Trump ve “más efectivo” el bloqueo naval que bombardear Irán: “Se están asfixiando como un cerdo relleno”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el bloqueo naval a los puertos iraníes es “más efectivo” que los bombardeos y reiteró que Teherán no logrará obtener un arma nuclear. “Se están asfixiando como un cerdo relleno”, aseguró el jefe de la Casa Blanca, fiel a su estilo.

“La situación va a empeorar para ellos”, advirtió el mandatario en declaraciones al portal Axios, donde además aseguró que Irán quiere alcanzar un acuerdo para acabar con este bloqueo, pero que él se opone para evitar así que puedan recuperarse y lograr tener un arma nuclear.

Poco después, en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump reiteró que el bloqueo naval es “genial” y que hasta el momento ha sido “infalible”.

“ Esto demuestra lo buena que es nuestra Armada. Nadie se va a andar con rodeos. Tenemos el mejor Ejército del mundo, y gran parte de él lo construí durante mi primer mandato, y lo hemos seguido construyendo desde entonces. Es el mejor del mundo, nadie se le acerca”, apuntó.

El líder republicano luego puso como ejemplo de este poderío militar lo ocurrido en Venezuela a principios de enero, cuando fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque sobre Caracas y alrededores, capturando al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores.

“Lo vemos, por ejemplo, en Venezuela. Tienen un gran ejército en Venezuela, pero todo terminó en un día. De hecho, terminó en unos 48 minutos”, aseguró el jefe de Estado norteamericano.

“ Irán, lo mismo. Militarmente los hemos aniquilado. No les queda ejército. Toda la Armada está en el fondo del mar. La Fuerza Aérea jamás volverá a volar . Tenemos un ejército increíble. Ahora tendrán que rendirse. Eso es todo lo que tienen que hacer, decir: ‘Nos rendimos’”, manifestó, antes de apuntar a que la economía del país asiático está “en serios problemas”, algo que atribuyó al bloqueo de sus puertos.

PRESIDENT TRUMP: Iran’s economy is crashing. Their money is valueless. They’ve got inflation that nobody’s ever seen before. Do you think they’re doing well where they have no navy, air force, or anti-aircraft apparatus?



🔥 pic.twitter.com/uqNdaXrXrt — Department of State (@StateDept) April 29, 2026

Consultado por las conversaciones con las autoridades iraníes, Trump señaló que su Administración está “hablando con ellas ahora mismo”, y que lo hacen por teléfono en lugar de efectuar “vuelos de 18 horas”, dado que los encuentros diplomáticos hasta el momento se habían realizado en Islamabad, capital de Pakistán.

“Siempre prefiero hablar cara a cara, lo considero mejor, pero cuando tienes que volar 18 horas cada vez que quieres una reunión, y sabes de qué va la reunión, sabes que te van a dar un documento que no te va a gustar incluso antes de salir. Es ridículo”, consideró.

De la misma forma, reconoció que las negociaciones “han avanzado mucho”, aunque advirtió que “la cuestión es si llegarán lo suficientemente lejos” , asegurando que “nunca habrá un acuerdo a menos que acepten” no disponer de armas nucleares.

Trump rechazó una última propuesta iraní que contempla la reapertura, primero, del estrecho de Ormuz y después de las conversaciones sobre su programa nuclear, según revelaron fuentes a medios estadounidenses, al considerar que no tiene en cuenta las preocupaciones de Washington.