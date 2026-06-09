Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial de Norteamérica 2026 avanza a paso firme y la efervescencia futbolera ya se siente en el ambiente. Sobres de laminitas agotados y filas para comprarlos, ya son parte del ambiente en algunas grandes avenidas de Santiago. Si bien el sueño de muchos es viajar a Estados Unidos, México o Canadá para ver los partidos desde las gradas, el living de casa será, para la gran mayoría, la tribuna principal durante el torneo .

Por esto, prepararse con anticipación y contar con la tecnología adecuada es clave para vivir cada partido con la intensidad y el realismo que exige la máxima cita planetaria del balompié.

Para ayudarte en esta misión, y si estás buscando comprar o renovar tu pantalla, invitamos a las grandes marcas de televisores disponibles en el mercado chileno a que nos presenten sus mejores cartas.

Estos son los elegidos de LG, Samsung, Sony y Xiaomi.

Los mejores televisores para ver el Mundial 2026

Los mejores televisores para ver el Mundial 2026

En esta guía reunimos las recomendaciones divididas en grupos: desde modelos con pantallas de gran formato que garantizan una experiencia inmersiva y paneles de fluidez extrema para no perder de vista ninguna jugada rápida, hasta aquellas opciones imbatibles que privilegian la mejor relación precio-calidad .

¿El objetivo? Encontrar el equipo perfecto según tus necesidades. Descubre a continuación cuál será tu próximo fichaje para transformar tu hogar en el mejor estadio este Mundial 2026.

Estadio en casa

Las mejores pantallas de gran formato (por sobre las 75 pulgadas).

100" Neo QLED QN80H 4K Samsung Vision AI Smart TV Samsung lleva 20 años consecutivos como líder mundial en ventas de televisores. Es una de las marcas que tiene una gama de televisores pensados para esta categoría, desde las 75” hasta las 115”, donde podrás vivir la inmersión total en cada partido. Elegir una pantalla grande no siempre es fácil, por eso te ofrecemos en cada uno de nuestros productos la distancia recomendada para cada tamaño de pantalla, así sabrás de antemano qué tamaño se ajusta perfectamente a tu espacio. La mejor experiencia de tamaño el día hoy es Neo QLED de 100” que llenará el espacio de lado a lado brindándote una experiencia realmente inmersiva. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $2.999.990 Samsung Comprar

BRAVIA 2 II 75" Permite disfrutar los eventos deportivos con una sensación envolvente. El procesador 4K X1 mejora la nitidez de las transmisiones y el escalado de contenidos para aprovechar toda la superficie de la pantalla. Es una excelente opción para quienes buscan transformar su hogar en un punto de encuentro para ver deportes en gran formato. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $1.099.990 Sony Comprar

Smart TV LG 86" QNED evo AI QNED85 Mini LED 4K El principal temor del cliente al comprar pantallas gigantes es que la imagen se "pixele". LG lo resuelve con su procesador alpha8 AI, que toma señales estándar (TV cable o streaming) y las escala a un 4K ultra nítido. Además, su tecnología de color y la función deportiva están pensadas para vivir el fútbol con la máxima comodidad en el living como si estuviera dentro del estadio. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $1.799.990 LG Comprar

Fluidez extrema

Altas tasas de refresco y modos que privilegian el deporte en movimiento.

77" OLED S90H 4K Vision AI Smart TV El fútbol es un deporte lleno de detalles, movimientos rápidos y jugadas polémicas. No pierdas nunca de vista el balón, con la tecnología Motion Xcelerator de Samsung, los movimientos de pelota y pies se definen sin borrosidad resolviendo cada jugada polémica. Nuestras pantallas OLED 83″ y OLED 77″ son las reinas de la velocidad, alcanzando unos vertiginosos 165 Hz, entregando movimientos definidos para un perfecto análisis de cada jugada. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $2.499.990 Samsung Comprar

BRAVIA 5 55" Su panel de 120 Hz nativos, combinado con la tecnología XR Motion Clarity, mantiene la acción fluida y definida incluso en jugadas rápidas. La tecnología Mini LED aporta además un alto nivel de brillo para que cada detalle permanezca visible durante transmisiones deportivas exigentes. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $1.249.990 Sony Comprar

