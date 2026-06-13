Dónde y a qué hora ver a Haití vs. Escocia en TV y streaming

Este sábado Haití se mide con Escocia por la primera fecha del Grupo C, en el marco del Mundial de Fútbol 2026.

Un cruce que llega luego del duelo debut entre Brasil y Marruecos, selecciones que completan el grupo.

Cuándo juega Haití vs. Escocia

El partido de Haití contra Escocia es este sábado 13 de junio, a las 21:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Boston de Massachusetts, Estados Unidos.

Dónde ver a Haití vs. Escocia

El partido de Haití contra Escocia se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.