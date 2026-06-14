Fin a un maleficio de 53 años: New York Knicks gana un quinto juego de infarto a San Antonio Spurs y es campeón de la NBA

Se acabó una maldición de 53 años. Los New York Knicks derrotaron por 94-90 a los San Antonio Spurs en el quinto juego de las Finales de la NBA y se proclamaron como campeones de la mejor liga de básquetbol en el mundo por primera vez desde la temporada 1972-1973.

La franquicia de la Gran Manzana, reconocida en todo el planeta por su apasionada afición y por su popularidad dentro de Estados Unidos, alcanzó el tercer anillo de su historia (el primero había sido en 1969-1970) de la mano de Jalen Brunson, Karl Anthony Towns y compañía. La ciudad que nunca duerme, ahora tiene otro pretexto para festejar hasta altas horas de la noche.

Los Spurs se ilusionaron

El AT&T Center fue el escenario de un quinto juego en el que se sintió la tensión al máximo. De partida, era matar o morir por parte de los Spurs, que solo rezaban por extender la serie. Del lado de los Knicks, en tanto, aparecía la ilusión por estar ante la chance inmejorable de cortar una sequía de medio siglo sin títulos.

Teniendo en cuenta el peso histórico de lo que estaba en disputa, fue un inicio donde el nerviosismo se tomó las acciones. Durante los primeros dos minutos y medio de partido, ningún elenco fue capaz de anotar una canasta y los fallos se hacían costumbre. Luego, como reflejo de la poca efectividad de cara al aro, el primer cuarto finalizó con un bajo puntaje: solo 23-13 a favor de los locales.

Con el transcurso del reloj durante el segundo cuarto, San Antonio se asentó en la cancha y pudo dar mejores muestras de su baloncesto. Allí el gran responsable fue Victor Wembanyama, que contribuía en la ofensiva y defensiva. En ese lapso, el pívot francés brilló con nueve puntos y cinco bloqueos, ahogando cada incursión del rival.

Sin embargo, el cansancio terminó pasando factura y su aporte se fue diluyendo. Cuando el galo ya estaba fuera del campo, los Knicks se envalentonaron y comenzaron a encontrar tiros abiertos. De esta manera, gracias a los triples de Jalen Brunson, llegaron a recortar 16 unidades y solo quedaron a cinco de distancia al cabo del entretiempo.

Victor Wembanyama intentó mantener con vida a los San Antonio Spurs en las Finales de la NBA.

Equipo con ADN de campeón

Decididos a evitar la debacle acontecida en el cuarto juego, donde Nueva York les remontó 29 puntos, en la voltereta más grande en la historia de las Finales, los Spurs desplegaron sus armas y lograron hilvanar un circuito de juego que les entregó más certezas.

En la segunda mitad lucieron más ordenados y compactos a la hora de defender. Prueba de aquello es que limitaron a la banca de la Gran Manzana a solo dos puntos hasta bien entrado el tercer periodo. Además, aumentaron el margen en el tablero a siete unidades gracias a las 21 cifras del novato Dylan Harper.

Sin embargo, como suele ocurrir en instancias decisivas como estas, los equipos inexperimentados sufren para aguantar resultados. Y los Spurs son uno de ellos. Pese al amplio margen, los texanos se llegaron a complicar de sobremanera y vieron como los neoyorquinos se le venían encima durante el último cuarto: con 3:40 restantes en el reloj, les dieron la vuelta y pusieron en ascuas la definición.

Ya lo que ocurrió en los instantes finales fue casi de corte cinematográfico. San Antonio intentó venir desde atrás para recuperar terreno, aferrándose a los tiros libres, pero los Knicks sacaron una casta de campeón increíble y lograron aguantar los embates. Con 45 puntos, Jalen Brunson fue la gran figura que devolvió a Nueva York a la gloria tras 53 años de espera.