (49) decidió hablar públicamente sobre la muerte de su hijo Emilio. En entrevista con Sky Sports, el exmediocampista abrió por primera vez el doloroso capítulo que marcó su vida y reflexionó sobre cómo ha enfrentado el duelo y la vida después de la pérdida.

Un duelo difícil de expresar

Durante la entrevista, el exvolante de equipos como Chelsea F.C. y Bayern Munich reconoció que hablar de lo ocurrido continúa siendo complejo. De hecho, antes de comenzar su relato hizo una breve pausa para encontrar las palabras adecuadas.

“Difícil”, respondió en un inicio. Luego de una pausa continuo: “No lo puedes imaginar. Ni siquiera puedes describirlo con palabras. Es un proceso de represión; cada uno lo vive de una forma diferente”.

Ballack confesó que, pese al paso del tiempo, aún le cuesta referirse a su hijo y que la emoción sigue apareciendo cada vez que intenta hacerlo: “Apenas puedo hablar de él, me gustaría decir mucho más, pero me abruma emocionalmente”, expresó.

El exfutbolista también explicó que parte de ese proceso ha sido intentar continuar con la rutina diaria y encontrar motivaciones que le permitan seguir adelante. En ese sentido, mencionó que el trabajo, la familia y la responsabilidad de acompañar a sus otros hijos ha sido parte fundamental para sobrellevar el duelo.

La tragedia que marcó a la familia

El fallecimiento de Emilio Ballack ocurrió en agosto de 2021, mientras la familia se encontraba de vacaciones en Portugal. El joven de 18 años estaba recorriendo la urbanización de la península de Tróia, lugar donde los Ballack tienen una vivienda, cuando el quad que conducía se volcó hacia atrás en un terreno irregular y terminó cayendo sobre él, provocando el fatal accidente.

De acuerdo con la información entregada en ese momento por las autoridades locales, los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y el joven fue rescatado por bomberos, mientras que personal médico intentó reanimarlo en repetidas ocasiones. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no lograron salvarle la vida.

El impacto en su vida como padre

En su relato, Ballack señaló que la tragedia intensificó aún más la necesidad de protección hacia sus hijos y la preocupación por su bienestar: “Por supuesto, amas a tus hijos más que nada en el mundo y deseas brindarles estabilidad, calidez y seguridad. Es tu responsabilidad como padre”, afirmó.

Además reconoció que una experiencia de este tipo deja una marca difícil de superar y genera nuevos temores: “Una pérdida así intensifica aún más ese sentimiento. Claro que entonces tienes mayores miedos. ¿Qué más podría pasar?”, comentó durante la conversación.

Una reflexión de vida

A pesar del dolor, el alemán señaló que la tragedia también le dejó una reflexión sobre el valor de la vida y la fragilidad de las circunstancias que la rodean: “La vida es preciosa. La vida que llevamos es absolutamente privilegiada, puedes llamarlo destino o como quieras, pero las cosas simplemente suceden”, señaló.

Finalmente, Ballack aseguró que aceptar esa realidad ha sido una de las claves para seguir adelante. “Quiero afrontarlo. Eso me da fuerzas de nuevo y, al mismo tiempo, la certeza de que la vida continúa”, concluyó.