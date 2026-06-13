Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Marruecos en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales @vinijr

Esta tarde Brasil se mide contra Marruecos por la primera fecha del Grupo C, en el marco del Mundial de Fútbol 2026.

El conjunto de la fase inicial es completado por Haití y Escocia, que también debutan este sábado.

Cuándo juega Brasil vs. Marruecos

El partido de Brasil contra Marruecos es este sábado 13 de junio, a las 18:00 horas de Chile.

Para este compromiso las seleccione se miden en el MetLife Stadium de Estados Unidos.

Dónde ver a Brasil vs. Marruecos

El partido de Brasil contra Marruecos se transmite en Chilevisión y DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por la señal de chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+, dentro del Plan Premium.