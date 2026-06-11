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    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    El futbolista brasileño hace su debut en la “Serie de Ídolos” del popular título de Epic Games este 10 de junio. Los jugadores podrán adquirir sus atuendos en la tienda o competir en un torneo regional para obtenerlos anticipadamente.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    El eterno catálogo de colaboraciones de Fortnite suma un nuevo nombre proveniente del mundo del deporte. A partir de este 10 de junio, el futbolista brasileño Vini Jr. se integrará oficialmente a la Serie de Ídolos del popular battle royale, trayendo consigo una serie de atuendos temáticos y un evento competitivo.

    Según detalló la desarrolladora Epic Games, los objetos virtuales basados en el jugador estarán disponibles en la tienda del juego a contar de este miércoles 10 de junio.

    Contenido en la tienda de objetos

    Los accesorios del deportista cuentan con dos versiones principales de su personaje, además de diversos accesorios pensados para la isla:

    Primero está el Atuendo Vini Jr., un diseño deportivo clásico que destaca los colores verde y amarillo de la selección de Brasil. Incluye los zapatos de fútbol virtuales Nike Mercurial Vapor 17 Elite. También hay un Atuendo Vini Estilo Urbano, una variante de vestimenta casual que incorpora lentes de sol ajustables y las mismas zapatillas exclusivas de Nike.

    “En la mira” es uno de los gestos del futbolista, una animación para que los jugadores demuestren su enfoque y puntería durante las partidas, entre otros accesorios.

    La Copa de Ídolos de Vini Jr.

    Junto con la actualización de la tienda, el juego tendrá un torneo para que los usuarios más competitivos intenten conseguir el contenido de forma gratuita.

    La “Copa de Ídolos de Vini Jr.”, que arranca durante esta misma jornada, permitirá a los jugadores participar en tres modalidades distintas: Battle Royale tradicional en tríos, Cero Construcción en tríos y la opción de Recarga en solitario, esta última destinada a dispositivos móviles.

    Los competidores que logren posicionarse en lo más alto de la tabla de clasificación de cada región podrán desbloquear el lote completo de Vini Jr. o el “Atuendo Vini Estilo Urbano” junto a la mochila “Brillo VJR”, dependiendo de su lugar definitivo en el ranking.

    Fortnite se encuentra disponible como un título de descarga gratuita para PC, consolas y dispositivos móviles con iOS y Android.

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