Detienen a presunto involucrado en asesinato de Moisés Orellana y a otros dos comuneros por ataques incendiarios

Tres comuneros mapuches fueron detenidos este martes en dos procedimientos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) en las regiones del Biobío y La Araucanía. Entre ellos figura un imputado que permanecía prófugo por su presunta participación en el asesinato de Moisés Orellana Pavez, ocurrido en 2020, además de otros dos investigados por atentados incendiarios y usurpación de terrenos.

Uno de los operativos se desarrolló en la comuna de Cañete, donde detectives de la Fuerza de Tarea Arauco detuvieron a José Llanquileo Painemil en el sector de Ponotro, tras un trabajo investigativo que permitió establecer su ubicación y obtener una orden de entrada y registro al inmueble donde se encontraba.

El jefe de la BIPE Cañete, subprefecto Carlos Henríquez, señaló que el imputado fue capturado luego de un “metódico trabajo” que permitió concretar su ubicación y posterior detención.

Llanquileo Painemil es investigado por su presunta vinculación con la organización Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) y por los delitos de homicidio, atentado incendiario, robo con violencia e infracción a la Ley de Control de Armas, en una causa relacionada con el asesinato de Moisés Orellana Pavez, de 21 años.

De acuerdo con la investigación, el crimen ocurrió el 8 de septiembre de 2020, cuando un grupo armado irrumpió en un recinto de cabañas del sector Lloncao, en la comuna de Cañete, incendió tres viviendas y sustrajo diversos vehículos.

Detenciones en Victoria

En otro procedimiento, detectives de la PDI, con apoyo de Carabineros y del Ejército, allanaron durante la madrugada viviendas de la comunidad mapuche Koyam Mapu, en el sector Selva Oscura de la comuna de Victoria.

En el operativo fueron detenidos Juan Millanao Hueiquillán y Jorge Huenchullán Millanao, quienes, de acuerdo con la investigación, estarían vinculados a la orgánica Resistencia Mapuche Malleco (RMM) y son perseguidos por su presunta participación en ataques incendiarios y otros delitos cometidos en la ruta Victoria-Curacautín entre septiembre de 2021 y abril de 2022.

El jefe de la Prefectura Macrozona Sur de la PDI, prefecto Marcelo Contreras Navarro, indicó que ambos imputados fueron detenidos durante los allanamientos y que estarían vinculados a la organización radical RMM, además de ser investigados por diversos ataques incendiarios registrados en esa ruta.

Según los antecedentes de la causa, en septiembre de 2021 un grupo de alrededor de 15 personas armadas bloqueó el camino con árboles y robó un tractocamión, que posteriormente fue recuperado con daños provocados por el fuego en la cabina y parte del semirremolque. En abril de 2022, en tanto, la misma ruta volvió a ser escenario de un bloqueo armado y del robo de otro camión.