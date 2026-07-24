PDI logra ubicar a dos personas desaparecidas en sector cordillerano de Alto del Carmen

Dos personas que permanecían desaparecidas en el sector cordillerano de El Tabaco, en la comuna de Alto del Carmen, fueron ubicadas por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Vallenar, en un operativo realizado con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), en medio de la emergencia climática que afecta a la Región de Atacama.

Las diligencias se desarrollaron en el marco de una investigación por presunta desgracia instruida por la Fiscalía Local de Vallenar y permitieron encontrar a un hombre de 50 años y una mujer de 69, quienes permanecían aislados en una zona cordillerana de difícil acceso.

El jefe de la Región Policial de Atacama, prefecto inspector Patricio Barrios Medina, explicó que el trabajo conjunto entre la PDI y la FACh permitió desplegar equipos en un helicóptero que lograron ubicar a ambas personas en el sector de El Tabaco. Según detalló, una de ellas estaba “en regular estado de salud y la otra en muy buenas condiciones”.

La mujer presentaba síntomas de un cuadro gripal, por lo que fue trasladada en la aeronave hasta la ciudad de Vallenar para recibir atención médica. El hombre, en tanto, permaneció en el lugar “para cuidado de sus animales”, según indicó la autoridad policial.