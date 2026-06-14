Gobierno dará urgencia a proyectos para endurecer penas por ataques a Carabineros y ampliar legítima defensa de funcionarios de franco

El gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció este sábado que otorgará urgencia legislativa a dos proyectos destinados a fortalecer la protección de las policías, acogiendo parte de las propuestas impulsadas por la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) bajo la denominada agenda “Naín-Retamal 2.0”.

La medida fue confirmada por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien aseguró que el Ejecutivo mantendrá una línea de respaldo a Carabineros y a las fuerzas policiales en medio del debate abierto por una moción parlamentaria presentada por diputados del Partido Comunista (PC) para derogar algunos aspectos de la Ley Naín-Retamal.

“ Mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la Ley Naín-Retamal, nosotros seguimos firmes protegiendo a nuestras policías ”, afirmó el secretario de Estado.

En esa línea, anunció que “atendiendo la solicitud de la bancada de RN, este lunes ingresaremos urgencia a dos proyectos clave: aumentar penas por atentados contra Carabineros y extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios en calidad de franco. No retrocederemos en proteger a quienes nos cuidan”.

Los proyectos que priorizará el Ejecutivo

Las iniciativas que recibirán urgencia forman parte de una batería de propuestas elaboradas por la colectividad oficialista para reforzar las herramientas legales de las policías frente al aumento de la violencia y el avance del crimen organizado.

Uno de los proyectos apunta a endurecer las sanciones penales para quienes agredan, amenacen o atenten contra funcionarios policiales, reforzando la protección jurídica de Carabineros y la PDI.

9 JUNIO 2026 MINISTRO DE SEGURIDAD, MARTIN ARRAU DURANTE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

La segunda iniciativa busca extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios que se encuentren de franco, es decir, fuera de servicio, cuando intervengan para enfrentar delitos flagrantes o proteger a terceros.

La propuesta pretende otorgar respaldo legal a policías que, aun estando fuera de sus funciones habituales, decidan actuar ante situaciones de emergencia o hechos delictivos.

RN celebra respaldo del gobierno

Desde Renovación Nacional valoraron la decisión del Ejecutivo de priorizar parte de las medidas que forman parte de la denominada agenda Naín-Retamal 2.0.

El diputado Diego Schalper destacó que el gobierno acogiera los planteamientos formulados por su bancada.

“Como bancada RN nos alegra que el gobierno del Presidente Kast haya recogido parte importante de la agenda Naín-Retamal 2.0 que estamos impulsando”, señaló.

Asimismo, agregó que “mientras algunos quieren debilitar a Carabineros, nosotros los vamos a fortalecer”.

La agenda Naín-Retamal 2.0 fue presentada el jueves pasado por diputados de Renovación Nacional como reacción a una moción impulsada por parlamentarios comunistas que busca eliminar aspectos considerados fundamentales de la Ley Naín-Retamal.

Desde la tienda oficialista sostuvieron que, en vez de retroceder en las facultades y protecciones otorgadas a las policías, el país debe avanzar en fortalecerlas.

“En lugar de retroceder, creemos que Chile debe avanzar. Por eso, frente a quienes buscan derogar la Ley Naín-Retamal, proponemos fortalecerla y perfeccionarla a partir de la experiencia recogida durante su aplicación”, señalaron al presentar la iniciativa.

La bancada también rechazó “categóricamente” la propuesta impulsada por el PC, argumentando que una derogación constituiría una señal equivocada en un contexto marcado por el crecimiento de la delincuencia violenta y del crimen organizado.

Una agenda con cinco ejes

Además de las dos iniciativas que ahora serán priorizadas por el Ejecutivo, la agenda presentada por RN contempla otras medidas orientadas a reforzar la acción policial.

Entre ellas figuran el fortalecimiento de los mecanismos de ascenso extraordinario y reconocimiento institucional para funcionarios fallecidos o gravemente heridos en actos de servicio; mayores facultades para efectuar controles preventivos en zonas con alta incidencia delictual; y sanciones más severas para quienes cometan homicidios o lesiones gravísimas contra policías, incluyendo modificaciones en materia de responsabilidad penal adolescente para delitos de extrema gravedad.

Según explicaron desde la colectividad, el objetivo es entregar más herramientas a las fuerzas policiales para enfrentar fenómenos delictivos cada vez más complejos.