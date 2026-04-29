La flotilla rumbo a Gaza denuncia la interceptación de sus barcos por lanchas identificadas como “Israel”

La Global Sumud Flotilla (GSF) denunció este miércoles la interceptación de sus naves por parte de “lanchas militares” con identificación de Israel en su misión rumbo a la Franja de Gaza.

“ Nuestras embarcaciones han sido interceptadas por lanchas militares rápidas, que se han identificado como ‘Israel’, apuntando con láseres y armas de asalto semiautomáticas mientras ordenan a los participantes que vayan a la parte delantera de las embarcaciones y se pongan de rodillas y con las manos en alto”, aseguró la coalición internacional en redes sociales.

Our boats were approached by military speedboats, self-identified as “israel”, pointing lasers and semi-automatic assault weapons ordering participants to the front of the boats and to get on their hands and knees.



Boat communications are being jammed and a SOS was issued. pic.twitter.com/qjkFKLjqPw — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 29, 2026

La misión, que partió a inicios de esta semana desde la isla italiana de Sicilia con destino al enclave palestino, añadió en el breve mensaje que “las comunicaciones de las embarcaciones están interferidas y se ha emitido un SOS”.

En otra publicación posterior en X, el organismo también apuntó a que “los gobiernos deben actuar ahora para proteger la flotilla, exigir responsabilidades a Israel por estas flagrantes violaciones del derecho internacional y por el genocidio que Israel sigue perpetrando contra el pueblo palestino” .

israeli military boats have illegally surrounded the flotilla in international waters and threatened kidnapping and violence.



Communications with 11 vessels have been lost and israeli media claims that 7 boats have been intercepted. Governments must act now to protect the… pic.twitter.com/DfuRyFm925 — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 29, 2026

Más de medio centenar de embarcaciones zarparon desde el este de la isla de Italia rumbo al mar Mediterráneo oriental en la que constituye la mayor movilización marítima civil coordinada de la Global Sumud Flotilla hasta la fecha.

Esta superó así la enviada en 2025 que terminó con la interceptación, por parte del Ejército de Israel, de los botes involucrados y con casi medio millar de activistas detenidos.