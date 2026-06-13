Samsung Electronics oficializó la llegada a Chile de su nueva línea de televisores premium, denominada Micro RGB. La presentación, realizada en el Claro Arena ante decenas de asistentes, destacó la estrategia de la marca surcoreana por consolidar su participación en el mercado de pantallas de gran formato, introduciendo tecnologías centradas en la precisión del color y el procesamiento mediante inteligencia artificial.

El buque insignia de esta nueva familia es un modelo de 115 pulgadas que se vende en el país por $12.999.990, aunque la línea comienza en las 55 pulgadas a un costo de $1.199.990 .

A nivel técnico, el equipo ofrece resolución 4K con soporte para Dolby Vision y HDR10+. En su interior opera un procesador basado en redes neuronales que escala y mejora la imagen en tiempo real. Su tasa de refresco alcanza los 144 Hz en los formatos de mayor tamaño, mientras que las versiones inferiores a las 85 pulgadas llegan hasta los 165 Hz, lo que busca asegurar fluidez en el consumo de videojuegos y deportes.

En cuanto a conectividad y sonido, incorpora puertos HDMI 2.1, soporte para Wi-Fi 6 y un sistema de audio compatible con tecnología Dolby Atmos.

El estándar Micro RGB

Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

De acuerdo a los anuncios de Samsung en CES 2026, esta nueva categoría se define por características como el control de color microscópico (el sistema utiliza millones de LEDs individuales e independientes para los colores primarios), contraste directo (al prescindir de las capas de cristal líquido intermedias, la emisión de luz es directa, lo que permite negros más profundos y mayor nivel de detalle en escenas rápidas) y optimización por Inteligencia Artificial (la IA trabaja en segundo plano analizando el contenido para ajustar automáticamente los parámetros de imagen y sonido).

Además, los televisores son compatibles de forma nativa con el ecosistema SmartThings, permitiendo gestionar otros dispositivos del hogar conectados directamente desde la pantalla. Y cuentan con un diseño minimalista, una estética pensada para integrarse a los espacios contemporáneos sin desentonar con el entorno.

Gabriela Dubó, directora de Audio y Video de Samsung Electronics, señaló que esta tecnología refleja la visión de la empresa sobre la evolución del consumo multimedia. “ Con Samsung Vision AI, el televisor deja de ser únicamente una pantalla para transformarse en un dispositivo capaz de interpretar el contenido y optimizar automáticamente cada escena . Esto cobra especial relevancia en transmisiones deportivas, donde tecnologías como AI Football Mode Pro permiten ofrecer una experiencia mucho más cercana a la emoción y la intensidad del estadio”, explicó en el lanzamiento.

La decisión de ofrecer opciones que van desde las 55 hasta las 115 pulgadas responde a una tendencia global de consumo, también presente en América Latina, que prioriza pantallas de mayor tamaño para establecer el televisor como el principal centro de entretenimiento social del hogar.

Disponibilidad, precios y renovación del catálogo 2026

En el mercado chileno, el modelo Micro RGB de 55 pulgadas ya se encuentra disponible a través de Samsung.com, con un precio referencial de $1.199.990.

Durante el evento en el Claro Arena, Samsung también actualizó el resto de su catálogo de televisores y audio para la temporada 2026, detallando las siguientes novedades: los modelos Mini LED están equipados con la función AI Football Mode Pro; The Frame Built-in, la clásica pantalla que simula obras de arte, ahora integra su caja de conexiones directamente en el propio chasis del televisor, eliminando los cables a la vista; y las pantallas OLED incorporan el “Modo Arte” en sus paneles combinando contraste profundo con la exhibición de obras.

Además, en la categoría de audio se anunció la introducción de los nuevos parlantes Music Studio5 y Music Studio7 .

Finalmente, la firma anunció una serie de beneficios de lanzamiento para los usuarios que adquieran los nuevos equipos de la línea 2026 mediante su plataforma de comercio electrónico:

Tres meses de suscripción sin costo al plan Premium de Disney+ y ESPN. Dos meses de cerveza Heineken gratis. Y un parlante SoundTower (modelo ST409) de regalo por la compra de cualquier televisor Micro RGB por sobre las 65 pulgadas.