Armada emite aviso de marejadas desde la Región de Los Lagos a Atacama más archipiélago de Juan Fernández

Viña del Mar 15 de Julio de 2026 Marejadas en el borde costero de la Región de Valparaiso, en el marco del frente de mal tiempo que afectara al país. Manuel Lema/ Aton Chile

El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile emitió este viernes un aviso de marejadas, las que afectarán desde la Región de Los Lagos a la de Atacama, además del archipiélago Juan Fernández, las que se producirán desde este domingo 26 de julio hasta el martes 28.

En detalle, el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, señaló que el fenómeno se produciría desde el sector de Faro Corona, en la zona norte de la isla grande de Chiloé, hasta Huasco, en el norte de Chile, y que además afectará a la isla de Juan Fernández.

El jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de Fragata Carlos Gaete, explicó que “debido a un activo sistema frontal que afectará el sector centro y sur del país, esperamos marejadas con dirección del oeste/suroeste a contar del domingo 26 de julio en nuestro litoral afectando desde Faro Corona hasta Huasco, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández”.

El capitán de Fragata agregó que esto generará “oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección”.

“Estas marejadas corresponden al vigésimo primer aviso que afecta a las costas continentales durante el presente año”, agregó.

La Autoridad Marítima hizo un llamado a la comunidad a que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.

Horas de mayor intensidad

A través del alertamiento del organismo también se informó los horarios de mayor intensidad del oleaje.

En esa línea, se señaló que la condición se intensificaría en los horarios de marea alta.

En el caso del archipiélago Juan Fernández, esto ocurriría entre 09:00 a 10:00 hrs, y de 21:00 a 22:00 hrs, desde este domingo 26 de julio.

En Faro Corona hasta Huasco, la fuerza del oleaje aumentaría entre 09:00 a 11:00 hrs y 21:00 a 23:00 hrs, durante la mañana del lunes 27.