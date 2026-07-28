SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    PS pide a Boric, Bachelet y Jara que escriban sus reflexiones sobre el rumbo del partido

    La dirección de la colectividad solicitó documentos de no más de cinco carillas a diversos liderazgos de la oposición, con tal de recoger sus impresiones respecto del rol que cumple la colectividad hoy en día y qué implica, para ellos, el socialismo en la actualidad.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Presidencia de Chile

    En paralelo a la crisis interna que ha sufrido estos días el Partido Socialista, hay un hito que ha pasado desapercibido ante el ojo público: el proceso de conferencia en el que la tienda de París 873 está realizando desde hace unas semanas, con el que pretende actualizar los principios más básicos de la colectividad que hoy lidera la senadora Paulina Vodanovic.

    8 JULIO 2026 SENADORA PAULINA VODANOVIC . FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Para ese proceso, desde el PS se ha buscado ir más allá de la militancia actual, a la que han reunido en diversas comunas del país para realizar la catarsis, y han tomado contacto con líderes de otros sectores de la oposición, incluso con figuras del Frente Amplio -partido que se definió como “socialista” en su último congreso- y el Partido Comunista.

    En ese sentido, se contempla enviar invitaciones a personajes de la política como el expresidente Gabriel Boric; la exministra del Interior Carolina Tohá (PPD), la excandidata presidencial del sector, Jeannette Jara (PC) e incluso figuras de la Democracia Cristiana como Ignacio Walker.

    La idea es que cada uno de ellos pueda redactar, en no más de cinco carillas, su propia reflexión sobre lo que significa el socialismo y el rol del PS en la composición política actual.

    20/01/2026 - ARTURO BARRIOS - Fotos: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Para resolver este ejercicio tendrán unas semanas más. Así lo plantea el secretario general (s) del Partido Socialista, Arturo Barrios: “Hemos mandado y han sido muy bien recibidas. Álvaro Ramis, Boric, Marco Enríquez-Ominami, Javiera Arce, Tohá, Jara, Manuel Antonio Garretón, al exsenador Ignacio Walker, Álvaro Ortiz, Sergio Bitar. Toda la gente que, de alguna manera, puede colaborar”.

    El ejercicio, agregan en el PS, también incluirá a voces históricas del socialismo, como la dos veces Presidenta del país, Michelle Bachelet, quien se encuentra en plena carrera por la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas.

    En la misma línea, otra de las figuras socialistas inmiscuidas en el proceso, el exministro Osvaldo Andrade, agregó que “la conferencia estableció dos mecanismos de interacción. Una parte tiene que ver con la estructura del partido, que se han estado realizando conferencias comunales en varias partes del país, que ha sido una dinámica interesante”.

    03.07.2026 Osvaldo Andrade Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    “En paralelo hemos hecho un segundo esfuerzo, que es solicitarle a un listado importante de compañeros y compañeras, algunos militantes y otros que no militan pero que han sido parte de nuestra historia, que nos puedan colaborar con una reflexión, en lo posible de no más de cinco carillas, donde nos digan su apreciación del contenido de la conferencia: qué es ser socialista en el siglo XXI, cuál es el sujeto social que queremos representar”, agregó el extimonel del Partido Socialista.

    Cuando lleguen todas las respuestas, añadió Andrade, se juntarán en un documento de síntesis que también incluirá las conclusiones de los encuentros que ha sostenido el partido en las distintas comunas del país.

    A este ejercicio también se suman charlas que se han organizado en la sede de la colectividad, en París 873, donde los protagonistas son figuras de la oposición exteriores al PS. La primera que se hizo fue con Carolina Tohá como figura principal.

    El jueves pasado, en tanto, fue el turno de Jeannette Jara de exponer ante una parte de la militancia socialista.