Smart TV LG OLED evo AI C5E 4K de 77" Para los fanáticos de la velocidad (Fórmula 1 o tenis), LG eleva la tasa de refresco nativa a 144Hz con la tecnología VRR. Al combinar esto con luces MiniLED que se gestionan con precisión milimétrica, se elimina por completo el “efecto fantasma”. Sin importar la velocidad del balón o el auto se ven nítidos, sin estelas borrosas y con un brillo espectacular. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $1.549.990 LG Comprar

Palco premium

Contraste absoluto OLED o mini-LED de gama alta (los equipos más premium).

115" Micro LED MR95F 4K Samsung Vision AI Smart TV Pasto gris, camisetas deslavadas, colores irreales son cosa del pasado, la tecnología Color Booster de Samsung, recupera los colores perdidos dándole vida a cada imagen del partido. Este año, la nueva función Futbol Mode, no solo mejora los colores, sino que además le da profundidad a la cancha mejorando la perspectiva de cada jugada y aún más, mejora la inteligibilidad de los diálogos destacándolos sobre el ruido de fondo. Disfruta del mejor color del mundo con Micro RGB 115″, lo más alto en expresión del color, alcanzando un increíble 100% del estándar BT2020, el más exigente estándar de color del mercado, superando en casi el doble la calidad de color del resto de las tecnologías. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $12.999.990 Samsung Comprar

BRAVIA 8 II 65" Tecnología OLED que lleva la experiencia de estadio a un nivel superior capaz de entregar negros perfectos, contraste excepcional y colores altamente precisos. Esto genera una sensación de profundidad e inmersión que hace que cada partido se vea más realista y envolvente. Su procesador XR trabaja para reproducir imágenes con gran naturalidad, logrando una experiencia visual de categoría premium incluso en las transmisiones más exigentes. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $2.299.990 Sony Comprar

Smart TV LG 77" OLED evo AI G6 4K Como líder mundial pionero en OLED TV durante 13 años, LG ofrece negros puros y un contraste infinito porque cada píxel se auto ilumina. Las nuevas series de OLED 2026 solucionan el problema de los livings chilenos muy iluminados gracias al Brightness Booster Ultra, logrando un brillo asombroso que evita los reflejos molestos. Es la experiencia de cine y estadio más premium del mercado sin preocuparse por cerrar las ventanas de la sala. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $2.799.990 LG Comprar

Jugador experto

Mejor relación de precio-calidad.

Xiaomi TV A Pro 75" Colores más vivos con QLED Quantum Dot: incorpora una tecnología de puntos cuánticos que reproduce el 94% del espacio de color DCI-P3 (estándar de cine). Esto se traduce en camisetas con colores hiperrealistas y un brillo mejorado en resolución 4K. Además, tiene tecnología MEMC, donde el procesador introduce fotogramas inteligentes a alta velocidad para eliminar el desfase e interrupciones en la transmisión de eventos deportivos en vivo. El movimiento de los jugadores se ve fluido y continuo. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $649.990 Xiaomi Comprar

100" Mini LED M90H 4K Smart TV Tener la mejor imagen ya no es sinónimo de un precio inalcanzable. La nueva línea de televisores Samsung Mini LED entregan la más alta calidad de imagen gracias a tecnologías como Modo Fútbol y Motion Xcelerator. Esto en pantallas como Mini LED de 100″ te entregarán la mejor experiencia 4K gracias a la función Super Size Picture Enhancer que redefine la forma en se muestran las imágenes en pantallas de gran tamaño, mejorando no solo la resolución sino que también resaltando los pequeños detalles de la escena. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $1.999.990 Samsung Comprar

BRAVIA 3 75" La Bravia 3 entrega una experiencia deportiva completa gracias a su resolución 4K y procesamiento inteligente de imagen, que mejora la nitidez de las transmisiones y ayuda a apreciar con mayor claridad cada jugada. Su combinación de rendimiento, tamaño y precio la convierte en una de las mejores alternativas para disfrutar del fútbol en casa sin comprometer el presupuesto. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $1.099.990 Sony Comprar