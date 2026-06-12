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    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía

    La enfermedad fue detectada en estudiantes de un colegio municipal de Victoria, en La Araucanía. Qué es esta afección viral, cuáles son sus síntomas y cómo se contagia.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía. Foto: Apollo Hospitals

    Un brote de eritema infeccioso, también conocido como “quinta enfermedad”, fue detectado en un establecimiento educacional municipal de Victoria, en la Región de La Araucanía, afectando principalmente a estudiantes de enseñanza básica.

    Según informó Radio Bío Bío, los primeros casos se registraron a comienzos de esta semana en un segundo año básico del Colegio Municipal Marcela Paz, luego de que varios alumnos presentaran enrojecimiento facial y lesiones cutáneas leves.

    Posteriormente, se identificaron nuevos casos en otros cursos, incluyendo estudiantes de cuarto y quinto básico.

    De acuerdo con los antecedentes recopilados por el medio, cerca de 10 menores fueron inicialmente detectados en el curso más afectado.

    Los casos fueron evaluados en distintos centros de salud, donde se confirmó el diagnóstico de eritema infeccioso.

    Tras la detección de los contagios, el establecimiento implementó medidas preventivas, entre ellas ventilación cruzada en las salas de clases, desinfección de espacios comunes y refuerzo del lavado de manos.

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía

    Sin embargo, las clases continuaron desarrollándose con normalidad.

    Las autoridades sanitarias llamaron a la tranquilidad, ya que se trata de una enfermedad que generalmente tiene una evolución favorable y pocas complicaciones en niños sanos.

    ¿Qué es el eritema infeccioso?

    El eritema infeccioso es una enfermedad viral frecuente en la infancia causada por el parvovirus humano B19.

    Según explica la Clínica Mayo, también recibe el nombre de “quinta enfermedad” porque históricamente fue la quinta de una lista de enfermedades infantiles caracterizadas por producir sarpullido.

    La infección es altamente contagiosa y suele afectar con mayor frecuencia a niños en edad escolar, especialmente durante los meses de invierno y primavera, aunque puede presentarse en cualquier época del año.

    Uno de sus signos más característicos es el intenso enrojecimiento de las mejillas, motivo por el que también se conoce popularmente como la “enfermedad de la bofetada”.

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía. Foto: Getty Images

    Cuáles son los síntomas

    De acuerdo con Mayo Clinic, muchas personas infectadas no presentan síntomas. Sin embargo, cuando estos aparecen, suelen variar según la edad.

    En los niños, los primeros síntomas pueden incluir fiebre, malestar general, dolor de cabeza, goteo nasal y molestias estomacales. Días después aparece la característica erupción roja brillante en ambas mejillas.

    Posteriormente, el sarpullido puede extenderse a brazos, tronco, muslos y glúteos, adoptando un aspecto rosado y con un patrón similar a un encaje.

    En algunos casos puede provocar picazón y hacerse más visible con el calor, la exposición al sol o los cambios bruscos de temperatura.

    En los adultos, en cambio, es menos frecuente que aparezca el sarpullido.

    El síntoma más común suele ser el dolor en las articulaciones, especialmente en manos, muñecas, rodillas y tobillos, molestias que pueden prolongarse durante días o incluso semanas.

    Cómo se contagia

    El parvovirus B19 se transmite de persona a persona de forma similar a un resfrío común, principalmente a través de secreciones respiratorias, la tos y la saliva.

    Según Mayo Clinic, la enfermedad es contagiosa durante la semana previa a la aparición del sarpullido.

    Una vez que surge la erupción cutánea característica, la persona generalmente deja de transmitir el virus, por lo que ya no suele requerir aislamiento.

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía. Foto: Freepik

    Cuándo consultar a un médico

    En la mayoría de los casos, el eritema infeccioso desaparece por sí solo y no requiere tratamiento específico.

    Sin embargo, Mayo Clinic recomienda consultar a un profesional de la salud cuando el niño o adulto presenta condiciones que aumentan el riesgo de complicaciones.

    Entre ellas se encuentran la anemia de células falciformes, un sistema inmunitario debilitado o el embarazo, ya que la infección puede transmitirse al feto.

    Como medida preventiva, los especialistas recomiendan reforzar el lavado frecuente de manos, evitar compartir alimentos o bebidas y limitar el contacto cercano con personas enfermas.

    Actualmente no existe una vacuna para prevenir la infección por parvovirus humano B19, solo su contagio sirve como protección inmunitaria a futuro.

    Lee también:

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