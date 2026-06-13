SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Marruecos en TV y streaming

    Las selecciones del Grupo C juegan en Estados Unidos por la primera fecha del Mundial.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Marruecos en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales @vinijr

    Esta tarde Brasil se mide contra Marruecos por la primera fecha del Grupo C, en el marco del Mundial de Fútbol 2026.

    El conjunto de la fase inicial es completado por Haití y Escocia, que también debutan este sábado.

    Cuándo juega Brasil vs. Marruecos

    El partido de Brasil contra Marruecos es este sábado 13 de junio, a las 18:00 horas de Chile.

    Para este compromiso las seleccione se miden en el MetLife Stadium de Estados Unidos.

    Dónde ver a Brasil vs. Marruecos

    El partido de Brasil contra Marruecos se transmite en Chilevisión y DSports de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso va por la señal de chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Mundial de FútbolMundial de Fütbol 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Partidos hoyMundial hoyQuién juega hoyQuién juega hoy en el MundialBrasilMarruecosBrasil - MarruecosDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tohá advierte que muerte de “Niño Guerrero” no garantiza desarticulación del Tren de Aragua

    Estados Unidos dice que “la muerte de Niño Guerrero envía un claro mensaje a América Latina”

    Pakistán insiste en que EEUU e Irán firmarán “digitalmente” este domingo a pesar del desmentido iraní

    Cazas suecos interceptan aviones rusos cerca de su espacio aéreo en el mar Báltico

    Tras amenazas de tiroteo: Instituto Nacional tendrá clases online a partir del lunes

    A cuatro meses de su muerte: los funerales de Alí Jameneí comenzarán el 4 de julio y se extenderán seis días

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 13 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 13 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Temblor hoy, viernes 12 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 12 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    4.
    Dónde y a qué hora ver a Qatar vs. Suiza en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Qatar vs. Suiza en TV y streaming

    5.
    ¿Cuándo es el Día del Padre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo es el Día del Padre en Chile este 2026?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Marruecos en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Qatar vs. Suiza en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Qatar vs. Suiza en TV y streaming

    Tohá advierte que muerte de “Niño Guerrero” no garantiza desarticulación del Tren de Aragua
    Chile

    Tohá advierte que muerte de “Niño Guerrero” no garantiza desarticulación del Tren de Aragua

    Tras amenazas de tiroteo: Instituto Nacional tendrá clases online a partir del lunes

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Marruecos en TV y streaming

    Santiago-Sydney entra al top 10 de las rutas más transitadas desde y hacia Chile
    Negocios

    Santiago-Sydney entra al top 10 de las rutas más transitadas desde y hacia Chile

    El mercado que, según la FNE, se repartieron las francesas Pluxee y Edenred

    Javier Salinas, LarrainVial: “Aún creemos que la economía chilena puede crecer más de 2% este año”

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista
    Tendencias

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    ¿Dulce o salado? Cómo prefieren sus snacks los chilenos

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía

    El lamento de Gustavo Alfaro tras la goleada de Estados Unidos a Paraguay: “Mientras nos quede un minuto, vamos a pelear”
    El Deportivo

    El lamento de Gustavo Alfaro tras la goleada de Estados Unidos a Paraguay: “Mientras nos quede un minuto, vamos a pelear”

    “El resultado terminó siendo corto”: prensa paraguaya critica duramente a la Albirroja tras la goleada ante Estados Unidos

    Debuta el eterno candidato: a qué hora juega Brasil y quién transmite la primera jornada sabatina del Mundial 2026

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato
    Tecnología

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    El enigma Udo Berger: así es la adaptación de una novela póstuma de Roberto Bolaño
    Cultura y entretención

    El enigma Udo Berger: así es la adaptación de una novela póstuma de Roberto Bolaño

    El libro recomendado: la premiada despedida de Julian Barnes

    En busca del tiempo perdido: Proust y el relanzamiento de un clásico que se resiste a envejecer

    Estados Unidos dice que “la muerte de Niño Guerrero envía un claro mensaje a América Latina”
    Mundo

    Estados Unidos dice que “la muerte de Niño Guerrero envía un claro mensaje a América Latina”

    Pakistán insiste en que EEUU e Irán firmarán “digitalmente” este domingo a pesar del desmentido iraní

    Cazas suecos interceptan aviones rusos cerca de su espacio aéreo en el mar Báltico

    Ser madre con trastorno bipolar
    Paula

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia