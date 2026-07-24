Habilitan tránsito en bloques horarios para todos los vehículos por la Ruta 5 Norte

Desde la región de Coquimbo, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, informó que la Ruta 5 Norte comenzó desde este viernes a permitir en bloques horarios el paso de todo tipo de vehículos .

Y es que la zona, una de las más afectadas por el sistema frontal en el país, vio seriamente afectada su conectividad frente al avance de quebradas, remociones de masa y el avance de los ríos. Aquello también afectó al principal acceso por carretera hacia el norte chico.

“Afortunadamente la Ruta 5 ya se ha recuperado la conectividad. Recordemos que estuvo interrumpida y existe una segmentación horaria”, explicó Balmaceda.

“Existe una segmentación horaria. Hasta el día de ayer era para vehículos pesados. A partir de hoy todos los vehículos pueden transitar por esta ruta. En esta mañana, por primera vez, se segmentó de 8 a 2 de la tarde, efectivamente hasta las 14 horas, el tráfico de sur a norte, de La Serena a Copiapó y con bastante buen resultado. Y en el horario de 16 horas hasta las 19 horas, efectivamente es en el sentido contrario, en el tráfico de norte a sur”, añadió el representante estatal.

Consultado respecto a posibles fechas para permitirse que la vía se encuentre en un 100% habilitada, la autoridad enfatizó que todavía restan muchos trabajos de despeje por realizarse.

Por otro lado, Balmaceda también informó que, a más tardar de este sábado, la Ruta 41 en Coquimbo se encontraría completamente habilitada.

Aquello lo destacó la alcadesa de La Serena, Daniela Norambuena: “Estamos hoy día en una ruta que es, como bien él dijo, internacional, que es Avenida 18 de Septiembre, que nos conecta toda la zona urbana, todo el centro, todo lo que tiene que ver con además el sistema de aeropuertos, con la conectividad de la ruta 41, que justamente hoy día conecta con la ruralidad”.