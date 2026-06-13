Ministro de Finanzas de Israel advierte que destruirán diez edificios de Beirut por cada ataque de Hezbolá contra su territorio

El ministro de Finanzas israelí, y líder de la colectividad ultraderechista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, advirtió este sábado de que destruirán diez edificios de Dahiye, el barrio del sur de Beirut que es bastión de Hezbolá, por cada ataque de la milicia libanesa contra territorio israelí.

“No debemos permitir a Hezbolá aprovecharse de la situación para hacer daño al norte (de Israel)” , planteó Smotrich en un mensaje publicado en redes sociales.

En la declaración, el ministro israelí luego afirmó que “la única manera” de impedirlo es que “por cada disparo contra nuestro territorio caigan diez edificios en Dahiye”, para finalizar diciendo que debería ser “esta noche”.

אסור לתת לחיזבאללה לנצל את המצב לטובת פגיעה בצפון.



הדרך היחידה: על כל ירי לעבר שטחנו יפלו עשרה בניינים בדאחייה. עוד הלילה. — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) June 13, 2026

Israel lanzó una invasión militar sobre Líbano el 3 de marzo para confrontar los ataques de Hezbolá contra suelo israelí. Desde entonces la milicia libanesa intensificó el uso de drones FPS para combatir a las tropas israelíes en suelo libanés, pero también han atacado su territorio.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han incrementado sus operaciones en el sur del Líbano, tras denunciar violaciones por parte de Hezbolá al frágil acuerdo de alto al fuego entre ambas naciones.

Es así como durante la mañana de este sábado, el Ejército israelí ordenó a los residentes de 24 poblaciones libanesas que abandonaran de inmediato sus hogares ante la ejecución inminente de masivos ataques aéreos, que dejaron al menos dos muertos.

Los altos mandos de las FDI justificaron la medida de fuerza afirmando que era en respuesta a recientes ofensivas de las milicias islámicas que rompieron la tregua en vigor.

La situación entre Jerusalén y Beirut es especialmente compleja en este momento en Medio Oriente, ya que Irán exige a Estados Unidos en sus negociaciones de paz que también haya un alto el fuego definitivo en Líbano.