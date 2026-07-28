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    Política

    Oposición se reúne con la CUT y eleva el tono contra agenda laboral de La Moneda

    Desde las colectividades opositoras acusaron que el gobierno "nuevamente falta a la verdad" y que las propuestas impulsadas en la materia van en contra de "las familias trabajadoras".

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Reunión de secretarios general de partidos de la oposición.

    La agenda laboral del gobierno fue el tema central de la reunión que sostuvieron este martes los secretarios generales de partidos de la oposición con la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

    En la cita, en la sede de la organización sindical, se abordaron las principales iniciativas del gobierno en la materia, entre ellas, la posible modificación de la jornada laboral de 40 horas.

    20/01/2026 - ARTURO BARRIOS - Fotos: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Al término del encuentro, el secretario general del Partido Socialista (PS), Arturo Barrios, elevó el tono en contra de las medidas a las que apuesta el Ejecutivo y acusó que “nuevamente falta a la verdad”.

    “Lo que está señalando el gobierno es que la gente, por el mismo sueldo, trabaje más, y aquello es inaceptable. La vulneración de la ley de las 40 horas está en marcha y este gobierno debe ser responsable, y decir la verdad, no seguir faltando a la verdad. Puesto que también se incluye la polifuncionalidad, el tema de la indemnización por años de servicio y también la expulsión o cancelación del trabajo por necesidad de la empresa", apuntó.

    Y afirmó que “lo que esconden estas leyes no es más ni menos que la precarización laboral y la flexibilización del sistema laboral chileno”.

    25-03-2026 BARBARA FIGUEROA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista (PC), en tanto, cuestionó que “todas las acciones que hoy día este gobierno está desarrollando están golpeando a las familias trabajadoras, en su más amplio concepto”.

    Para la dirigente comunista, la agenda laboral de La Moneda de Kast afecta “desde quienes hoy día están cumpliendo labores de cuidado en los hogares, hasta quienes hoy día en el mundo formal están viendo cada vez más amenazados sus derechos, retrocesos significativos como el área del comercio, que no solamente está expuesto a los contratos por hora o al riesgo de terminar con la indemnización por años de servicio, sino que también retroceder en algo que durante décadas se peleó y se había logrado terminar, que era la polifuncionalidad”.

    El secretario general del Frente Amplio (FA), Andrés Coublé, por su parte, en su intervención le habló directamente al Presidente José Antonio Kast.

    “Yo le quiero decir a José Antonio Kast y a su gobierno que no van a destruir el movimiento sindical, no van a destruir a los sindicatos. La CUT tiene cien años de historia y no van a pasar por encima de aquello”, remarcó.

    Además, cuestionó que “es raro lo que nos propone el gobierno cuando nos dice que hay un problema en el empleo, hay un problema en el crecimiento, pero vienen con fórmulas fracasadas”.

    “Nos dicen que la fórmula es menos impuestos, nos dicen que es flexibilidad laboral, que sabemos que significa precarización. Es decir, nos dicen que quienes menos tienen paguen la cuenta y quienes más tienen no se pongan con nada. Así no se enfrentan las crisis”, fustigó.

    Con todo, desde la oposición señalaron que, pese a que consideran que el escenario es adverso, están esperanzados en que a través de una articulación más amplia pueden “hacer frente a la agenda del gobierno”, y a la vez, levantar una propuesta alternativa para el debate parlamentario.

    Más sobre:OposiciónBárbara FigueroaArturo BarriosPCPartido ComunistaPartido SocialistaCUTCentral Unitaria de TrabajadoresGobiernoJosé Antonio Kast40 horas

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