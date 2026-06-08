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    Mundial de Fútbol 2026: cuándo empieza, horario y dónde ver el partido inaugural

    La cita global enfrentará a 48 selecciones en 16 sedes distribuidas en México, Estados Unidos y Canadá.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    México. Foto referencial de archivo @miseleccionmx

    Quedan días para el inicio del próximo Mundial de Fútbol 2026, cuya cuenta regresiva avanza hacia su esperada jornada inaugural de este jueves 11 de junio.

    Se trata de una edición que por primera vez tendrá sede conjunta en tres países, por lo que los cruces se desarrollarán entre estadios de 16 ciudades en México, Estados Unidos y Canadá.

    Serán 48 selecciones participantes en la nueva cita global organizada por la FIFA, presentada como la más grande de la historia, que se definirá a lo largo de 104 partidos.

    Cuándo empieza el Mundial 2026

    El Mundial de Fútbol 2026 comienza el jueves 11 de junio y su primer partido enfrenta a México contra Sudáfrica a las 15:00 horas en horario de Chile.

    Junto con lo anterior, aproximadamente a las 13:30 horas del jueves se desarrollará un show inaugural, en el que participarán una serie de invitados musicales.

    Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla serán los artistas que se presentarán previo al duelo inicial del Mundial de Norteamérica 2026.

    Fase de grupos del Mundial 2026. Foto: FIFA

    Dónde ver el Mundial 2026

    El Mundial de Fútbol 2026 tiene transmisión exclusiva en televisión abierta por las pantallas de Chilevisión, donde se confirmó la cobertura de 52 partidos en vivo.

    Además, la totalidad de 104 partidos de la Copa del Mundo se pueden ver en el canal DSports de DirecTV.

    En tanto, la cobertura online del evento va por las plataformas DGO, Disney+ en su Plan Premium y Paramount+.

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