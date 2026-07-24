Paramount retrasa la compra de Warner Bros. Discovery en medio de disputa legal y monto de la operación crece

Paramount Skydance extendió el proceso de Oferta Pública de Adquisición (OPA) por Warner Bros. Discovery. En un inicio, la firma buscaba cerrar la operación de toma de control antes del 30 de septiembre de este año y ahora se extiende a junio del 2027.

“El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció hoy un acuerdo con Warner Bros. y Paramount, que impedirá la fusión de estos gigantes del entretenimiento hasta el 1 de junio de 2027 o hasta que el tribunal dicte sentencia sobre las demandas de los estados, lo que ocurra primero”, explicó el departamento de Justicia del Estado de California de Estados Unidos.

De esta forma, la que fue la mayor operación anunciada de 2025, con una transacción valorada en US$110.000 millones, enfrenta retrasos en su cronograma original en medio de una disputa legal.

Antes del acuerdo al cierre de esta semana, este lunes, un juzgado de California ha emitido una restricción temporal de 14 días para paralizar la fusión de Paramount Skydance por las alertas de los fiscales sobre sus efectos en la competencia en el sector audiovisual y de las comunicaciones. Una paralización que se podía extender, según se informó en su momento.

La operación considera que Paramount Skydance, que tiene sus estudios de cine, animación, canales de televisión por cable ( Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET y Showtime), el noticiario CBS y un servicio de streaming, al estudio de cine de Warner Bros, CNN y HBO, entre otros activos.

Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery son dos de las cinco principales distribuidoras de películas de Hollywood y dos de los cinco principales propietarios de canales de cable de Estados Unidos.

Ahora, con el retraso, Paramount Skydance tiene que pagar un castigo por demora que la misma firma se impuso para hacer su oferta más atractiva que la de Netflix, firma que en su momento encabezó la operación por solo la parte de estudios cinematográficos y de HBO.

“La comisión, de 25 centavos adicionales por acción, por trimestre hasta el cierre de la operación, podría ascender a aproximadamente US$650 millones en efectivo cada trimestre. Un retraso hasta junio de 2027 podría añadir aproximadamente US$1.700 millones al precio de la transacción”, proyectó CNBC.

Además, si el acuerdo fracasa, Paramount deberá pagar US$7.000 millones a Warner Bros. Discovery.

Sin embargo, pese al retraso de la firma y acciones judiciales que presenta la operación, entre junio y julio, los reguladores antimonopolio de Estados Unidos y Europa habían aprobado la operación.

Ante este contexto, la actual oposición al proyecto está en los fiscales de los estados de California, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington.

“El acuerdo de hoy es una excelente noticia para el público, las salas de cine y las numerosas personas que escriben, construyen y crean el arte, las noticias y el entretenimiento que tantos disfrutamos. Estamos ansiosos por seguir defendiendo nuestra postura ante los tribunales y celebrar otra gran victoria en nuestro esfuerzo por garantizar que esta fusión ilegal jamás se concrete”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta en un comunicado.