    Más sobre:PSPartido SocialistaGabriel BoricMichelle BacheletJeannette JaraCarolina Tohá

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Delincuentes disparan a conductor al intentar escapar de violenta encerrona en San Bernardo

    Venezuela entrega nota de protesta al embajador iraní por expresiones “despectivas” sobre sus autoridades

    Comisión Política del PS rechaza propuesta republicana sobre Codelco y acusa al gobierno de impulsar una “privatización encubierta”

    Trump busca revertir en la Corte Suprema fallo que lo obliga a pagar US$83,3 millones por difamación

    Tras viaje a Perú: Kast aterriza en Copiapó y encabeza mesa técnica por emergencia tras lluvias en Atacama

    Lo más leído

    1.
    Alcaldesa Catalina San Martín: “Hay un grupo de alcaldes de izquierda que está derechamente mintiendo”

    Alcaldesa Catalina San Martín: “Hay un grupo de alcaldes de izquierda que está derechamente mintiendo”

    2.
    Partido Republicano inicia nueva batalla y plantea privatizar Codelco: “Es fundamental que ahora le entre oxígeno a la empresa”

    Partido Republicano inicia nueva batalla y plantea privatizar Codelco: “Es fundamental que ahora le entre oxígeno a la empresa”

    3.
    Reforma de Kast destituiría a autoridades que consuman drogas, pero no incluye al Presidente de la República ni a jueces

    Reforma de Kast destituiría a autoridades que consuman drogas, pero no incluye al Presidente de la República ni a jueces

    4.
    Nueva batalla republicana: Squella plantea privatizar Codelco y gobierno descarta avanzar en esa línea

    Nueva batalla republicana: Squella plantea privatizar Codelco y gobierno descarta avanzar en esa línea

    5.
    Presidenta del Senado advierte riesgo en que test de drogas derive en destitución de parlamentarios

    Presidenta del Senado advierte riesgo en que test de drogas derive en destitución de parlamentarios

    6.
    “Ni siquiera durante la dictadura se atrevieron”: fuerte rechazo de la oposición a ofensiva republicana para privatizar Codelco

    “Ni siquiera durante la dictadura se atrevieron”: fuerte rechazo de la oposición a ofensiva republicana para privatizar Codelco

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    Delincuentes disparan a conductor al intentar escapar de violenta encerrona en San Bernardo
    Chile

    Delincuentes disparan a conductor al intentar escapar de violenta encerrona en San Bernardo

    Comisión Política del PS rechaza propuesta republicana sobre Codelco y acusa al gobierno de impulsar una “privatización encubierta”

    Tras viaje a Perú: Kast aterriza en Copiapó y encabeza mesa técnica por emergencia tras lluvias en Atacama

    Con foco en nacimientos, vejez y empleo formal: autoridades discuten medidas para mejorar la protección social en Chile
    Negocios

    Con foco en nacimientos, vejez y empleo formal: autoridades discuten medidas para mejorar la protección social en Chile

    En dos días el dólar pierde $20 mientras el petróleo vuelve a niveles de US$80

    Grandes y medianas empresas estarán obligadas a informar sobre sus políticas de equidad de género

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo
    Tendencias

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026

    Las 13 regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    El Colorado recibirá nueva edición de Base Camp con competencias, clínicas y talleres
    El Deportivo

    El Colorado recibirá nueva edición de Base Camp con competencias, clínicas y talleres

    Las razones de la UC para sancionar a cinco hinchas que asistieron al Claro Arena

    Independiente anuncia a Santiago Mele, el arquero al que Fernando Ortiz quería en Colo Colo

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall
    Tecnología

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    IA Agéntica: la energía del siglo XXI

    CORFO impulsa un programa de desarrollo productivo para la industria musical
    Cultura y entretención

    CORFO impulsa un programa de desarrollo productivo para la industria musical

    Manuel García despedirá su exitosa gira “Pánico” en el Teatro Municipal de Santiago

    Christián Henríquez y la segunda vida de Ruperto: “Hoy es un personaje icónico”

    Venezuela entrega nota de protesta al embajador iraní por expresiones “despectivas” sobre sus autoridades
    Mundo

    Venezuela entrega nota de protesta al embajador iraní por expresiones “despectivas” sobre sus autoridades

    Trump busca revertir en la Corte Suprema fallo que lo obliga a pagar US$83,3 millones por difamación

    Aumentan a 13 los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 registrado en el suroeste de Japón

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)
    Paula

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico