PS pide a Boric, Bachelet y Jara que escriban sus reflexiones sobre el rumbo del partido

En paralelo a la crisis interna que ha sufrido estos días el Partido Socialista, hay un hito que ha pasado desapercibido ante el ojo público: el proceso de conferencia en el que la tienda de París 873 está realizando desde hace unas semanas, con el que pretende actualizar los principios más básicos de la colectividad que hoy lidera la senadora Paulina Vodanovic.

8 JULIO 2026 SENADORA PAULINA VODANOVIC . FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Para ese proceso, desde el PS se ha buscado ir más allá de la militancia actual, a la que han reunido en diversas comunas del país para realizar la catarsis, y han tomado contacto con líderes de otros sectores de la oposición, incluso con figuras del Frente Amplio -partido que se definió como “socialista” en su último congreso- y el Partido Comunista.

En ese sentido, se contempla enviar invitaciones a personajes de la política como el expresidente Gabriel Boric; la exministra del Interior Carolina Tohá (PPD), la excandidata presidencial del sector, Jeannette Jara (PC) e incluso figuras de la Democracia Cristiana como Ignacio Walker.

La idea es que cada uno de ellos pueda redactar, en no más de cinco carillas, su propia reflexión sobre lo que significa el socialismo y el rol del PS en la composición política actual.

20/01/2026 - ARTURO BARRIOS - Fotos: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Para resolver este ejercicio tendrán unas semanas más. Así lo plantea el secretario general (s) del Partido Socialista, Arturo Barrios: “Hemos mandado y han sido muy bien recibidas. Álvaro Ramis, Boric, Marco Enríquez-Ominami, Javiera Arce, Tohá, Jara, Manuel Antonio Garretón, al exsenador Ignacio Walker, Álvaro Ortiz, Sergio Bitar. Toda la gente que, de alguna manera, puede colaborar”.

El ejercicio, agregan en el PS, también incluirá a voces históricas del socialismo, como la dos veces Presidenta del país, Michelle Bachelet, quien se encuentra en plena carrera por la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas.

En la misma línea, otra de las figuras socialistas inmiscuidas en el proceso, el exministro Osvaldo Andrade, agregó que “la conferencia estableció dos mecanismos de interacción. Una parte tiene que ver con la estructura del partido, que se han estado realizando conferencias comunales en varias partes del país, que ha sido una dinámica interesante”.

03.07.2026 Osvaldo Andrade Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

“En paralelo hemos hecho un segundo esfuerzo, que es solicitarle a un listado importante de compañeros y compañeras, algunos militantes y otros que no militan pero que han sido parte de nuestra historia, que nos puedan colaborar con una reflexión, en lo posible de no más de cinco carillas, donde nos digan su apreciación del contenido de la conferencia: qué es ser socialista en el siglo XXI, cuál es el sujeto social que queremos representar”, agregó el extimonel del Partido Socialista.

Cuando lleguen todas las respuestas, añadió Andrade, se juntarán en un documento de síntesis que también incluirá las conclusiones de los encuentros que ha sostenido el partido en las distintas comunas del país.

A este ejercicio también se suman charlas que se han organizado en la sede de la colectividad, en París 873, donde los protagonistas son figuras de la oposición exteriores al PS. La primera que se hizo fue con Carolina Tohá como figura principal.

El jueves pasado, en tanto, fue el turno de Jeannette Jara de exponer ante una parte de la militancia socialista.