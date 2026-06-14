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    Trump excluye a Zelensky de sus reuniones bilaterales durante la cumbre del G7

    El presidente de Estados Unidos viajará el próximo lunes a Francia para ser parte de un nuevo encuentro del Grupo de los 7 que se efectuará en Evian, donde tendrá una sesión de trabajo con su homólogo ucraniano, pero ninguna cita privada como las que concretará con otros líderes europeos y de Medio Oriente.

    Por 
    Lya Rosen
    Volodymyr Zelensky y Donald Trump. Foto: Archivo.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará la próxima semana en Francia en una sesión de trabajo del G7 con Volodymyr Zelensky, pero no mantendrá una reunión bilateral con su homólogo ucraniano, según informó un alto funcionario de Washington.

    “El martes por la mañana, el presidente Trump participará en una sesión de trabajo con los líderes del G7 y el presidente Zelensky de Ucrania”, dijo el funcionario a la agencia AFP bajo la condición de anonimato.

    Y aunque el jefe de Estado norteamericano tiene previsto mantener citas bilaterales, paralelas a la cumbre, con el presidente francés Emmanuel Macron, así como con los líderes de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto e India, no agendó ninguna reunión privada con el mandatario ucraniano, según afirmó la misma fuente.

    La cumbre del G7 tendrá lugar en Evian, en la región francesa de Auvernia-Ródano-Alpes, del 15 al 17 de junio y Trump tiene previsto viajar a esta a primera hora del lunes, tras asistir el domingo al evento de artes marciales mixtas que se celebrará en la Casa Blanca.

    G7 Evian. Foto: World Economic Forum.

    Durante su paso por la conferencia número 52 del Grupo de los Siete -que conforman Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido-, el magnate republicano hablará con varios jefes de Estado europeos con los que ha tenido discrepancias sobre comercio, aranceles, Ucrania y la OTAN desde su regreso a la Casa Blanca a principios de 2025.

    Sin embargo, con Zelensky, como afirmó el funcionario gubernamental, solo sostendrá una reunión de trabajo en la que también participarán los líderes del G7, que se produce en un momento en que los avances rusos en Ucrania se han ralentizado y este país busca más financiación militar por parte de sus aliados.

    El mismo funcionario además detalló que el inquilino de la Casa Blanca tiene previsto abordar en la cumbre temas de interés común, como el crecimiento y el desarrollo económico, la resiliencia de la cadena de suministro, la migración ilegal y la inteligencia artificial.

    Asimismo, planea abordar un futuro trabajo en conjunto para fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro de minerales críticos necesarios para las tecnologías avanzadas, como consignó Reuters.

    Durante su visita a Francia, Trump también tiene previsto asistir el miércoles a una cena con Macron en el Palacio de Versalles, antes de regresar a Washington.

    Más sobre:Donald TrumpG7Volodymyr ZelenskyReuniónBilateralFranciaEvian

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