    El Betis de Manuel Pellegrini aumenta las dudas tras el derbi y sufre una dolorosa caída ante el Getafe

    Un irreconocible elenco dirigido por el Ingeniero, que alineó una oncena mixta para afrontar la Europa League, cayó por 2-0 en su visita al Coliseum.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El Betis sufrió una dura caída ante el Getafe. Foto: @RealBetis (X).

    El Betis no levanta cabeza. Tenía la obligación de ganar para redimirse luego de dejar escapar la victoria ante el Sevilla, en lo que terminó siendo un duro empate. Sin embargo, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini sufrió una aún más dolorosa caída en su visita al Getafe, por 2-0.

    El Ingeniero alineó un equipo mixto, con el objetivo de guardar a algunos titulares para el crucial duelo del próximo jueves ante el Panathinaikos, por los octavos de final de la Europa League. A ellos se les suman las numerosas bajas por lesión. En ese sentido, los verdiblancos mostraron su peor cara. Un irreconocible cuadro bético lo paso derechamente mal en el Coliseum Alfonso Pérez.

    El partido inició con incertidumbre luego de que se paralizara en el 7′, por problemas en las tribunas del recinto madrileño. La policía nacional llegó a la grada local, mientras los hinchas cuestionaban su presencia y señalaban culpas a la parcialidad bética. Los propios jugadores azulones le pidieron calma a sus aficionados, mientras el árbitro del encuentro incluso se detuvo a dialogar con los encargados de la seguridad y el desarrollo del cotejo.

    El encuentro se retomó tras unos cinco minutos. Los incidentes cortaron el juego, pero no la tónica de este. En la reanudación, el Betis continuó con un dominio evidente de la pelota ante un equipo que se caracteriza por el repliegue, aunque fue una posesión poco efectiva. El Getafe, como de costumbre, no tuvo reparos en ceder el protagonismo y se plantó con un férreo 5-4-1, a esta altura característico de José Bordalás.

    El Betis no levanta cabeza

    A los verdiblancos se les hizo prácticamente imposible superar la zaga y casi no tuvieron profundidad. Fue un partido de poco riesgo y casi nula virtud ofensiva. Sin embargo, esta fórmula le trajo resultados a los locales, también como de costumbre.

    Tras un lateral al área, Domingo Duarte se impuso de cabeza y obligó a una grandísima respuesta del portero Alvaro Valles. No obstante, Kiko Femenía (28′) capturó el rebote y remató de volea. Travesaño y adentro para la algarabía azulona.

    La más clara del Betis llegó tras un tiro libre de Cucho Hernández, en el 35′, pero David Soria se estiró hasta prácticamente el ángulo para evitar el descuento. Era un golazo que hubiese maquillado un mal rendimiento de un Betis irreconocible y desconcentrado. Reflejo de ello fue el descontrol de algunos jugadores en jugadas puntuales, muestra de la frustración.

    Para remate, en los descuentos, vino el segundo tanto. Luego de un despeje de la defensa local, Martín Satriano (45+2′) tuvo una buena lectura y quedó mano a mano, definiendo de gran manera por sobre el portero. Golazo para el 2-0.

    El Ingeniero decidió mover la pizarra tras un inicio del complemento sin mucha variación. Fornals, Antony y Riquelme le dieron otra cara al Betis en la última media hora, pero tampoco fue suficiente más allá de alguna que otra aproximación. Y si bien mereció algún descuento, no alcanzó.

    Los ingresos de Llorente y Bakambu tampoco dieron resultado. Este última tuvo las opciones más claras, Primero, con un cabezazo. Después, tras conectar un centro en el área chica. Sin embargo, David Soria se lució con dos tapadones.

    Con este tropiezo, el Betis continúa en la quinta posición de LaLiga, con 43 puntos. Sigue en zona de clasificación a la Europa League, aunque ahora está solo tres por sobre el Celta de Vigo. La Champions, en tanto, se ve cada vez más lejos. Por su parte, el Getafe es noveno con 36 unidades y sueña con copas internacionales.

